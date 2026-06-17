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ONLINE: Uzbekistán - Kolumbie. Asijský tým poprvé na MS, překvapí favorita?

Trénink fotbalistů Kolumbie před vstupem do MS proti Uzbekistánu
Trénink fotbalistů Kolumbie před vstupem do MS proti UzbekistánuZdroj: Profimedia
Trénink fotbalistů Kolumbie před vstupem do MS proti Uzbekistánu
Trénink fotbalistů Kolumbie před vstupem do MS proti Uzbekistánu
Trénink reprezentace Uzbekistánu před vstupem do MS proti Kolumbii
Kouč uzbecké reprezentace Fabio Cannavaro na tréninku před vstupem do MS proti Kolumbii
Fanoušci Kolumbie se před utkáním MS proti Uzbekistánu sešli v Mexico City
Fanoušci Kolumbie se před utkáním MS proti Uzbekistánu sešli v Mexico City
Fanoušci Kolumbie se před utkáním MS proti Uzbekistánu sešli v Mexico City
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Ve druhém utkání skupiny K na fotbalovém mistrovství světa hraje Kolumbie s nováčkem mezi elitou Uzbekistánem. Asijský celek čeká premiéra na svétovém šampionátu, kam ho z pozice trenéra dostal Fabio Cannavaro. Papírovým favoritem je ale tým z Jižní Ameriky. Potvrdí Kolumbie předpoklady, nebo přijde další překvapení? Duel, který se na Aztéckém stadionu v Mexico City odehraje od 04.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

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MS 2026 · PREDIKCE
18. 6. 2026 · 04:00
Uzbekistán
vs
Kolumbie
29%
21%
50%
Skupina KxG 0.97 – 1.68
Predikce aktualizována: 17. 6. 2026 20:30
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#TýmZVRPSkóreB
1DR Kongo10101:11
2Portugalsko10101:11
3Kolumbie00000:00
4Uzbekistán00000:00

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