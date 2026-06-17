ONLINE: Uzbekistán - Kolumbie. Asijský tým poprvé na MS, překvapí favorita?
Ve druhém utkání skupiny K na fotbalovém mistrovství světa hraje Kolumbie s nováčkem mezi elitou Uzbekistánem. Asijský celek čeká premiéra na svétovém šampionátu, kam ho z pozice trenéra dostal Fabio Cannavaro. Papírovým favoritem je ale tým z Jižní Ameriky. Potvrdí Kolumbie předpoklady, nebo přijde další překvapení? Duel, který se na Aztéckém stadionu v Mexico City odehraje od 04.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
DR Kongo
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
Portugalsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Kolumbie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Uzbekistán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0