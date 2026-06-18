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Uzbekistán - Kolumbie 1:3. Jihoameričané překvapení nepřipustili, Diaz byl u dvou gólů

Luis Diaz slaví gól do sítě Uzbekistánu
Luis Diaz slaví gól do sítě UzbekistánuZdroj: ČTK/AP Photo
Souboj mezi reprezentanty Uzbekistánu a Kolumbie
Souboj mezi reprezentanty Uzbekistánu a Kolumbie
Souboj mezi reprezentanty Uzbekistánu a Kolumbie
Gólový účet kolumbijské reprezentace otevřel na turnaji Daniel Munoz trefou proti Uzbekistánu
Gólový účet kolumbijské reprezentace otevřel na turnaji Daniel Munoz trefou proti Uzbekistánu
Gólový účet kolumbijské reprezentace otevřel na turnaji Daniel Munoz trefou proti Uzbekistánu
Gólový účet kolumbijské reprezentace otevřel na turnaji Daniel Munoz trefou proti Uzbekistánu
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Kolumbie zvítězili v utkání skupiny K na mistrovství světa nad Uzbekistánem 3:1. Jihoamerický tým, který se na šampionátu představil po osmi letech, poslal do vedení ve 40. minutě Daniel Muňoz, první historický gól Uzbekistánu při jeho premiéře na závěrečném turnaji vstřelil v 60. minutě Abbosbek Fajzullajev. Výhru favorita zařídila o čtyři minuty později hvězda Bayernu Mnichov Luis Díaz a v nastavení potvrdil střídající Jaminton Campaz. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

Kolumbie se tak dostala do čela skupiny K a bude jej hájit ve středu ráno SELČ proti Kongu. Uzbekistán se pokusí získat první body v úterý večer s Portugalskem, které ve svém úvodním utkání na MS s tímto africkým státem jen remizovalo 1:1.

KonecLIVE
13

#TýmZVRPSkóreB
1Kolumbie11003:13
2DR Kongo10101:11
3Portugalsko10101:11
4Uzbekistán10011:30

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