Uzbekistán - Kolumbie 1:3. Jihoameričané překvapení nepřipustili, Diaz byl u dvou gólů
Fotbalisté Kolumbie zvítězili v utkání skupiny K na mistrovství světa nad Uzbekistánem 3:1. Jihoamerický tým, který se na šampionátu představil po osmi letech, poslal do vedení ve 40. minutě Daniel Muňoz, první historický gól Uzbekistánu při jeho premiéře na závěrečném turnaji vstřelil v 60. minutě Abbosbek Fajzullajev. Výhru favorita zařídila o čtyři minuty později hvězda Bayernu Mnichov Luis Díaz a v nastavení potvrdil střídající Jaminton Campaz. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Kolumbie se tak dostala do čela skupiny K a bude jej hájit ve středu ráno SELČ proti Kongu. Uzbekistán se pokusí získat první body v úterý večer s Portugalskem, které ve svém úvodním utkání na MS s tímto africkým státem jen remizovalo 1:1.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kolumbie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
DR Kongo
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Portugalsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Uzbekistán
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0