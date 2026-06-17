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ONLINE: Anglie - Chorvatsko 2:2. Poločas plný gólů! V nastavení srovnal skóre Musa

Radost Chorvatů po vyrovnání na 1:1
Radost Chorvatů po vyrovnání na 1:1Zdroj: ČTK/AP Photo
Harry Kane vrátil Anglii vedení ještě v prvním poločase
Harry Kane vrátil Anglii vedení ještě v prvním poločase
Chorvatský kapitán Luka Modrič v akci proti Anglii
Chorvatský kapitán Luka Modrič v akci proti Anglii
Chorvatský kapitán Luka Modrič v akci proti Anglii
O první branku Anglie na šampionátu se postaral Harry Kane
O první branku Anglie na šampionátu se postaral Harry Kane
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Zápas Anglie s Chorvatskem otevírá na fotbalovém mistrovství světa program skupiny L. Před utkáním ožívají vzpomínky na vítězství Chorvatů nad Angličany 2:1 po prodloužení v semifinále šampionátu v roce 2018. Hraje se v Dallasu od 22.00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

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#TýmZVRPSkóreB
1Anglie00000:00
2Ghana00000:00
3Chorvatsko00000:00
4Panama00000:00

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