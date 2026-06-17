ONLINE: Anglie - Chorvatsko 2:2. Poločas plný gólů! V nastavení srovnal skóre Musa
Zápas Anglie s Chorvatskem otevírá na fotbalovém mistrovství světa program skupiny L. Před utkáním ožívají vzpomínky na vítězství Chorvatů nad Angličany 2:1 po prodloužení v semifinále šampionátu v roce 2018. Hraje se v Dallasu od 22.00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Ghana
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Chorvatsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Panama
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0