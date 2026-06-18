Ghana - Panama 1:0. Afričané vstoupili do turnaje vítězně, rozhodla trefa v nastavení
Fotbalisté Ghany porazili na mistrovství světa Panamu 1:0 gólem v nastavení. Zatímco v prvním utkání ve skupině L viděli diváci celkem šest branek, v Torontu čekali na jediný gól 95 minut. Vstřelil ho Caleb Yirenkyi a spolu s ním se na trávníku radoval i plzeňský útočník Prince Adu, který nastoupil tři minuty před koncem základní hrací doby, Panama bude hrát o postupovou naději v úterý v noci na stejném stadionu s Chorvatskem, Ghana vyzve v Bostonu v zápase o první místo ve skupině Angličany. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Ghana je už popáté na závěrečném turnaji, dvakrát dokázala ze skupiny postoupit a v roce 2010 vypadla až ve čtvrtfinále s Uruguayí na penalty. Kvalifikací prošla bez problémů, ale pak překvapivě nepostoupila na lednové mistrovství Afriky v Maroku a nevyhrála ani jeden ze sedmi přípravných zápasů.
Trenér Carlos Queiroz, který mužstvo převzal pouhé dva měsíce před startem turnaje, ale dnes čekání na vítězství ukončil. Třiasedmdesátiletý portugalský světoběžník, pro něhož je Ghana už devátou zemí, je na pátém šampionátu. Ani s Portugalskem v roce 2010, ani s Íránem na třech dalších turnajích žádnou díru do svět neudělal a ani v Torontu to dlouho nevypadalo na důvod k oslavám..
Středoamerický soupeř byl v prvním poločase jasně lepší a moc nechybělo, aby vstřelil nejrychlejší gól na šampionátu. Už ve druhé minutě zakončil Waterman z voleje rychlou kombinaci a ghanský brankář Ati-Zigi si připsal první úspěšný zákrok. V akci byl mnohem častěji než jeho panamský protějšek Mosquera. Po půlhodině se tlačil do šance Martínez a dánský trenér Thomas Christiansen, který vede Panamu už šest let, se marně dožadoval penalty.
Ati-Zigi se při jednom vzdušném souboji zranil a do druhého poločasu ho nahradil Asare, jediný hráč z ghanské ligy, protože Queiroz skládá tým téměř výhradně z fotbalistů působících v Evropě. Dnes mu chyběl záložník Villarrealu Partey, který zůstal na základně týmu v Bostonu. Nedostal totiž kanadské vízum, protože v Británii čelí obvinění ze znásilnění. V dalších zápasech na americké půdě ale hrát může.
Po změně stran se africký zástupce poprvé dostal k zakončení, dvěma hlavičkami na sebe upozornil stoper Adjetey. Kapitán Ayew v 65. minutě ve skluzu na míč jen těsně nedosáhl. Panamě, která má nejvyšší věkový průměr ze všech týmů na turnaji, jako by v závěru trochu docházely síly a čtyřnásobný mistr Afriky toho využil. Střídající Thomas-Asante utekl obraně a po jeho centru Yirenkyi rozhodl. Pro dvacetiletého mladíka, který vyrostl v dánském Nordsjällandu, to byl teprve druhý gól v reprezentačním dresu.
Ghana je teprve druhým africkým týmem, který v úvodním kole na turnaji slavil výhru. Podobně jako Pobřeží slonoviny v duelu s Ekvádorem o ní rozhodla až těsně před koncem. Panama i ve svém čtvrtém zápase na světové scéně vyšla naprázdno. Při premiéře před osmi lety prohrála všechny tři zápasy a mementem je pro ni šest tehdejších gólů od Anglie, s níž se brzy utká znovu. Zvláštní pozornost si určitě zaslouží Harry Kane, který tehdy zaznamenal hattrick.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|2
Ghana
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Panama
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4
Chorvatsko
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0