Předplatné

ONLINE: Ghana - Panama. Africký celek se musí obejít bez klíčového záložníka

Ghanská hvězda Antoine Semenyo
Ghanská hvězda Antoine SemenyoZdroj: Profimedia.cz
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Ve skupině L na fotbalovém mistrovství světa se v noci ze středy na čtvrtek utkají Ghana a Panama. Africký tým povede portugalský trenér Carlos Queiroz, který však pro tento duel nemůže počítat s klíčovým záložníkem Thomasem Parteyem, který nedostal kanadské vízum. Panama se předvedla na světovém šampionátu zatím jen v roce 2018, kdy prohrála všechny tři zápasy ve skupině. Utkání se hraje v Torontu a začíná v 1:00 SEČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
--

MS 2026 · PREDIKCE
18. 6. 2026 · 01:00
Ghana
vs
Panama
33%
23%
44%
Skupina LxG 1.14 – 1.51
Predikce aktualizována: 17. 6. 2026 18:30
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Anglie00000:00
2Ghana00000:00
3Chorvatsko00000:00
4Panama00000:00

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů