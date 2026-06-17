ONLINE: Ghana - Panama. Africký celek se musí obejít bez klíčového záložníka
Ve skupině L na fotbalovém mistrovství světa se v noci ze středy na čtvrtek utkají Ghana a Panama. Africký tým povede portugalský trenér Carlos Queiroz, který však pro tento duel nemůže počítat s klíčovým záložníkem Thomasem Parteyem, který nedostal kanadské vízum. Panama se předvedla na světovém šampionátu zatím jen v roce 2018, kdy prohrála všechny tři zápasy ve skupině. Utkání se hraje v Torontu a začíná v 1:00 SEČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Ghana
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Chorvatsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Panama
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0