Fenomén Messi: slzy osudového trenéra, nadrekordy i góly synovi legendy
Klidně mohl odcházet z placu po půlhodině s červenou kartou. Příběh Lionela Messiho na mundialu v Americe se ale píše úplně jinak. Legendární Argentinec v úvodním zápase proti Alžírsku (3:0) všem vytřel zrak. Brzy 39letý kapitán vstřelil svůj první hattrick na mistrovství světa. Jako první v historii nastoupil na šestém turnaji, branky střílel přesně po dvaceti letech, co se na největší scéně objevil poprvé. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Trenér Argentiny Lionel Scaloni svého kapitána po utkání poplácal po zádech. Příběh dvou klíčových mužů obhájců titulu začal už na šampionátu 2006 v Německu. Před dvaceti lety proti tehdejšímu Srbsku a Černé Hoře (6:0) střídající Messi vstřelil v 88. minutě první branku na mistrovství světa, tehdy jako devatenáctiletý zelenáč.
Scaloni byl součástí tehdejšího kádru, od minulého šampionátu pak národní tým vede jako hlavní kouč. Před čtyřmi lety v Kataru společně s Messim dotáhl svou zemi k senzačnímu zlatu. Evidentně společně ještě nenapsali poslední kapitolu. Argentinský fenomén svého kouče a parťáka dojal v úvodním představení na aktuálním turnaji v Americe. Právě Messi vyřídil soupeře hattrickem a skvělým výkonem, kterým popírá své brzké 39. narozeniny.
Scaloni měl po zápase slzy v očích, když mluvil o lídrovi svého týmu. „Nevím, jestli fotbal někdy něco takového znovu uvidí. Pokaždé, když si myslíte, že Lionel Messi už prolomil všechny možné rekordy, vytvoří nový,“ pravil po vítězném utkání.
„Nejlepší střelec v historii mistrovství světa. Nejstarší hráč, který dal dva góly. Nejstarší hráč, který dal hattrick. A teď hráč s největším počtem gólů zpoza v historii mistrovství světa,“ pokračoval dál argentinský kouč. „Tohle nejsou normální rekordy. To jsou rekordy vybudované během desetiletí excelence, konzistence a neuvěřitelné kvality. Na co jsem pyšný? Že i po všem, co dokázal, hraje se stejnou chutí a vášní jako mladý hráč na svém prvním mistrovství. Dnes večer to nebyl jen další skvělý výkon. Byla to další kapitola v historii fotbalu napsaná největším hráčem, jakého jsem kdy viděl. Nejlepší všech dob? Pro mě tato diskuse skončila už dávno.“
Generace budou mluvit o jeho rekordech
Scaloni ve svém chvalozpěvu na svého kapitána připomněl Messiho nadpozemská čísla. Úvodním startem na šampionátu opět posunul další milníky a stanovil řadu rekordů. Jako první v historii nastoupil na šestém světovém šampionátu, hattrickem vyrovnal 16 gólů Miroslava Kloseho a je nejlepším střelcem v dějinách mundialu.
V jubilejním 200. utkání za Argentinu, přesně ve věku 38 let a 357 dní, se stal nejstarším hráčem, který vstřelil více gólů v zápase mistrovství světa, čímž překonal Rogera Millu (38 let 34 dní) z roku 1990. Stal se nejmladším a zároveň nejstarším střelcem v historii Argentiny.
„Generace budou mluvit o těchto rekordech, ale my máme to štěstí, že je můžeme vidět dít se v reálném čase,“ zdůraznil Scaloni. „Svět vidí góly a trofeje. My vidíme oběti, odhodlání a posedlost zlepšováním se každý jediný den.“
Branky ze sítě odevzdaného Alžírska lovil gólman se slavným jménem. Proti Messimu a jeho kumpánům nastoupil v bráně Luca Zidane, syn legendárního záložníka Francie a později úspěšného trenéra Realu.
Proti nejlepšímu hráči historie to ale měl složité, gólům mohl jen těžko zabránit. Naopak několik jiných dobrých možností zlikvidoval a svůj tým podržel.
Ovace fanoušků i slova respektu a chvály na Messiho prší ze všech stran. Na startu šampionátu zatím předvedl nejlepší výkon turnaje a ukázal, že stále může soupeřit na největší světové scéně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2
Rakousko
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Jordánsko
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Alžírsko
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0