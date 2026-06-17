Svět se klaní Messimu. Haaland, Henry i Ibrahimovič: Leo je jiný, blázen, pořád šéf
Tento šampionát už měl patřit nové generaci. Pár hodin před ním si vzali hlavní slovo dvě superstars a Kylian Mbappé i Erling Haaland vystřelili výhry pro své týmy. A pak přišel 38letý Lionel Messi a zapsal první hattrick na letošním mistrovství světa. Argentinskému úkazu se tak znovu klaní celý fotbalový svět. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Thierry Henry, bývalý francouzský útočník
„Připomněl nám, proč je tím, kým je, a Argentina nám připomněla, že jsou to právě oni, kdo je na trůnu. Nesmíme na ně zapomínat. Leo je prostě jiný.“
Zlatan Ibrahimovič, bývalý švédský útočník
„Nevěřím tomu, že někdy uvidíme dalšího Messiho, protože on je výjimečný. Jako by tenhle sport postavili přímo pro něj. Všechno, čeho se dotkne, se promění ve zlato. A navíc má tým, který je pro něj ochoten zemřít. To, jestli vyhraje další mistrovství světa, na jeho statusu nejlepšího hráče všech dob nic nezmění. Je to jen další trofej do jeho vitríny.“
Erling Haaland, norský útočník
„Messi je blázen.“
Rio Ferdinand, bývalý anglický obránce
„Hattrick pro Messiho! Velký den útočníků – nejdřív dva góly pro Mbappého a Haalanda, ale Messi jako by říkal: ‚Uklidněte se, pořád jsem šéf já.‘ Na řadě jsou Cristiano Ronaldo a Harry Kane.“
Alan Shearer, bývalý anglický útočník
„Ach můj bože! Šestnáctý gól na mistrovství světa.“
Lionel Scaloni, trenér Argentiny
Aissa Mandi, kapitán Alžírska
„Rozdíl byl v tom, že mají jednoho nemilosrdného hráče, téměř každá šance, ke které se dostane, skončí v síti. Možná je to nejlepší fotbalista všech dob. Jeho efektivita je obdivuhodná, to jsme věděli. Snažili jsme se ho co nejvíce eliminovat, ale nevyšlo to – byl na nás až příliš dobrý.“
Lionel Messi, kapitán Argentiny
„Všechno, co teď zažívám, je bonus. Měl jsem to štěstí, že se mi podařilo splnit si všechny sny – a dokonce i víc, než jsem si kdy vysnil – a to jak po profesní, tak po osobní stránce. Teď si to jen užívám, jsem součástí úžasné party, cítím se dobře a můžu si fotbal užívat přímo na hřišti. Tohle je mnohem víc, než jsem si kdy jako kluk dokázal představit. Po prvním gólu mi ukápla slza, ale nesouviselo to s fotbalem. Prošel jsem si několika těžkými dny, ale jsem vděčný celé delegaci a mým spoluhráčům, protože stáli po celou dobu při mně a dodávali mi spoustu síly.“