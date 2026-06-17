Dokonalý mexický závěr hollywoodského příběhu. Jihoafrický Koubek dokončil kruh
Červen, Estadio Azteca, první zápas mistrovství světa proti Mexiku a v čele týmu stojí velezkušený Hugo Broos při svém debutu na největší světové akci. Stejný příběh se odehrál dvakrát a mezi oběma scénami je mezera 40 let. V roce 1986 vedl k utkání belgickou reprezentaci jako hráč, tentokrát stojí na lavičce JAR jako trenér. „Nikdo v Hollywoodu by to nenapsal lépe,“ smál se vrstevník českého kouče Miroslava Koubka, který bude chtít pokračovat v podobnostech se čtyři dekády starým šampionátem. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Tehdy byl vůbec nejstarším hráčem na belgické soupisce. Na celém šampionátu se jako hráči v poli představili jen čtyři starší borci. Broos se postavil do středu obrany a nastoupil do tří utkání. Nejsladší vzpomínky má jistě na proměněnou penaltu ve čtvrtfinálovém rozstřelu proti Španělsku.
Dvě následné porážky s Argentinou a rivaly z Francie pro Belgii znamenaly pouze čtvrté místo, ale země hranolků a čokolády stejně slavila historický úspěch. Tehdejší čtvrté místo Broosovy party bylo dlouho nejlepším výsledkem Belgie na šampionátu, dokud ho ještě o jeden stupínek nepovýšila před osmi lety zlatá generace kolem Edena Hazarda a přivezla domů bronzové medaile.
Mimochodem při úvodním utkání skupiny B proti Mexiku nastupoval v roce 1986 na druhé straně jistý Javier Aguirre, který dnes trénuje Mexiko a oba muži si tak na stejném místě podali ruce o 40 let později. Tentokrát změřili síly jako trenéři a pro oba šlo znovu o debut na největší fotbalové akci v této roli.
„Byla to fantastická akce. Nikdy nezapomenu, jak jsme nastoupili k prvnímu zápasu proti Mexiku. Tehdy jsem pocítil, co znamená mistrovství světa. Je to něco speciálního,“ vrátil se v čase zkušený kouč.
„Jako hráč jsem byl šťastný, namotivovaný a natěšený, že jsem se toho mohl zúčastnit. Teď jsem po čtyřiceti letech zpátky a je to úžasné. Znovu prožívám to samé nadšení. Dnes je mistrovství světa navíc mnohem větší událost než před 40 lety. Trénovat na mistrovství světa pro mě bude asi největší zážitek v kariéře,“ dojímal se na tiskové konferenci před turnajem.
„Sním o krásném konci“
První zápas mu ani v jednom případě nevyšel a proti Mexiku pokaždé padl. Nyní bude doufat, že paralely mezi oběma šampionáty budou pokračovat dál. Třeba už v zápase proti českému výběru. Druhý zápas v roce 1986 sledoval jako hráč ze střídačky a jeho tým proti Iráku uspěl 2:1, čímž nastartoval velkou jízdu až do semifinále.
„Sním o krásném konci, kdy by Jihoafrická republika poprvé postoupila do vyřazovací fáze mistrovství světa, poté co při svých předchozích třech účastech vypadla už v základní skupině,“ prohlásil trenér před turnajem, kde se loučí s fotbalem.
Pikantní bude jistě i jeho souboj s vrstevníkem Miroslavem Koubkem. Oba totiž v první den letošního šampionátu přepsali tabulky nejstaršího kouče v dějinách mistrovství světa.
Broos se stal prvním čtyřiasedmdesátníkem na lavičce na největší akci, než ho o pár hodin později překonal o sedm měsíců starší Čech. Ten se na první příčce ohřál pouze dva dny, než ho sesadil ještě o čtyři roky starší Dick Advocaat, který vede Curaçao.
Na rozdíl od českého kolegy však Broos již oznámil, že završením dokonalého kruhu v podobě dvou mexických mundialů dá fotbalu definitivní sbohem. „Nastal čas být s rodinou, chci si užít příštích dvacet let se svými vnoučaty,“ usmál se při představě odchodu do důchodu.
„Během posledních několika let jsem o konci přemýšlel často. Už zkrátka nechci být v tom každodenním fotbalovém kolotoči. Už na to nemám energii,“ dodal a přiznal, že v některých dnech pro něj bylo složité vůbec studovat soupeře. „Někdy se musím k počítači dokopat, jen abych se znovu podíval na nějaký zápas,“ jmenoval důvody s přehledem nejdéle sloužící kouč v dějinách jihoafrického národního týmu.
Pro naději na postup by proti českému týmu měl bodovat naplno, podobně je na tom český výběr. Který ze zkušených koučů vyzraje na soupeře?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
JAR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0