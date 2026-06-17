Nedotknutelná princezna Messi, zlobí se fanoušci. Hodně oranžový zákrok. Zidane nesouhlasí
Je to otázka se slovem Kdyby, takže vlastně trochu zbytečná, ale sem patří: Kdyby to byl někdo jiný, unikl by červené kartě? Řeč je o Lionelu Messim a jeho podrážce, která si došlápla na lýtko alžírského obránce. Stalo se tak v zápase Argentiny s Alžírskem (3:0) na mistrovství světa. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Argentinec, mimochodem dal v zápase taky hattrick, se ve 31. minutě snažil dostat k míči. Ovšem alžírský zadák Aissa Mandi se mu postavil do cesty a Messi v lehce nekontrolovaném pohybu zezadu plnou podrážkou zasáhl jeho lýtko. Faulovaná noha se dokonce trochu prohnula.
Polský rozhodčí Szymon Marciniak písknul faul, neudělil ani žlutou kartu. VAR jistě situaci zkoumal, ale přezkum nedoporučil.
Byla to tedy červená, nebo nebyla?
Jednoznačná odpověď k mání není. Redakce iSport.cz oslovila čtyři odborníky, kteří stále aktivně působí ve fotbale a dobře znají současný výklad pravidel a jejich trend. Jak to bývá, jejich názory musí zůstat v anonymitě, protože FIFA a UEFA nemají veřejné komentáře verdiktů od lidí činných ve fotbale rády. Ale jsou reálné a zní takto:
„Všechna kritéria pro červenou kartu byla splněna, takže nechápu.“
„Červenou bych nedával. Je to faul z jednoho kroku, bez intenzity, vzal ho i trochu bokem. Čistá červená to není.“
„Neměl bych problém se žlutou, je to pro mě hraniční situace. Důvodem, proč to není jasná červená, je to, že v poslední chvíli stáhne intenzitu kontaktu. Uvidíme, jaký bude trend na celém turnaji za takové zákroky.“
„Je to hrana. Trochu mi chybí intenzita. Ale co si budeme povídat, je tu taky faktor Messi.“
To, že existují pochybnosti o červené kartě, nahrává tomu, že VAR správně neintervenoval. Stejně by si však počínal, pokud by rozhodčí rovnou vylučoval.
Ovšem zmíněný „faktor Messi“, to je věc, která leckoho dráždí. „Nedotknutelná princezna,“ objevilo se na sociálních sítích, kde téma faulu přebilo další Messiho nezapomenutelný výkon.
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Stěžovali si i novináři či experti ve studiu.
Ale Moreno, analytik ESPN, prohlásil: „Zárok byl stoprocentní červená karta. Situace jen podporuje dlouhodobý narativ, že největší hvězdy mají u rozhodčích privilegované zacházení.“
Nedum Onuoha, bývalý obránce, souhlasil: „Messi se svým zákrokem proti alžírskému obránci překročil hranici, měl být okamžitě vyloučen.“
Pochopitelně si postěžoval i trenér poražených Vladimir Petkovič. „Hrubé chyby rozhodčích výrazně pomohly Argentině a Messimu k úspěchu. Tyto verdikty zásadně ovlivnily zápas.“
Messi ovšem našel zastání u zdaleka největší persony, která se k faulu vyjádřila. Navíc od muže, který v zápase Argentině určitě nefandil. Zinedine Zidane měl v brance Alžírska svého syna Luku a takhle zákrok ohodnotil: „Důležitá je rychlost té akce. Když se na ten incident podívám, vidím čistě fotbalový souboj, nikoli hráče, který se snaží zranit soupeře. Myslím, že někteří lidé byli rozhodnutí ještě předtím, než vůbec viděli opakovaný záběr. Kdyby ve stejném incidentu figuroval jiný hráč, nevěřím, že bychom o tom ještě hodiny poté diskutovali. Pravda je jednoduchá: Messi neutekl červené kartě. Žádná červená karta tam k udělení nebyla. Rozhodčí to viděl, VAR to zkontroloval a došli ke stejnému závěru. Místo hledání kontroverzí bychom měli spíše ocenit to, čeho jsme byli svědky – jeden z nejlepších hráčů fotbalové historie předvedl další nezapomenutelný výkon na mistrovství světa.“
Věc je každopádně zahraná a Lionel Messi může nastoupit v pondělí od 19 hodin proti Rakousku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2
Rakousko
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Jordánsko
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Alžírsko
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
Václav Latka