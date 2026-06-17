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Představení favoritů: Anglie na MS ve fotbale 2026

Harry Kane je největším favoritem na Zlatý míč
Harry Kane je největším favoritem na Zlatý míčZdroj: ČTK / AP / Kin Cheung
Thomas Tuchel na lavičce Anglie
Jude Bellingham je jednou z hvězd Albionu
Declan Rice a Hary Kane slaví gól
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Otakar Plzák, Zbyněk Veselý
MS fotbal 2026
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Už dnes od 22:00 místního času vstoupí do šampionátu Anglie, která se utká ve šlágru prvního kola mundiálu s Chorvatskem. Albion chce získat titul po dlouhých šedesáti letech a má k tomu k dispozici opravdu silný tým, který vede jako kapitán gólostroj Harry Kane. Thomas Tuchel bude chtít navázat na Garetha Southgatea a konečně dotáhnout Ostrovany k vytouženému vítězství. Program MS ve fotbale naleznete ZDE>>>

Tuchel má k dispozici jeden z nejsilnějších týmů anglické historie – dobije konečně mundial? 

Na MS 1990 se procpala do semifinále, pak však dlouho nabízela spíš rozpačité výkony, přestože síla anglického fotbalu raketově rostla. Až Southgate, její nejúspěšnější trenér, ji v roce 2018 znovu navigoval mezi nejlepší čtyřku, kde ji v prodloužení zlomilo Chorvatsko. V Kataru padla ve velmi těsném čtvrtfinále 1:2 s Francií.

Tuchel srší sebevědomím, v novém křesle se zabydlel a kabina bez řečí plní jeho rozkazy. Chce dynamický, fyzicky drsný fotbal věrný nátuře Premier League (neprodleně získat míč zpět a okamžitě s ním udeřit).

Kane v Bayernu navíc fotbalově zmutoval v dokonalé monstrum. Neexistuje komplexnější útočník: kat s 61 góly v sezoně se v něm snoubí s mozkem geniální desítky. V minulosti Harryho tělo před velkými turnaji kolabovalo, celá Anglie se proto modlí, aby do Ameriky dorazil v absolutním herním i fyzickém zenitu.

Jakého hráče z Anglie sledovat na MS ve fotbale 2026?

Harry Kane: Nejžhavější kandidát na Zlatý míč. Po dvou smolně prohraných finále EURO stojí před životním turnajem. Na mundial jede ve skvělé formě, když na konci klubové sezony nejprve hattrickem smetl Kolín a vzápětí stejným terorem zničil ve finále DFB-Pokalu Stuttgart 3:0.

Ideální jedenáctka Anglie na MS ve fotbale 2026

4-2-3-1

Pickford

James, Konsa, Guéhi, O'Reilly

Anderson, Rice

Saka, Bellingham, Rashford

Kane

Soupiska Anglie na MS ve fotbale 2026

Brankáři
Jordan Pickford, 32 letEverton82/0
Dean Henderson, 29 letCrystal Palace4/0
James Trafford, 23 letManchester City1/0
Obránci
Ezri Konsa, 28 letAston Villa18/1
Nico O'Reilly, 21 letManchester City3/0
John Stones, 32 letManchester City87/3
Marc Guéhi, 25 letManchester City27/1
Tino Livramento, 23 letNewcastle5/0
Dan Burn, 34 letNewcastle6/0
Reece James, 26 letChelsea22/1
Djed Spence, 25 letTottenham4/0
Jarell Quansah, 23 letLeverkusen1/0
Záložníci
Declan Rice, 27 letArsenal72/6
Elliot Anderson, 23 letNottingham7/0
Jude Bellingham, 22 letReal Madrid46/6
Jordan Henderson, 36 letBrentford89/3
Kobbie Mainoo, 21 letManchester United12/0
Morgan Rogers, 23 letAston Villa13/1
Útočníci
Bukayo Saka, 24 letArsenal48/14
Harry Kane, 32 letBayern112/78
Marcus Rashford, 28 letBarcelona70/18
Anthony Gordon, 25 letNewcastle17/2
Ollie Watkins, 30 letAston Villa20/6
Noni Madueke, 24 letArsenal10/1
Eberechi Eze, 27 letArsenal16/3
Ivan Toney, 30 letAl-Ahli7/1

Skupina Anglie na MS ve fotbale 2026

Anglie – Chorvatsko, 17. června, 22:00

Anglie – Ghana, 23. června, 22:00

Panama – Anglie, 27. června, 23:00

#TýmZVRPSkóreB
1Anglie00000:00
2Ghana00000:00
3Chorvatsko00000:00
4Panama00000:00

    MS 2026 · PREDIKCE

    Šance na postup ze skupiny L

    Šance dle pozice
    1. místo
    2. místo
    3. místo
    4. místo
    AnglieAnglie
    63%
    24%
    10%
    3%
    ChorvatskoChorvatsko
    22%
    38%
    25%
    15%
    PanamaPanama
    10%
    23%
    35%
    31%
    GhanaGhana
    5%
    15%
    30%
    50%
    1., 2., případně 3. místo = postup do play off
    Predikce aktualizována: 17. 6. 2026 18:30
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    Největší úspěchy Anglie na MS ve fotbale

    zlato MS (1966), 2x 4. místo (1990, 2018) a 8x čtvrtfinále (1954, 1962, 1970, 1982, 1986, 2002, 2006, 2022), 2x stříbro EURO (2020, 2024), 2x bronz (1968, 1996) a 2x čtvrtfinále (2004, 2012), bronz Liga národů (2019)

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