Představení favoritů: Anglie na MS ve fotbale 2026
Už dnes od 22:00 místního času vstoupí do šampionátu Anglie, která se utká ve šlágru prvního kola mundiálu s Chorvatskem. Albion chce získat titul po dlouhých šedesáti letech a má k tomu k dispozici opravdu silný tým, který vede jako kapitán gólostroj Harry Kane. Thomas Tuchel bude chtít navázat na Garetha Southgatea a konečně dotáhnout Ostrovany k vytouženému vítězství. Program MS ve fotbale naleznete ZDE>>>
Tuchel má k dispozici jeden z nejsilnějších týmů anglické historie – dobije konečně mundial?
Na MS 1990 se procpala do semifinále, pak však dlouho nabízela spíš rozpačité výkony, přestože síla anglického fotbalu raketově rostla. Až Southgate, její nejúspěšnější trenér, ji v roce 2018 znovu navigoval mezi nejlepší čtyřku, kde ji v prodloužení zlomilo Chorvatsko. V Kataru padla ve velmi těsném čtvrtfinále 1:2 s Francií.
Tuchel srší sebevědomím, v novém křesle se zabydlel a kabina bez řečí plní jeho rozkazy. Chce dynamický, fyzicky drsný fotbal věrný nátuře Premier League (neprodleně získat míč zpět a okamžitě s ním udeřit).
Kane v Bayernu navíc fotbalově zmutoval v dokonalé monstrum. Neexistuje komplexnější útočník: kat s 61 góly v sezoně se v něm snoubí s mozkem geniální desítky. V minulosti Harryho tělo před velkými turnaji kolabovalo, celá Anglie se proto modlí, aby do Ameriky dorazil v absolutním herním i fyzickém zenitu.
Jakého hráče z Anglie sledovat na MS ve fotbale 2026?
Harry Kane: Nejžhavější kandidát na Zlatý míč. Po dvou smolně prohraných finále EURO stojí před životním turnajem. Na mundial jede ve skvělé formě, když na konci klubové sezony nejprve hattrickem smetl Kolín a vzápětí stejným terorem zničil ve finále DFB-Pokalu Stuttgart 3:0.
Ideální jedenáctka Anglie na MS ve fotbale 2026
4-2-3-1
Pickford
James, Konsa, Guéhi, O'Reilly
Anderson, Rice
Saka, Bellingham, Rashford
Kane
Soupiska Anglie na MS ve fotbale 2026
|Brankáři
|Jordan Pickford, 32 let
|Everton
|82/0
|Dean Henderson, 29 let
|Crystal Palace
|4/0
|James Trafford, 23 let
|Manchester City
|1/0
|Obránci
|Ezri Konsa, 28 let
|Aston Villa
|18/1
|Nico O'Reilly, 21 let
|Manchester City
|3/0
|John Stones, 32 let
|Manchester City
|87/3
|Marc Guéhi, 25 let
|Manchester City
|27/1
|Tino Livramento, 23 let
|Newcastle
|5/0
|Dan Burn, 34 let
|Newcastle
|6/0
|Reece James, 26 let
|Chelsea
|22/1
|Djed Spence, 25 let
|Tottenham
|4/0
|Jarell Quansah, 23 let
|Leverkusen
|1/0
|Záložníci
|Declan Rice, 27 let
|Arsenal
|72/6
|Elliot Anderson, 23 let
|Nottingham
|7/0
|Jude Bellingham, 22 let
|Real Madrid
|46/6
|Jordan Henderson, 36 let
|Brentford
|89/3
|Kobbie Mainoo, 21 let
|Manchester United
|12/0
|Morgan Rogers, 23 let
|Aston Villa
|13/1
|Útočníci
|Bukayo Saka, 24 let
|Arsenal
|48/14
|Harry Kane, 32 let
|Bayern
|112/78
|Marcus Rashford, 28 let
|Barcelona
|70/18
|Anthony Gordon, 25 let
|Newcastle
|17/2
|Ollie Watkins, 30 let
|Aston Villa
|20/6
|Noni Madueke, 24 let
|Arsenal
|10/1
|Eberechi Eze, 27 let
|Arsenal
|16/3
|Ivan Toney, 30 let
|Al-Ahli
|7/1
Skupina Anglie na MS ve fotbale 2026
Anglie – Chorvatsko, 17. června, 22:00
Anglie – Ghana, 23. června, 22:00
Panama – Anglie, 27. června, 23:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Ghana
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Chorvatsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Panama
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Šance na postup ze skupiny LŠance dle pozice
Největší úspěchy Anglie na MS ve fotbale
zlato MS (1966), 2x 4. místo (1990, 2018) a 8x čtvrtfinále (1954, 1962, 1970, 1982, 1986, 2002, 2006, 2022), 2x stříbro EURO (2020, 2024), 2x bronz (1968, 1996) a 2x čtvrtfinále (2004, 2012), bronz Liga národů (2019)