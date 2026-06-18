Origami z oceli a skla. Češi si zahrají na vesmírném stadionu, ceny občerstvení překvapí
PŘÍMO Z ATLANTY | V roce 2017 přistál v Georgii obří koráb. Uvnitř klimatizované chlouby Atlanty ve čtvrtek Česko odehraje fotbalovou bitvu, jejíž výsledek zásadním způsobem ovlivní postupové šance ze skupiny na mistrovství světa. Hraje se v poledne, dost možná bude zatažená střecha. Ve městě panují vedra, dusno je nepříjemné. „Bude to určitě zajímavé si tam zahrát. Stadion je extrémně moderní, vypadá jako z jiné planety. Já bych se vůbec nebránil tomu, kdyby nám zavřeli střechu,“ přemýšlel Jaroslav Zelený. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Když se před vámi zjeví Mercedes-Benz Stadium neboli během mistrovství světa Atlanta Stadium, připadáte si jako ve vesmírném středisku NASA. Stojíte v srdci Atlanty, zvednete hlavu a naskytne se vám pohled, který vyráží dech. Tohle není krabice z minulého století, nebo jen pouhý ovál. Architektonická nádhera útočí na všechny smysly svou monumentálností, majestátností, snad i jakousi posvátností.
Moderní tělo stadionu se skládá z různých plátů, které leží přes sebe. Jsou přesně řezané, ostré. Mechanické origami z oceli a skla? Možná. Každopádně zapadají do sebe tak přesně, že to nutně člověka ohromí. Je to chladné, moderní, a přitom neuvěřitelně živé. Nejde jen projít okolo. Musíte se zastavit a dlouho zírat. Fotit a natáčet. A pak zase zírat…
Tady hrát fotbal? Nebo se na něj dívat? Pro hromadu Čechů, a že jich jsou v Atlantě tisíce, to bude obrovský zážitek. „Moc se těšíme,“ říká manželský pár z Ostravy. Statný chlap, zhruba padesátník, má na hlavě kšiltovku Sportovci z Chýně.
„Jakmile jsme postoupili, okamžitě jsem manželce říkal, že letíme. Jsme na šampionátu po dvaceti letech. Nemohli jsme pokoušet štěstí a myslet si, že postoupíme na příští mistrovství světa.“ Vedle stojící dáma přikyvuje.
„Dřív jsme byli na basketu v Chicagu, na hokeji v Bostonu, teď přidáme i fotbal,“ směje se, aby se za chvilku vyptávala na poslední novinky z Baníku. „Byli jsme i na baráži na Dukle. Jsme nadšenci. Ale tady v Atlantě jsme hrozně moc zvědaví na stadion. Na fotkách vypadá nádherně. Bude to veliký zážitek,“ vypráví.
Aby nebyl, vždyť stadion byl otevřen teprve před devíti lety a proslul futuristickou zatahovací střechou inspirovanou římským Pantheonem. Disponuje obřím kruhovým „halo boardem“, který obepíná celý prostor pod střechou a patří k nejpůsobivějším videosystémům na světě. Kapacita pro světový šampionát je přibližně 75 000 diváků. Kromě skupinových duelů se zde bude hrát i semifinále.
Co je také zajímavé, že FIFA běžně vyžaduje tzv. „clean stadium policy“ – tedy odstranění nebo zakrytí všech komerčních značek, které nejsou oficiálními partnery FIFA. Proto se během turnaje stadion oficiálně jmenuje Atlanta Stadium a ne Mercedes-Benz Stadium. Jenže v Atlantě vznikl problém. Na vrcholu ikonické zatahovací střechy je obrovská trojcípá hvězda Mercedes-Benz zabudovaná přímo do konstrukce střechy. Inženýři dospěli k závěru, že ji nelze zakrýt.
Mercedes-Benz Stadium zavedl už při otevření v roce 2017 filozofii „Fan First Pricing“. Zatímco většina stadionů vydělává na drahém občerstvení, majitel stadionu Arthur Blank se rozhodl jít opačnou cestou. Ve stáncích dostanete jídlo a pití za obyčejné lidové ceny. I během mundialu. Místní televize WSB-TV citovala Blanka, že nemůže ovlivnit dění na hřišti, ale může ovlivnit zážitek fanoušků – proto ceny během šampionátu nezvýší.
I pro Čechy je to dobrá zpráva. Ještě lepší by bylo, kdyby po zápase slavili triumf Koubkových chlapců.
Během MS 2026 si fanoušci mohou koupit:
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
JAR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0