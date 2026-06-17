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Zápas o ŽIVOT. S překopanou sestavou?! Koubek chystá až pět (překvapivých) změn

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Analýza JAR: Genialita i šílenství! Nedůsledná defenziva, kráter mezi řadami. Koho k Schickovi? • Zdroj: iSport.tv
David Trunda, Pavel Nedvěd a Zdeněk Grygara ne českém tréninku před zápasem s JAR
Český trénink před soubojem s JAR
Čeští reprezentanti na tréninku
Český trénink s Davidem Trundou
Pavel Šulc na tréninku před JAR
Tomáš Souček během tréninku
Tomáš Souček si kryje míč
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Michal Kvasnica, Radek Špryňar, Pavel Baláž
MS fotbal 2026
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PŘÍMO Z USA | V Atlantě je přivítal deštík a příjemnější vzduch než v Texasu. Ale hlavně zvyšující se tlak všude okolo. A ne ten atmosférický… Čeští reprezentanti se po porážce s Jižní Koreou (1:2) dostali na mistrovství světa do složité, avšak nikoli bezradné situace. Stejně jako v březnové baráži již trenér Miroslav Koubek nemá kam uhnout, potřebuje vyhrát. Proti Jihoafrické republice se kouč podle informací deníku Sport i s generálním manažerem Pavlem Nedvědem rozhodl zatřást sestavou. „Určité standardy se trošku nalomily – a my na to musíme reagovat,“ naznačil. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

Stejně jako v mexické Guadalajaře pokazili Češi začátek evropských turnajů v roce 1996 a 2024. Taky na úvod prohráli, nicméně šampionáty se nakonec vyvinuly diametrálně odlišně. Zatímco v Anglii dokráčeli až do finále, viz dokument Stříbrná cesta z dílny redakce iSportu, před dvěma lety v Německu se s jediným bodem loučili už po základní skupině.

Teď Miroslav Koubek stojí na podobném rozcestí a hraně (ne)úspěchu. V nádherném komplexu Kennesaw State University, vzdáleném stadionu v Atlantě asi pětatřicet kilometrů, který všude lemují sportoviště (baseball, americký fotbal, softball, pickleball, tenis…), ve středu dopoledne se před zahájením tréninku již ve třicetistupňovém vedru pustil do debaty s předsedou FAČR Davidem Trundou.

Šéf asociace přiletěl z Miami a rovnou zamířil za mužstvem. Spolu s Koubkem obešel Trunda všechny hráče v utvořeném kruhu, podal jim ruku a pak spustil asi minutový proslov. O čem? Pravděpodobně ne o tom, jak lidé po rozlehlé Atlantě cestují automatickým Uberem bez řidiče, což je sám o sobě zážitek. Vůz přistaví, odemknete ho kódem, pak sám kroutí volantem a jste na místě.

„Pan předseda nás přišel pozdravit a podpořit před důležitým utkáním. Byl to projev v tomto směru,“ podotkl Koubek. „Nejsem nervózní, nazval bych to zdravým napětím. Nervózní nebývám, nehroutím se. Napětí je dobré a správné,“ dodal stratég.

Zdroje deníku Sport se shodují na tom, že Koubek hodlá zatřást sestavou, v míru a souladu je s nápadem realizačního týmu i generální manažer Pavel Nedvěd, jenž trénink dokoukával s Trundou a Zdeňkem Grygerou na lavičce. Vtípků a úsměvů tentokrát ubylo, jde do tuhého.

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A vše směřuje k tomu, že do zásadní bitvy vyšle Koubek spoustu nových tváří. Základní sestava by mohla být dokonce až z poloviny obměněná! Což na velkých turnajích rozhodně nebývá zvykem a ani Koubek není typem trenéra, který tak razantně šachuje jedenáctkou a okysličuje ji. Každopádně teď chce a musí maximálně využít aktuální sportovní formu, po generálce s Guatemalou a porážce s Asiaty nasbíral cenný studijní materiál. Jeho analýza je první fáze, reakce druhá.

Změny by se až na brankářskou pozici mohly týkat všech řad – a některé znějí na první pohled dost překvapivě. I v kontextu toho, že by tradiční lídrové začali jako náhradníci. Pokud se vyplní prognózy, mohl by sedět na lavičce nejen Tomáš Souček, což bylo nejvíce rezonující téma v posledních dnech, ale i Pavel Šulc, Lukáš Provod, Štěpán Chaloupek či Jaroslav Zelený.

„Řeknu to takhle: nějaké změny budou,“ přikývl Koubek, jemuž se rozbil plán po baráži, který měl v hlavě od prvního dubna. „Všechny poznatky si skládáme, máme hráče každý den před očima. Reagujeme na jejich projev a aktuální formu. S Kosovem měli někteří hráči volno, nehráli. Byl to dobrý zápas. Pak byla Guatemala, prostřídali jsme dva poločasy. A pak následovala Korea... Ano, určité standardy se trošku nalomily – a my na to musíme reagovat.“

MS 2026 · PREDIKCE
18. 6. 2026 · 18:00
Česko
vs
JAR
37%
26%
37%
Skupina AxG 1.31 – 1.34
Predikce aktualizována: 17. 6. 2026 22:30
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny A

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
MexikoMexiko
49%
29%
15%
7%
Jižní KoreaKorea
32%
34%
22%
12%
Česká republikaČesko
9%
19%
32%
40%
Jihoafrická republikaJAR
9%
19%
31%
41%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 17. 6. 2026 22:30
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Znamená to, že do základu by se mohla dostat pětice Tomáš Holeš (místo Chaloupka), David Jurásek (místo Zeleného), Lukáš Červ (místo Součka), Adam Hložek (místo Šulce), Michal Sadílek (místo Provoda). S tím, že posledně jmenovaný by se mohl zatáhnout hlouběji do středu pole a pozice pravé desítky by připadla Alexandru Sojkovi. „Tam to mám nejradši,“ přiznal objev na kempu v New Yorku.

Šlo by o pořádný řez, o to důležitější bude příspěvek zkušených opor. Očekává se, že znovu zabere kapitán Ladislav Krejčí, přidat se musí i Patrik Schick s Vladimírem Coufalem. Od Robina Hranáče se zase žádá spolehlivost jako v Hoffenheimu, křečovitý projev si už nemůže dovolit.

„V našem mužstvu je to dané, máme určitě nastavení a hierarchii. Já jako hlavní trenér na lídry apeluji, aby vše měli pod správnou kontrolou, a vyzývám vedoucí hráče, aby do mužstva přinesli jen ty nejlepší motivační informace. S tímto tématem taky pracujeme,“ popisoval Koubek.

Na klimatizovaném Atlanta Stadium se očekávají jednotky tisíců českých fanoušků, některým hráčům dorazí rodinní příslušníci. Po duelu pak mohou zamířit do české fanzóny Halfway Crooks Beer, kde se výjimečně bude čepovat pivo s pěnou.

Snad bude dav radostně připíjet na tři body, ne na žal.

Tip na českou sestavu:

1 KOVÁŘ

3 HOLEŠ - 4 HRANÁČ - 7 KREJČÍ

5 COUFAL - 12 ČERV - 18 M. SADÍLEK - 14 D. JURÁSEK

24 SOJKA - 9 HLOŽEK

10 SCHICK

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko11002:03
2Již. Korea11002:13
3Česko10011:20
4JAR10010:20

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