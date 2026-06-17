Změny v sestavě? Určité standardy se trošku nalomily, musíme reagovat, řekl Koubek
PŘÍMO Z USA | Dumá, jak složit úspěšnou základní sestavu. Vítěznou jedenáctku. „Ale nervózní nejsem, nazval bych to zdravým napětím. Nervózní nebývám, nehroutím se. Napětí je dobré a správné,“ řekl kouč české reprezentace Miroslav Koubek, který proti JAR může na mistrovství světa upustit od své původní představy o největší nebezpečnosti ze vzduchu. „Nejsme zase výškové hypermonstrum. Uvidíme, jestli to snížíme, nebo to necháme stejné. Nechejme se překvapit,“ usmál se trenér. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Kolik chystáte změn v sestavě?
„Odpovím takhle: nějaké budou.“
Tak jinak. Jak složité je pro vás namíchat aktuální informace z posledních zápasů s původní představou, kterou jste měl v hlavě od prvního dubna?
„Určitě si skládáme všechny poznatky, máme hráče každý den před očima. Reagujeme na jejich projev a aktuální formu. S Kosovem měli někteří hráči volno, nehráli. Byl to dobrý zápas. Pak byla Guatemala, prostřídali jsme dva poločasy. A pak následovala Korea... Určité standardy se trošku nalomily – a my na to musíme reagovat.“
Lídři taky?
„V našem mužstvu je to dané, máme určitě nastavení a hierarchii. Já jako hlavní trenér na lídry apeluji, aby vše měli pod správnou kontrolou, a vyzývám vedoucí hráče, aby do mužstva přinesli jen ty nejlepší motivační informace. S tímto tématem taky pracujeme.“
S čím ještě?
„JAR zvolila trošku netradiční styl proti Mexiku, nehraje takhle vždycky. Dostali přednost hráči jiné typologie, než u nich bývá standardní. Byla tam i změna rozestavení. Nečekám jiný projev, spíš jiný herní způsob. Proti Mexiku neukázali své šikovné útočné hráče, ale my je známe. Jsou dobří a sehraní. Silně kombinačně mančaft, hraje líbivý fotbal.“
Netradiční výkop v pravé poledne problém nebude?
„To byl nějaký western, ne? V pravé poledne. (smích) Česká liga se taky hraje v jednu hodinu, to je malý rozdíl. Z hlediska biorytmu a organismu každého hráče bychom neměli být rozhození. Tréninky v klubech končíme kolem poledne, tady taky. V tom čase se často pohybujeme, neviděl bych v tom nějaký hendikep. Navíc už jsme v nížině. Obecně řečeno český fotbalista je dobře trénovaný, kondiční stránka bývá vynikající. V tomto směru jsme zvládli i vyšší nadmořskou výšku. Vizuálně působila Korea pohyblivěji, ale to bylo odlišnou typologií hráčů.“
O čem jste se bavili před začátkem tréninku s předsedou Davidem Trundou?
„Pan předseda nás přišel pozdravit a podpořit před zítřejším důležitým utkáním. Byl to projev v tomto směru.“
Jinak řečeno, situace je vážná.
„Samozřejmě víme, v jaké jsme v situaci. Ve stejné jako soupeř. Vyšli jsme bodově naprázdno v první rundě. Je to komplikace, ale hraje se stále o šest bodů. Teď se nabízejí první tři a my máme maximální touhu je získat. Čeká nás jiný soupeř, tomu bude poplatná strategie. Musíme eliminovat jejich silné stránky – hlavně brejkovou činnost, protože mají velmi dobrý protiútok. Taky chceme být nebezpečnější dopředu, což nám Korejci svou pohyblivostí a agresivitou příliš nedovolili. Jsme schopni zlepšit držení míče, být kombinačně silnější. Věříme, že se dopracujeme k nebezpečným situacím a budeme gólovější.“
Tak jako Jižní Korea a Mexiko.
„Od začátku byla favoritem skupiny družstva Jižní Koreji a Mexika. Teď budou hrát spolu, ukáže se, kdo bude tahat za lepší konec provazu. Upřímně na mě udělala silnější dojem Jižní Korea.“
Šance na postup ze skupiny AŠance dle pozice
Přitom dřív by asi svět za favority skupiny označil českou reprezentaci...
„Ukazuje to na určitý vývoj generace po roce 2006. To znamená snížení počtu hráčů ve špičkových zahraničních klubech a zvýšení podílu hráčů lokálních. Není to úplně nejlepší zjištění, to je jasné. Přáli bychom si mít celou jedenáctku z pěti evropských lig, ale to prostě není. Souvisí to s vývojem, výchovou nových mladých hráčů. Pokud se prosazujeme stále složitěji do těchto lig, je něco špatně.“
Může se to změnit?
„Věřím tomu, že i po jedné porážce máme na mistrovství světa pořád velmi dobrou šanci postoupit. Jsme přesvědčení, že pokud se nám to, bude to inspirace a motivace pro mladé hráče. Kluci se stanou obrovskými vzory, může stopnout zanícení pro fotbalovou činnost. Má to velký význam, pro nás je to motivace.“
Co říkáte obecně na dosavadní průběh turnaje?
„FIFA rozšířila počet účastníků na ten nejvyšší v historii. První zápasy ukazují, že to není od věci. Fotbal do šířky se tak zlepšil, že v uvozovkách outsideři dokážou hrát velice významnou roli. Je těžké je skolit. Jeden nebo dva výsledky trochu vybočily, ale jinak je to hrozně vyrovnané. Všichni dokážou všechny potrápit, národy mají svou kvalitu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
JAR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0