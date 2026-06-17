Krejčí před JAR: Zahnáni do kouta? Nevidím to tak. Okomentoval výkop v poledne
PŘÍMO Z USA | Ve čtvrtek v pravé poledne se národní tým chytne v klinči s Jihoafrickou republikou. Mužstvo je po porážce s Jižní Koreou (1:2) zahnané do kouta. V Atlantě potřebuje zapnout a vyřídit si tříbodovým ziskem dobrou pozici před posledním zápasem ve skupině mistrovství světa. „Můžu slíbit, že uděláme absolutní maximum, abychom vyhráli. A pak uvidíme, jakou důležitost bude mít tento zápas do zbytku turnaje,“ říká Ladislav Krejčí. Ve městě se srotily tisíce českých fanoušků, národní tým může mít na futuristickém fotbalovém stánku hlasitou podporu. „Budeme jim to chtít vrátit výkonem,“ přeje si kapitán týmu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Jste připraveni na střet s fyzicky namakaným soupeřem?
„Uvědomujeme si, jaký soupeř proti nám bude stát, komu budeme čelit. Připravujeme se na něho celý týden. U videa i na hřišti. Nebude to nic jednoduchého. Známe jeho silné i slabé stránky. Bude také důležité, abychom zlepšili věci, které nám v prvním zápase nevyšly.“
Stojíte před klíčovým zápasem skupiny, výsledek dost určí vaše další možnosti. Po první porážce jste zahnaní do kouta. Jakou cítíte z mužstva náladu a atmosféru?
„Je to o úhlu pohledu a nějakém nálepkování. Samozřejmě, situaci si moc dobře uvědomujeme, ale bavíme se o ní jinak. Jasně, musíme to zvládnout, je to důležitý zápas. Ale zahnaní do kouta? Dá se to tak nazvat, já to takhle ale nevidím. Co můžu slíbit, že uděláme absolutní maximum, abychom vyhráli. A pak uvidíme, jakou bude mít čtvrteční zápas důležitost do zbytku turnaje.“
Hvězdou soupeře je Lyle Foster z Burnley. Jaké s ním máte zkušenosti z Premier League?
„Je to silový hráč. Připravovali jsme se na něj, ale nejenom na něm. Víme i o dalších kvalitních hráčích. Musíme si dát pozor na jejich útočnou fázi, mají šikovné útočníky, nesmíme jim dovolit, aby ukázali své přednosti.“
Bude jedním z klíčů k vítězství, abyste víc do hry dostali Patrika Schicka?
„Klíčem bude, aby celkově naše představení, náš styl hry směrem dopředu, byl více sebevědomý, více v pohybu. A abychom do prostorů, ve kterých jsme nejvíc nebezpeční, dokázali dostat správné hráče. Pak můžeme dostat míče na nejdůležitější hráče z hlediska naší ofenzivy. Řekl bych, že jde o mix všeho. Samozřejmě si uvědomuji, jakou má Patrik sílu. Musíme nejen jemu, ale i ostatním pomoci, aby se dostali ke střelbě.“
Hrajete v poledne, což je velká změna oproti prvnímu utkání v Guadalajaře. Nakolik je to specifické?
„Celé je to o úpravě režimu. Už hrajeme fotbal nějakou dobu. Začátku zápasu uzpůsobíme jídlo, spánek, regeneraci. Určitě to nevidím jako problém.“
Jak v současné situaci, po porážce s Jižní Koreou, roste role lídrů. Bude víc proslovů, interních debat? Měli by povstat lídři?
„Chápu, že tohle téma může rezonovat, ale každý má v týmu svoji roli… Není to tak, že teď bychom nutně potřebovali slyšet nějaké projevy. Je to o konzistentní práci po celou dobu. Připravíme se, jak nejlépe umíme.“
Utkání bude řídit trojice amerických dam. Bude to pro vás premiéra? Navíc s nimi budete coby kapitán nejvíc v kontaktu.
„Nikdy jsem to nezažil, ale nevidím v tom jakýkoliv problém. Je to o kvalitě výkonu, ať jde o kohokoliv. O ničem jiném to není. Jestli je to žena nebo muž, tak pokud má dostatečnou kvalitu a cit rozhodovat takové utkání, jsem jedině pro. Přeji jim, ať se jim zápas podaří. A tohle téma posunou zase o nějaký level dál.“
V Atlantě je spousta českých fanoušků chystající se na zápas. Co jim vzkážete?
„Předně děkujeme za podporu v Mexiku. Uvědomuje si, že nyní budeme mít podporu fanoušků i našich rodin přímo na místě, ale zároveň i doma. Jsme vděční, že za námi budou stát a budou nám věřit. My jim to můžeme vrátit výkonem, což souvisí s výsledkem. Budeme se snažit důvěru splatit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
JAR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0