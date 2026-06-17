Média řeší Ronalda: Můžou si Portugalci dovolit ho neposadit? Minimum pohybu i rychlosti
Vzpomeňte na mistrovství světa v Kataru i uplynulé EURO, kde to vypadalo na vlas stejně. Neustálé vybíhání z ofsajdu, minimum pohybu navíc. A když už ano, rychlost a dynamika schází. Pro moderní fotbal tak klíčové atributy. Cristiano Ronaldo zůstal za očekáváním i ve svém prvním duelu na letošním mundialu, jeho Portugalci navíc překvapivě remizovali s Demokratickou republikou Kongo 1:1. Nejen zahraniční média uvažují, zda by to bez CR7 nevypadalo lépe. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Je naprostým profíkem, o své tělo se příkladně stará. Pokud si jej prohlédnete zblízka, ani trochu nepoznáte, že v únoru oslavil jednačtyřicáté narozeniny. Jenže na hřišti je Cristiano Ronaldo jen stínem totální superhvězdy, kterou před pár lety býval. Logicky, nikdo zkrátka nemládne.
V takové situaci však čelí Portugalci problému. Pyrenejský stát má objektivně nejsilnější generaci ve své historii, avšak Ronaldo je dávno za zenitem. Žádná novinka to není, na posledních dvou velkých turnajích to vypadalo stejně.
Před čtyřmi lety v Kataru se čekalo, že CR7 nastupuje na svůj poslední mundial. Obrovský srdcař však v repre pokračoval dál. Jeho touha dojít na vrchol je do očí bijící.
Tím však Portugalci trpí. Čistě pro pořádek, není to jen o Ronaldovi, proti DR Kongu hrála špatně většina mančaftu. Jenže kapitán v ničem nepomohl. Ronaldo se dotkl míče jen pětadvacetkrát za zápas, což je druhý nejmenší počet, jaký kdy v základní sestavě na mistrovství světa posbíral.
Na place vydržel celých 90 minut, kouč Roberto Martínez jej z respektu nevystřídal. Přitom jeho předchůdce Fernando Santos nechal na MS 2022 Ronalda na lavičce třeba v osmifinále se Švýcarskem. Skončilo to hattrickem Goncala Ramose a jasným vítězstvím 6:1.
„Cristiano Ronaldo je fenomén, ale místy se zdálo, že Portugalsko bylo poněkud svázáno tím, že právě jednačtyřicetiletý útočník hrál na hrotu a působil téměř nehybně,“ napsal Darren Richman, novinář The New York Times.
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„Portugalsko je, podobně jako Manchester United během Ronaldova druhého působení v klubu, svým útočníkem do určité míry zpomalováno. Pokud chce pomýšlet na celkový triumf, sentimentalita a historické zásluhy asi nejsou přesvědčivými důvody k tomu, aby na Ronaldovi stavělo za každou cenu,“ doplil.
Podobně to vidí i Andy Headspeath, jenž působí jako reportér Sports Illustrated FC specializující se na Real Madrid. „Ronaldo na hřišti stále působí velmi dobře, jeho instinkt střelce je zjevně stále přítomen, avšak v páté dekádě života už není útočníkem, jakým býval,“ vyťukal.
„Není to poprvé, co se stal problémem, o kterém všichni vědí, ale nikdo ho nechce řešit. Může si Roberto Martínez dovolit Ronalda posadit na lavičku? A může si to vůbec dovolit neudělat?“ zamyslel se Headspeath.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
DR Kongo
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
Portugalsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Kolumbie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Uzbekistán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0