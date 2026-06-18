Anglie už zase baví! Pomohl i Tuchelův proslov, německý kouč se rozčílil na Pickforda
Zatím TOP zápas na mistrovství světa? Bez diskuze. Angličané v utkání s Chorvaty nadchli góly, jedenácti střelami na bránu a v neposlední řadě i konečným výsledkem 4:2. Pryč jsou doby, kdy jejich duely nudily. Mančaft často kritizovaného Thomase Tuchela na sebe upozornil snad nejlepším možným způsobem. „Všichni si zaslouží uznání. Byl to skvělý výsledek proti špičkovému soupeři,“ radoval se Harry Kane. Jedinou výstrahou byl první poločas. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Jak si vedli největší favorité na titul v prvním kole základních skupin? Němci, Francouzi, Argentinci skvěle, Brazilci s Nizozemci hůř, zato Španělé a Portugalci propadli. Největší parádu však předvedla Anglie, která v náročné premiéře s Chorvatskem zazářila.
Takový fotbal musel všechny bavit. Snad i nejhlasitější kritiky kouče Thomase Tuchela, kterým se před časem nelíbilo, že Angličany povede Němec. „Fakt, že jsme tuhle skutečnost akceptovali, považuji za sebepoškozování anglického fotbalu,“ nebral si servítky legendární Gary Neville v roce 2024.
O dvě léta později byl Tuchel propírán znovu, ačkoliv jeho družina v kvalifikaci neztratila bod a dokonce v ní nedostala ani gól. Na britských ostrovech se nepozdávalo vynechání několika hvězd ze závěrečné nominace, pozvánku na mundial nedostali třeba Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexandr-Arnold či Harry Maguire.
Jakékoliv pochybnosti ale Angličané uťali hned v prvním zápase, jejich střet s Chorvatskem se líbil. V první půli sice bronzoví medailisté z předešlého MS na trefy Harryho Kanea odpověděli, po pauze už ovšem pálili jen Jude Bellingham a Marcus Rashford.
To navíc brankář Dominik Livakovič ještě několik šancí pochytal. Anglie vyslala celkem dvaadvacet střel, z toho jedenáct rovnou na bránu. Byla rychlá, přesná, dominantní, na place prostě vypadala svěže. Jaký to rozdíl oproti minulým turnajům, na kterých jste při zápasech Albionu zívali.
Šance na postup ze skupiny LŠance dle pozice
V prvním dějství ale německý trenér spokojený nebyl. Podle reportérky ze stanice talkSPORT Fayi Carruthersové se rozčílil na Noniho Maduekeho a brankáře Jordana Pickforda, kterému nařídil, ať hraje přes pravého beka. „Víš, co máš dělat. Tak dělej to, co jsem ti řekl,“ ohnal se na svou jedničku.
„Z naší strany to byl opravdu komplikovaný a chaotický první poločas. Myslím, že na začátku bylo cítit hodně nervozity a napětí,“ líčil Tuchelův asistent Anthony Barry. „Člověk by si myslel, že proměněná penalta nás uvolní a víc nám umožní hrát náš fotbal. Jenže my jsme se znovu vrátili k určitým opatrným a bojácným vzorcům. Naštěstí jsme se mohli spolehnout na standardní situace.“
Podle kapitána Kanea měl Tuchel o pauze směrem k hráčům důrazný proslov. „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Myslím si, že v tom prvním to dlouho bylo docela v pohodě, ale hodně nás zklamalo, jakým způsobem jsme inkasovali a jak jsme poté polevili,“ hlásil útočník Bayernu.
„Musím vyzdvihnout trenéra, který nám o přestávce řekl: ‚Podívejte, jestli prohrajeme, tak prohrajeme – ale prohrajeme naším způsobem.‘ Do druhé půle jsme šli v našem tempu a oni nám už nedokázali čelit,“ doplnil Kane.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|2
Ghana
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Panama
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4
Chorvatsko
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0