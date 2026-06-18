Prší a je docela zima. Běžte se napít! Zatím nejdivnější pauza MS ve fotbale, diváci bučeli
Před chvílí se rozpršelo, i vítr zesílil, na teploměru devatenáct stupňů. Pocitově patnáct. Rozhodčí ale nemá jinou možnost – ve 22. minutě utkání Ghana - Panama (1:0) nařizuje pauzu na pití. Zatím nejvíce absurdní na probíhajícím mistrovství světa. Diváci v pláštěnkách na tribunách stadionu v Torontu pískají a bučí. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Pravidla jsou pravidla. FIFA před šampionátem rozhodla, že tříminutová pauza proběhne v každém poločase bez ohledu na počasí, teplotu, podmínky, a to i na stadionech se zatahovací střechou. „Už nehrajeme na poločasy, ale na čtvrtiny,“ komentoval to francouzský trenér Didier Deschamps.
A tak se hráči Ghany a Panamy, úplně promočení, shlukli na tři minuty u postranní čáry…
Stephen Warnock, bývalý hráč a spolukomentátor BBC, to kritizoval. „Tohle totálně ničí a maří jakýkoliv útočný fotbal a přirozený herní projev. Od čeho máme poločasovou přestávku? Pokud jde o zdraví hráčů ve spalujícím vedru, neřeknu ani slovo. Ale nutit kluky, aby se povinně shlukovali kolem trenérů uprostřed rozehraného poločasu v dešti, je prostě špatně. Měla by to být záležitost na 45 vteřin, kdy se nápoje rozestaví podél čáry, hráči se napijí a hned se hraje dál. Takhle z toho FIFA dělá zápas rozdělený na čtvrtiny jako v americkém fotbale.“
Situaci komentoval i Carlos Queiroz, portugalský trenér Ghany. „V zápasech, jako byl tento, mám o smysluplnosti té pauzy určité pochybnosti. Na konci mistrovství světa budeme potřebovat zprávu o integritě ohledně toho, co se vlastně stalo. Musíme dojít k jasnému závěru, zda toto plošné rozhodnutí bylo učiněno z marketingových důvodů, nebo zda šlo skutečně o ochranu zdraví hráčů,“ prohlásil.
JK78