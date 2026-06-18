Česko - JAR 1:1. Další marný výkon, postup se vzdaluje. S Mexikem musí Češi vyhrát
PŘÍMO Z USA | Zmar, zklamání a blízké vyřazení. Mistrovství světa zatím kopíruje dva roky staré EURO v Německu, tým trenéra Miroslava Koubka nedokázal v Americe porazit ani JAR. Michal Sadílek sice před 67 tisíci diváky v Atlantě poslal Čechy brzy do vedení, ale Jihoafričané v závěru vyrovnali z penalty. Výsledek 1:1 znamená jediné: proti domácímu Mexiku na Aztéckém stadionu musejí zvítězit, aby postoupili do vyřazovací fáze. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Fakt se toho nebál. Trenér Miroslav Koubek udělal po úvodní porážce s Jižní Koreou v sestavě pět změn, jak redakce iSportu popisovala už den před zápasem. Realizační tým upustil od sázky na centimetry i tradiční tváře. Tomáš Souček, Pavel Šulc i Lukáš Provod se stali náhradníky, střed pole vytvořilo duo Lukáš Červ, Michal Sadílek, k nim se přidal zkušený Vladimír Darida.
Ten původně hrát neměl, nicméně poraněný sval nepustil do základu Davida Juráska, pro něhož šampionát pravděpodobně skončil. Na klimatizovaný stadion sice dorazil, s ostatními se hodinu a půl před utkáním kochal zataženou střechou a grandiózní třistašedesátistupňovou obrazovkou, fotil tribuny, mával fanouškům, ale převlékat už se nebyl. Na rozdíl od uzdraveného Jana Kuchty, který ještě v saku stačil poklábosit s předsedou FAČR Davidem Trundou a šel pro kopačky.
Divokej Bill hrál z reproduktorů, asistent Jaroslav Plašil při rozcvičce hecoval Adama Hložka, jenž se v základní sestavě reprezentace v ostrém duelu objevil poprvé od listopadu 2024. Motivace byla opravdu velká, což bylo vidět klasicky třeba na Červovi. Krátce před hvizdem postříkal vodou členy realizačního týmu a řval na všechny okolo, ať se chytne začátek.
Povedlo se!
Hned po pětačtyřiceti sekundách se úplně sám na malém vápně po centru Ladislava Krejčího zjevil Patrik Schick, avšak míč se mu ztratil v reflektorech a hlavou ho špatně trefil. Naštěstí to dlouho nemrzelo, v šesté minutě už se slavilo. Hložkův pas pod sebe přiklepl Alexandr Sojka proběhnuvšímu Sadílkovi a ten vše propálil. Krásný příběh kluka, jenž o předloňské EURO v Německu hloupě přišel. Slavil i s Juráskem, tisícovky Čechů rozjely mexickou vlnu.
I Koubek se konečně usmál (byť ne tak jako za ním rozjařený asistent Jan Suchopárek) a roztáhl k nebi obě ruce, jak je jeho zvykem. Do té doby působil poněkud podrážděně, několikrát od sebe odháněl kameramana FIFA. Již při zdlouhavém nástupu bylo znát, že oficiální povinnosti by nejradši vynechal a soustředil se na zápas.
Útlum po čtvrthodině
Když po chvíli poprvé zazlobila JAR nebezpečným centrem, Koubek na pár sekund dokonce naštvaně vyběhl ze svého „teritoria“ až na trávník za autovou čáru. Krejčí vyplísnil gólmana Matěje Kováře, že si pro balon nešel. Křik se v komorní atmosféře rozléhal hodně daleko. Ticho v ne zcela zaplněné aréně uťal až pískot návštěvníků, přestávky na pití se holt nelíbí.
Vedoucímu mužstva Michalu Černému, vyhlášenému nervákovi, se zase nezamlouvalo, že americká rozhodčí Tori Pensová udělila Jihoafričanům žluté napomenutí až s malým odstupem. Vzápětí se omlouval, fakt nebylo co vyčítat. Paní sudí byla v první půli extrémně precizní.
To se bohužel nedalo říci o českém výkonu po úvodní čtvrthodině. Z nepochopitelné pasivity se rýsovaly náznaky šancí JAR. Když Kovářovi v nastavení vypadl míč z rukavic, jen to zahučelo... Krejčímu se nelíbil presink ofenzivních spoluhráčů, neladilo toho ale mnohem víc. Dominance? Žádná, vždyť Koubkův výběr držel balon jen 36 % času, způsob hry byl celkově nečitelný. Nudný. Přitom soupeř dělal chyby, vzadu měl díry, rozhodně nevypadal suverénně.
Generální manažer Pavel Nedvěd ve VIP sektoru, po jehož boku seděl Mikaël Silvestre, bývalý obránce Manchesteru United, musel být spokojený pouze z výsledku. A taky z pevného projevu Tomáše Holeše, který v základu nahradil slávistického parťáka Štěpána Chaloupka.
Úvod druhé půle byl již o něco lepší, příležitosti Daridy, Krejčího a Sadílka ale brankou neskončily. Koubek reagoval střídáními, Zelený se Šulcem do mače vstoupili slušně, nicméně celkový obraz se nezměnil. Připomínal křeč, ne pohodu.
Logicky přišel trest. V 81. minutě nastřelil soupeř ve vápně Šulce do ruky, rozhodčí Pensová to opět viděla správně na první dobrou. Teboho Mokoena se z penalty nemýlil a dal razítko remíze. Nic na tom nezměnila ani hlavička Krejčího či křížná rána Lukáše Provoda. Dokonce byla díky tlaku na konci výhře blíže JAR.
Výsledek 1:1 není zas tak krutý, spíš spravedlivý. A pro Čechy drsný v tom ohledu, že v posledním skupinovém klání na Aztéckém stadionu v Mexico City budou muset domácí pořadatele porazit, pokud chtějí hrát vyřazovací boje.
Zatím ale na turnaji nenasvědčuje nic tomu, že by se to mělo povést...
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1