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ONLINE: Česko - JAR 1:0. Další šance reprezentace, střelu Sadílka soupeř zblokoval

Alexandr Sojka během utkání proti JAR
Alexandr Sojka během utkání proti JARZdroj: ČTK / AP / Mike Stewart
Matěj Kovář v akci proti JAR
Matěj Kovář v akci proti JAR
Tomáš Holeš v utkání proti JAR
Adam Hložek v utkání proti JAR
Adam Hložek v utkání proti JAR
Vladimír Darida v akci proti JAR
Vladimír Coufal v akci proti JAR
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Čeští fotbalisté nastupují na mistrovství světa proti Jihoafrické republice k druhému zápasu skupiny A. Duel hodně napoví, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka po úvodní porážce 1:2 s Koreou potřebují zvítězit, první body do tabulky však touží získat i soupeř. Utkání sledujte od 18.00 ONLINE na webu iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

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10

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko11002:03
2Již. Korea11002:13
3Česko10011:20
4JAR10010:20

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