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ONLINE: Česko - JAR. PĚT změn v základní sestavě, chybí Souček i Šulc, hraje Hložek

Česká euforie po trefě Ladislava Krejčího
Česká euforie po trefě Ladislava KrejčíhoZdroj: ČTK
Češi na nástupu před zápasem s Koreou
Miroslav Koubek během utkání MS proti Koreji
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Čeští fotbalisté nastupují na mistrovství světa proti Jihoafrické republice k druhému zápasu skupiny A. Duel hodně napoví, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka po úvodní porážce 1:2 s Koreou potřebují zvítězit, první body do tabulky však touží získat i soupeř. Utkání sledujte od 18.00 ONLINE na webu iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

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#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko11002:03
2Již. Korea11002:13
3Česko10011:20
4JAR10010:20

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