ONLINE: Česko - JAR. Zápas o všechno je tady, národní tým bojuje o postup ze skupiny
Analýza JAR: Genialita i šílenství! Nedůsledná defenziva, kráter mezi řadami. Koho k Schickovi? • Zdroj: iSport.tv
Čeští fotbalisté nastupují na mistrovství světa proti Jihoafrické republice k druhému zápasu skupiny A. Duel hodně napoví, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka po úvodní porážce 1:2 s Koreou potřebují zvítězit, první body do tabulky však touží získat i soupeř. Utkání sledujte od 18.00 ONLINE na webu iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
JAR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0