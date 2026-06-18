Předplatné

ONLINE: Česko - JAR. Zápas o všechno je tady, národní tým bojuje o postup ze skupiny

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Analýza JAR: Genialita i šílenství! Nedůsledná defenziva, kráter mezi řadami. Koho k Schickovi? • Zdroj: iSport.tv
Češi na nástupu před zápasem s Koreou
Miroslav Koubek během utkání MS proti Koreji
3
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Čeští fotbalisté nastupují na mistrovství světa proti Jihoafrické republice k druhému zápasu skupiny A. Duel hodně napoví, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka po úvodní porážce 1:2 s Koreou potřebují zvítězit, první body do tabulky však touží získat i soupeř. Utkání sledujte od 18.00 ONLINE na webu iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko11002:03
2Již. Korea11002:13
3Česko10011:20
4JAR10010:20

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů