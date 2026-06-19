Kanada - Katar 6:0. Kanonáda! Javorové listy smetly outsidera, ten dostal dvě červené
Fotbalisté Kanady na mistrovství světa ve skupině B porazili Katar vysoko 6:0 a spolu se Švýcarskem mají skoro jistý postup do vyřazovací fáze. Tři branky vstřelil Jonathan David, další přidali Cyle Larin, střídající Nathan Saliba a do vlastní sítě zamířil Muhammad Manáí. Katar dohrával bez dvou vyloučených, červenou kartu dostali Humám Ahmad a Ásim Madibú, který vážně zranil Ismaëla Koného. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Země javorového listu se na domácí půdě ve Vancouveru při třetí účasti na světovém šampionátu dočkala prvního vítězství. Ziskem bodu proti Bosně a Hercegovině v úvodním utkání ukončila po předchozích šesti zápasech sérii porážek na MS.
Kanaďany navnadila v 16. minutě úvodní trefa. Krátce po rohu a následném centru neudržel brankář Kataru po střele míč a Larin si z dorážky připsal druhý gól na turnaji. Střeleckou štafetu po něm v 29. minutě převzal David z Juventusu Turín, když se mu vydařil prudký volej k tyči.
Chilský sudí Garay pak nejprve nařídil penaltu pro domácí, ale po zásahu od videa ji odvolal, protože k faulu došlo ještě před šestnáctkou. Ahmada však za zákrok na unikajícího Buchanana vyloučil. Katar čekala hodina v oslabení. Domácí poprvé využili přesilovku gólem do šatny, míč do sítě v nastavení znovu doklepl David.
Katar dohrával o devíti. Brzy po přestávce Madibú pravděpodobně zlomil nohu Konému, který opustil hřiště na nosítkách. Vystřídal ho Saliba a nedlouho poté se postaral o čtvrtý gól, který oslavil s Koného dresem v rukou.
Šance na postup ze skupiny BŠance dle pozice
Kanaďané pak dál hráli pro vážně zraněného spoluhráče. Manáí si dal v 75. minutě až komický vlastní gól a na začátku nastavení David završil hattrick. Po Argentinci Messim se stal druhým hráčem, který dal na probíhajícím turnaji tři branky v jednom utkání.
V závěrečných duelech skupiny B se Kanada ve Vancouveru utká se Švýcarskem a Bosna a Hercegovina v Seattlu narazí na Katar. Oba zápasy se budou hrát příští středu od 21:00 SELČ.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|1
|1
|0
|7:1
|4
|2
Švýcarsko
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|3
Bosna
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|4
Katar
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1