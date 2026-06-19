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Kanada - Katar 6:0. Kanonáda! Javorové listy smetly outsidera, ten dostal dvě červené

Kanada smetla na MS Katar vysoko 6:0
Kanada smetla na MS Katar vysoko 6:0Zdroj: ČTK / AP / Darryl Dyck
Kanada smetla na MS Katar vysoko 6:0
Kanada smetla na MS Katar vysoko 6:0
Kanada smetla na MS Katar vysoko 6:0
Kanada smetla na MS Katar vysoko 6:0
Kanada smetla na MS Katar vysoko 6:0
Kanada smetla na MS Katar vysoko 6:0
Kanada smetla na MS Katar vysoko 6:0
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Kanady na mistrovství světa ve skupině B porazili Katar vysoko 6:0 a spolu se Švýcarskem mají skoro jistý postup do vyřazovací fáze. Tři branky vstřelil Jonathan David, další přidali Cyle Larin, střídající Nathan Saliba a do vlastní sítě zamířil Muhammad Manáí. Katar dohrával bez dvou vyloučených, červenou kartu dostali Humám Ahmad a Ásim Madibú, který vážně zranil Ismaëla Koného. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

Země javorového listu se na domácí půdě ve Vancouveru při třetí účasti na světovém šampionátu dočkala prvního vítězství. Ziskem bodu proti Bosně a Hercegovině v úvodním utkání ukončila po předchozích šesti zápasech sérii porážek na MS.

Kanaďany navnadila v 16. minutě úvodní trefa. Krátce po rohu a následném centru neudržel brankář Kataru po střele míč a Larin si z dorážky připsal druhý gól na turnaji. Střeleckou štafetu po něm v 29. minutě převzal David z Juventusu Turín, když se mu vydařil prudký volej k tyči.

Chilský sudí Garay pak nejprve nařídil penaltu pro domácí, ale po zásahu od videa ji odvolal, protože k faulu došlo ještě před šestnáctkou. Ahmada však za zákrok na unikajícího Buchanana vyloučil. Katar čekala hodina v oslabení. Domácí poprvé využili přesilovku gólem do šatny, míč do sítě v nastavení znovu doklepl David.

Katar dohrával o devíti. Brzy po přestávce Madibú pravděpodobně zlomil nohu Konému, který opustil hřiště na nosítkách. Vystřídal ho Saliba a nedlouho poté se postaral o čtvrtý gól, který oslavil s Koného dresem v rukou.

MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny B

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
KanadaKanada
45%
30%
17%
8%
ŠvýcarskoŠvýcarsko
35%
32%
21%
12%
KatarKatar
14%
23%
33%
30%
Bosna a HercegovinaBosna
7%
15%
29%
50%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 19. 6. 2026 05:30
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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Kanaďané pak dál hráli pro vážně zraněného spoluhráče. Manáí si dal v 75. minutě až komický vlastní gól a na začátku nastavení David završil hattrick. Po Argentinci Messim se stal druhým hráčem, který dal na probíhajícím turnaji tři branky v jednom utkání.

V závěrečných duelech skupiny B se Kanada ve Vancouveru utká se Švýcarskem a Bosna a Hercegovina v Seattlu narazí na Katar. Oba zápasy se budou hrát příští středu od 21:00 SELČ.

KonecLIVE
60

#TýmZVRPSkóreB
1Kanada21107:14
2Švýcarsko21105:24
3Bosna20112:51
4Katar20111:71

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