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ONLINE: Kanada - Katar. Javorové listy hrají s uzdraveným kapitánem, překvapí outsider?

Kanaďané se proti Bosně a Hercegovině dočkali vyrovnání až v závěru, prosadil se Cyle Larin
Kanaďané se proti Bosně a Hercegovině dočkali vyrovnání až v závěru, prosadil se Cyle LarinZdroj: ČTK / AP / Sam Balkansky
Bosenský záložník Amar Memič dělal velké problémy Alistairu Johnstonovi z Kanady
Kanaďané se proti Bosně a Hercegovině dočkali vyrovnání až v závěru, prosadil se Cyle Larin
Kanadský kapitán Alphonso Davies na tréninku reprezentace na MS
Fotbalisté Kataru vybojovali historický bod na MS, a to proti Švýcarsku
Katar na MS proti Švýcarsku
Trenéři využívají hydratační přestávky k pokynům pro hráče, na snímku Julen Lopetegui promlouvá ke Katařanům
Fanoušci Kataru na MS
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MS fotbal 2026
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Fotbalisté Kanady se na domácím mistrovství světa proti Kataru představují proti Kataru. Ten v prvním zápase uhrál historicky první bod na mundialu proti Švýcarsku (1:1) a proti Javorovým listům chce opět překvapit. Kanaďanům nyní pomůže uzdravený kapitán Alphonso Davies z Bayernu Mnichov. Zápas začíná o půlnoci (0:00 SEČ) a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

MS 2026 · PREDIKCE
19. 6. 2026 · 00:00
Kanada
vs
Katar
53%
20%
27%
Skupina BxG 1.74 – 0.91
Predikce aktualizována: 18. 6. 2026 08:30
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#TýmZVRPSkóreB
1Bosna10101:11
2Kanada10101:11
3Katar10101:11
4Švýcarsko10101:11

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