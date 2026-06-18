ONLINE: Kanada - Katar. Javorové listy hrají s uzdraveným kapitánem, překvapí outsider?
Fotbalisté Kanady se na domácím mistrovství světa proti Kataru představují proti Kataru. Ten v prvním zápase uhrál historicky první bod na mundialu proti Švýcarsku (1:1) a proti Javorovým listům chce opět překvapit. Kanaďanům nyní pomůže uzdravený kapitán Alphonso Davies z Bayernu Mnichov. Zápas začíná o půlnoci (0:00 SEČ) a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bosna
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
Kanada
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Katar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Švýcarsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1