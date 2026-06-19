Mexiko - Jižní Korea 1:0. Rozhodla jediná trefa, domácí mají jistou výhru ve skupině A
Fotbalisté Mexika porazili na mistrovství světa ve skupině A v Guadalajaře Koreu 1:0 a se šesti body mají jako první tým na šampionátu jistou účast ve vyřazovací fázi. Vyrovnaný zápas rozhodl v 50. minutě Luis Romo, když využil chybu korejského brankáře. Program MS ve fotbale 2026 >>>
Mexičané budou ve čtvrtek ve 3:00 SELČ v hlavním městě posledním soupeřem českých fotbalistů už s jistotou prvního místa ve skupině A. Korejci se v paralelně hraném zápase v Monterrey utkají s Jihoafrickou republikou a k postupu jim bude stačit remíza.
Mexiko na světovém šampionátu vyhrálo všech pět dosavadních zápasů proti asijským soupeřům, v letech 1998 a 2018 zdolalo i Koreu a dnes si to zopakovalo. Od loňského listopadu neprohrálo deset zápasů po sobě a jen ve dvou přátelských utkáních s Belgií a Portugalskem se muselo spokojit s remízou. Celkové skóre 18:2 prozrazuje sílu jeho obrany.
Mexický trenér Javier Aguirre udělal tři změny, poprvé na turnaji nastoupili Sánchez i pozdější hrdina Romo a minule vyloučeného obránce Montese nahradil Álvarez. Převzal po něm i kapitánskou pásku a po čtvrthodině sklidil bouřlivý potlesk, když akrobatickými nůžkami vykopl míč z prázdné branky, kam ho lobem posílal Son Hung-min. Gól by ale pro předchozí ofsajd stejně neplatil.
Korejci, u nichž byl ve srovnání se zápasem s Českou republikou jedinou změnu ve středové řadě KIm Mun-hwan místo I Te-soka, využívali každou příležitost k útočení. Ale většinou je zastavila mexická ofsajdová past, která sklapla celkem šestkrát.
Na druhé straně nebezpečně hlavičkoval Quiňones, který před týdnem z úvodního zápasu odkulhal, ale stihl se dát do pořádku. Brankář Kim Sung-kju mu druhý gól na turnaji nedovolil. To však byla do přestávky jediná střela na branku a domácí fanoušci měli ke spokojenosti daleko.
Šance na postup ze skupiny AŠance dle pozice
Už pět minut po přestávce ale stadion explodoval nadšením a hosté k tomu hodně přispěli. Korejský gólman se ve výskoku srazil se svým obráncem I Ki-hjokem, míč mu vypadl z rukou a Romo ho pohotově poslal do sítě. Radost byla o to větší, že jednatřicetiletý záložník je jedním ze čtyř členů týmu, kteří jsou v Guadalajaře doma.
Korea reagovala několikanásobným střídáním, přišel i O Hjon-kjo, který jako žolík rozhodl na stejném stadionu zápas s Českou republikou, ale tentokrát gól nedal. V poslední čtvrthodině mohli náskok pojistit Jiménez a střídající Vargas, ale Kim Sung-kju dvěma skvělými zákroky držel Korejcům naději.
Čtyři minuty před koncem ji málem přetavil v bod Čo Kju-song, ale brankář Rangel, který byl do té doby téměř bez práce, hlavičku z bezprostřední blízkosti vyrazil. Vleže na zemi pak stačil vymrštit ruku, aby na brankové čáře zastavil dorážku. Mexičané ustáli i závěrečný nápor soupeře a už teď mají jistotu, že jako vítěz skupiny budou 30. června hrát na Aztéckém stadionu v hlavním městě proti jednomu týmu z třetích míst.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1