ONLINE: Mexiko - Jižní Korea. Důležitý zápas v české skupině, vítěz si zajistí postup
Korejští fotbalisté se po úvodní výhře na MS nad Čechy 2:1 ve skupině A v souboji dvou stoprocentních týmů potkávají s jedním ze spolupořadatelů turnaje Mexikem. Jedna ze zemí si v případě vítězství zajistí postup do vyřazovací fáze, Mexičané v prvním duelu porazili JAR 2:0. ONLINE přenos z utkání v Guadalajaře sledujte v noci na pátek od 3.00 na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
JAR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0