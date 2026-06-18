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ONLINE: Mexiko - Jižní Korea. Důležitý zápas v české skupině, vítěz si zajistí postup

Radost fotbalistů Mexika
Radost fotbalistů MexikaZdroj: ČTK/AP Photo/Moises Castillo
iSport.cz
MS fotbal 2026
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Korejští fotbalisté se po úvodní výhře na MS nad Čechy 2:1 ve skupině A v souboji dvou stoprocentních týmů potkávají s jedním ze spolupořadatelů turnaje Mexikem. Jedna ze zemí si v případě vítězství zajistí postup do vyřazovací fáze, Mexičané v prvním duelu porazili JAR 2:0. ONLINE přenos z utkání v Guadalajaře sledujte v noci na pátek od 3.00 na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 >>>

Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko11002:03
2Již. Korea11002:13
3Česko10011:20
4JAR10010:20

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