ONLINE: Švýcarsko - Bosna 0:0. Evropské týmy usilují o první výhru ve skupině B
Fotbalisté Švýcarska čelí ve svém druhém utkání ve skupině B na mistrovství světa Bosně a Hercegovině. Všechny týmy společně s Katarem a Kanadou mají v tabulce jeden bod po úvodních remízách 1:1. Utkání se hraje v Los Angeles od 21.00, sledujte ONLINE na webu iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bosna
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
Kanada
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Katar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Švýcarsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1