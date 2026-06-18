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ONLINE: Švýcarsko - Bosna. Evropské týmy usilují o první výhru ve skupině B

Švýcaři slaví gól
Švýcaři slaví gólZdroj: ČTK / Eugene Hoshiko
Radost fotbalistů Bosny
Fotbalisté Švýcarska před zápasem
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Švýcarska čelí ve svém druhém utkání ve skupině B na mistrovství světa Bosně a Hercegovině. Všechny týmy společně s Katarem a Kanadou mají v tabulce jeden bod po úvodních remízách 1:1. Utkání se hraje v Los Angeles od 21.00, sledujte ONLINE na webu iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

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MS 2026 · PREDIKCE
18. 6. 2026 · 21:00
Švýcarsko
vs
Bosna
57%
19%
24%
Skupina BxG 1.84 – 0.81
Predikce aktualizována: 18. 6. 2026 08:30
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#TýmZVRPSkóreB
1Bosna10101:11
2Kanada10101:11
3Katar10101:11
4Švýcarsko10101:11

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