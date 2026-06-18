Švýcarsko - Bosna 4:1. Liberecký Mahmič v závěru snižoval, dva góly dal Manzambi
Švýcaři na mistrovství světa ve skupině B porazili Bosnu a Hercegovinu 4:1. Dvěma góly se blýskl střídající Johan Manzambi. Bosna od 80. minuty dohrávala v deseti a její porážku v závěru zmírnil liberecký fotbalista Ermin Mahmič. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Manzambi rozhodl o výhře Švýcarů dvěma góly v závěrečné dvacetiminutovce, přičemž poprvé se trefil sotva po čtyřech minutách na hřišti. Další gól přidal Ruben Vargas. Bosna hrála od 80. minuty bez vyloučeného Muharemoviče a v třetí nastavené minutě snížil Mahmič. Skóre však uzavřel z penalty kapitán Xhaka.
Švýcaři zakončí skupinu ve středu od 21:00 SELČ, kdy ve Vancouveru vyzvou domácí Kanadu. Bosňané ve stejný čas nastoupí v Seattlu proti Kataru.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|2
Kanada
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Katar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Bosna
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1