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Švýcarsko - Bosna 4:1. Liberecký Mahmič v závěru snižoval, dva góly dal Manzambi

Švýcaři se radují z branky proti Bosně
Švýcaři se radují z branky proti BosněZdroj: ČTK / AP / Jayne Kamin-Oncea
Liberecký záložník Ermin Mahmič v závěru utkání se Švýcarskem mírnil prohru Bosny a Hercegoviny
Švýcaři se radují z branky proti Bosně
Souboj Švýcarska s Bosnou
Liberecký záložník Ermin Mahmič v závěru utkání se Švýcarskem mírnil prohru Bosny a Hercegoviny
Švýcaři v duelu s Bosnou
Švýcaři v duelu s Bosnou
Švýcaři v duelu s Bosnou
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Švýcaři na mistrovství světa ve skupině B porazili Bosnu a Hercegovinu 4:1. Dvěma góly se blýskl střídající Johan Manzambi. Bosna od 80. minuty dohrávala v deseti a její porážku v závěru zmírnil liberecký fotbalista Ermin Mahmič. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

Manzambi rozhodl o výhře Švýcarů dvěma góly v závěrečné dvacetiminutovce, přičemž poprvé se trefil sotva po čtyřech minutách na hřišti. Další gól přidal Ruben Vargas. Bosna hrála od 80. minuty bez vyloučeného Muharemoviče a v třetí nastavené minutě snížil Mahmič. Skóre však uzavřel z penalty kapitán Xhaka.

Švýcaři zakončí skupinu ve středu od 21:00 SELČ, kdy ve Vancouveru vyzvou domácí Kanadu. Bosňané ve stejný čas nastoupí v Seattlu proti Kataru.

KonecLIVE
41

#TýmZVRPSkóreB
1Švýcarsko21105:24
2Kanada10101:11
3Katar10101:11
4Bosna20112:51

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