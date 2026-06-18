Bizár na MS! Fanoušci Anglie procházeli na stadion bez lístků: Bylo to absurdní
Desítky anglických fanoušků bez vstupenek se podle listu Daily Mail dostaly na mistrovství světa na středeční zápas proti Chorvatsku. Na stadionu v Dallasu se podle svědků snadno vyhnuli bezpečnostním kontrolám a nerušeně prošli do hlediště. Program MS ve fotbale 2026 >>>
„Bylo to absurdní. U zábran pro kontrolu vstupenek byly velké mezery a lidé jimi jen tak procházeli, někteří je i přeskočili. Dobrovolníci nikoho nezastavovali. Naskenoval jsem si vstupenku, ale nikdo mi nezkontroloval vlajku ani trofej (repliku poháru pro mistra světa),“ řekl listu jeden z fanoušků se vstupenkou.
Na stadionu klubu amerického fotbalu Dallas Cowboys přitom jinak panovala přísná bezpečnostní opatření podobně jako na dalších zápasech MS. Policejní oddělení v Arlingtonu uvedlo, že na utkání byli nasazeni “vysoce vyškolení pracovníci a specializované vybavení„ včetně odstřelovačů.
Mluvčí FIFA uvedl, že federace nemá žádné informace o tom, že by fanoušci vstupovali do hlediště bez platné vstupenky. Ani texaská policie žádné potíže neřešila.
Kromě malého počtu lístků za 45 liber (1255 korun) se jinak vstupné pohybovalo mezi 200 a 526 librami (5580 až 14.670 korun). Na zápas přišlo podle oficiálního údaje FIFA 70.389 diváků, Anglie zvítězila 4:2.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|2
Ghana
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Panama
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4
Chorvatsko
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0