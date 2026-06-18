Předplatné

Bizár na MS! Fanoušci Anglie procházeli na stadion bez lístků: Bylo to absurdní

Fanoušci Anglie na zápase s Chorvatskem
Fanoušci Anglie na zápase s ChorvatskemZdroj: Profimedia.cz
Joško Gvardiol v souboji s Nonim Maduekem
Fotbalisté Anglie slaví gól
O první branku Anglie na šampionátu se postaral Harry Kane
O první branku Anglie na šampionátu se postaral Harry Kane
O první branku Anglie na šampionátu se postaral Harry Kane
Chorvatský kapitán Luka Modrič v akci proti Anglii
Chorvatský kapitán Luka Modrič v akci proti Anglii
19
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Desítky anglických fanoušků bez vstupenek se podle listu Daily Mail dostaly na mistrovství světa na středeční zápas proti Chorvatsku. Na stadionu v Dallasu se podle svědků snadno vyhnuli bezpečnostním kontrolám a nerušeně prošli do hlediště. Program MS ve fotbale 2026 >>>

„Bylo to absurdní. U zábran pro kontrolu vstupenek byly velké mezery a lidé jimi jen tak procházeli, někteří je i přeskočili. Dobrovolníci nikoho nezastavovali. Naskenoval jsem si vstupenku, ale nikdo mi nezkontroloval vlajku ani trofej (repliku poháru pro mistra světa),“ řekl listu jeden z fanoušků se vstupenkou.

Na stadionu klubu amerického fotbalu Dallas Cowboys přitom jinak panovala přísná bezpečnostní opatření podobně jako na dalších zápasech MS. Policejní oddělení v Arlingtonu uvedlo, že na utkání byli nasazeni “vysoce vyškolení pracovníci a specializované vybavení„ včetně odstřelovačů.

Mluvčí FIFA uvedl, že federace nemá žádné informace o tom, že by fanoušci vstupovali do hlediště bez platné vstupenky. Ani texaská policie žádné potíže neřešila.

Kromě malého počtu lístků za 45 liber (1255 korun) se jinak vstupné pohybovalo mezi 200 a 526 librami (5580 až 14.670 korun). Na zápas přišlo podle oficiálního údaje FIFA 70.389 diváků, Anglie zvítězila 4:2.

Video placeholder

#TýmZVRPSkóreB
1Anglie11004:23
2Ghana11001:03
3Panama10010:10
4Chorvatsko10012:40

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů