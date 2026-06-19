Postupová matematika Česka na MS: Musí porazit Mexiko, stačit by mohla i remíza, ale...
Klíčový zápas nevyšel. Česko na mistrovství světa neudrželo vedení proti Jihoafrické republice a po remíze 1:1 proti papírově nejslabšímu týmu skupiny A k postupu potřebují vítězství v posledním utkání proti Mexiku, mohla by stačit i remíza, ale… Jak teď vypadá postupová matematika po výhře Mexika nad Jižní Koreou (1:0), která domácímu výběru zajistila první místo ve skupině? A co ostatní týmy napříč skupinami? Program MS naleznete ZDE>>>
Skupina A – Česko potřebuje vyhrát
Mexiko si v těsném souboji poradilo s Jižní Koreou 1:0, což může být pro Česko výhodné, jelikož si domácí výběr zajistil první místo ve skupině A, v posledním zápase by tak mohl šetřit síly.
Češi totiž stále hrají o druhé místo ve skupině. Pokud zdolají Mexiko a Jihoafričané porazí Jižní Koreu, ale tak, že svěřenci trenéra Miroslava Koubka budou mít lepší celkové skóre. Jinak by skončili třetí, čtyři body by ale měly stačit na postup.
V případě výher Česka i Korejců skončí Češi třetí se čtyřmi body, což by opět mělo stačit na postup.
A co remíza Čechů s Mexikem? I dva body mohou stačit na třetí místo, ale Jihoafrická republika nesmí porazit Koreu. Pak by rozhodovalo postavení ostatních reprezentací ve vytvořené skupině třetích týmů. Tam by ale Češi byli dole s minimální šancí na postup, přesto by existovala…
Prohra Česka s Mexikem znamená konec ve skupině.
Přehled zápasů ve Skupině A:
- Mexiko – JAR 2:0
- Jižní Korea – Česko 2:1
- Česko – JAR 1:1
- Mexiko – Jižní Korea 1:0
- Česko – Mexiko, čtvrtek 25. června, 03:00
- JAR – Jižní Korea, čtvrtek 25. června, 03:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?
Základní pravidla postupu:
- Z každé skupiny postupují první dva týmy.
- Ze třetích míst postupuje osm nejlepších týmů.
Co rozhoduje o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?
- Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
- Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
- Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
- Disciplinární skóre.
- Postavení v žebříčku FIFA před turnajem
Skupina B – Vyrovnaná skupina má za favorita Švýcarsko
Švýcarsko si zajistilo postup do vyřazovací fáze díky vysoké výhře 4:1 nad Bosnou a Hercegovinou ve druhém hracím kole. Úvodní duely skupiny B přinesly dvě remízy. Dalším favoritem na postup je domácí Kanada, která smetla Katar 6:0 a má téměř jistý postup.
- Kanada – Bosna 1:1
- Katar – Švýcarsko 1:1
- Švýcarsko – Bosna 4:1
- Kanada – Katar, pátek 6:0
- Švýcarsko – Kanada, středa 24. června, 21:00
- Bosna – Katar, středa 24. června, 21:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|1
|1
|0
|7:1
|4
|2
Švýcarsko
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|3
Bosna
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|4
Katar
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1
Skupina C – favorit z Brazílie na začátku klopýtl, tabulku vede Skotsko
Favoritem skupiny C je bezesporu Brazílie. Ta však na úvod předvedla matný výkon proti Maroku, který stačil jen na remízu 1:1. Skotsko tak momentálně vede tabulku po výhře 1:0 nad Haiti. Ve druhém kole čeká outsidera právě Brazílie, která si bude chtít napravit reputaci, a nic jiného než kanonáda od Kanárků se neočekává. Maroko však chce využít své sebevědomí po remíze s Brazilci a skolit Ostrovany, kteří mají momentálně postup ve svých rukou.
- Brazílie – Maroko 1:1
- Haiti – Skotsko 0:1
- Skotsko – Maroko, sobota 20. června 00:00
- Brazílie – Haiti, sobota 20. června 03:00
- Maroko – Haiti, čtvrtek 25. června 00:00
- Skotsko – Brazílie, čtvrtek 25. června 00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Skotsko
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|2
Brazílie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Maroko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Haiti
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
Skupina D – Domácí USA je v čele a chce postup do play off
USA přejely v prvním zápase Paraguay 4:1 a vyhouply se do čela své skupiny D. Nyní je čeká Austrálie. Ta překvapivě zvítězila nad Tureckem 2:0. Turci tak budou muset napravit situaci s Paraguayí, s níž musejí vyhrát, jinak se jejich pozice velmi zkomplikuje.
- USA – Paraguay 4:1
- Austrálie – Turecko 2:0
- USA – Austrálie, 19. června, 21:00
- Turecko – Paraguay, 20. června, 05:00
- Turecko – USA, pátek 26. června, 04:00
- Paraguay – Austrálie, pátek 26. června, 04:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Austrálie
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Turecko
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|4
Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
Skupina E – Německo s Pobřežím slonoviny v nejlepší postupové pozici
Německo vyhrálo 7:1 a míří za postupem. Ve druhém zápase Pobřeží slonoviny udolalo Ekvádor a získalo nesmírně cenné 3 body do tabulky, když mu výhru v 90. minutě vystřelil Diallo.
- Německo – Curacao 7:1
- Pobřeží slonoviny – Ekvádor 1:0
- Německo – Pobřeží slonoviny, sobota 20. června, 22:00
- Ekvádor – Curacao, neděle 21. června, 02:00
- Curacao – Pobřeží slonoviny, čtvrtek 25. června, 22:00
- Ekvádor – Německo, čtvrtek 25. června, 22:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|1
|1
|0
|0
|7:1
|3
|2
Pobřeží slonoviny
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Ekvádor
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4
Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1:7
|0
Skupina F – Švédsko po kanonádě s Tuniskem vede tabulku
Švédsko skolilo Tunisko 5:1 a nakročilo k postupu. Nizozemsko pak remizovalo s Japonskem a oba celky se budou prát o přímý postup. Lepší výchozí pozici má nyní Japonsko.
- Nizozemsko – Japonsko 2:2
- Švédsko – Tunisko 5:1
- Nizozemsko – Švédsko, sobota 20. června, 19:00
- Tunisko – Japonsko, neděle 21. června, 06:00
- Tunisko – Nizozemsko, pátek 26. června, 01:00
- Japonsko – Švédsko, pátek 26. června, 01:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Japonsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3
Nizozemsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|4
Tunisko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
Skupina G – Po remízách mají stále největší šanci na postup Belgie a Egypt
V prvním zápase skupiny si to rozdali největší adepti na přímý postup. Belgie remizovala s Egyptem 1:1. Belgičany teď čeká Írán, proti kterému se očekávají jasné 3 body. Mužstvo Mohameda Salaha pak narazí na Nový Zéland, proti němuž bude chtít také získat vítězství a dokráčet si pro postup.
- Belgie – Egypt 1:1
- Írán – Nový Zéland 2:2
- Belgie – Írán, neděle 21. června, 21:00
- Nový Zéland – Egypt, pondělí 22. června, 03:00
- Nový Zéland – Belgie, sobota 27. června, 05:00
- Egypt – Írán, sobota 27. června, 05:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Írán
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|2
Nový Zéland
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3
Belgie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Egypt
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
Skupina H – Španělé jsou i přes ztrátu hlavním favoritem
Obrovské překvapení se událo v úvodním zápase skupiny H, ve kterém Kapverdy remizovaly se Španělskem 0:0, a to hlavně díky čtyřicetiletému brankářskému fantomovi Vozinhovi. Přesto se dá očekávat, že španělský orchestr se brzy rozehraje k lepším výkonům a postup by ho neměl minout. Dalším přímým postupujícím by měla být Uruguay, která na úvod rovněž poněkud překvapivě jen remizovala se Saúdskou Arábií. Ta tak bude bojovat o třetí místo s Kapverdami.
- Španělsko – Kapverdy 0:0
- Saúdská Arábie – Uruguay 1:1
- Španělsko – Saúdská Arábie, neděle 21. června, 18:00
- Uruguay – Kapverdy, pondělí 22. června, 00:00
- Kapverdy –Saúdská Arábie, sobota 27. června, 02:00
- Uruguay – Španělsko, sobota 27. června, 02:00
Skupina I – Norsko i Francie vyrazily za postupem
Francie vstoupila do turnaje vítězstvím 3:1. Norsko pak proti Iráku nedovolilo překvapení a po výhře 4:1 se usídlilo na vrcholu tabulky. Senegal nyní čekají právě Seveřané, a jestli chce myslet na postup, měl by bodovat. Jakákoliv ztráta však pro něj může být komplikací.
- Francie – Senegal 3:1
- Irák – Norsko 1:4
- Francie – Irák, pondělí 22. června, 23:00
- Norsko – Senegal, úterý 23. června 02:00
- Senegal – Irák, pátek 26. června, 21:00
- Norsko – Francie, pátek 26. června, 21:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Francie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Senegal
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Irák
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
Skupina J – Messi táhne Argentinu za obhajobou
Argentina po hattricku svého kapitána Lionela Messiho porazila Alžírsko 3:0 a vykročila rázně za postupem. Ve druhém zápase Rakousko porazilo Jordánsko a mělo by být druhým postupujícím.
- Argentina – Alžírsko 3:0
- Rakousko – Jordánsko 3:1
- Argentina – Rakousko, pondělí 22. června, 19:00
- Jordánsko – Alžírsko, úterý 23. června, 05:00
- Jordánsko – Argentina, neděle 28. června, 04:00
- Alžírsko – Rakousko, neděle 28. června, 04:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2
Rakousko
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Jordánsko
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Alžírsko
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
Skupina K – Kolumbie vede tabulku, Portugalci si zkomplikovali situaci
Kolumbie dokázala porazit Uzbekistán 3:1 a vykročit za postupem. V dalším zápase si zkomplikovali situaci Portugalci. Tým plný hvězd včetně hvězdného Cristiana Ronalda nedokázal porazit Kongo a pouze remizoval 1:1. Proti outsiderovi z Uzbekistánu nesmějí již hráči z Pyrenejského poloostrova dopustit překvapení a musejí naplno bodovat. Kolumbie bude proti Kongu favoritem, avšak africký tým, jehož jádro tvoří hráči z Premier League, by si měl dojít minimálně pro třetí místo ve skupině.
- Portugalsko – DR Kongo 1:1
- Uzbekistán – Kolumbie, 1:3
- Portugalsko – Uzbekistán, úterý 23. června, 19:00
- Kolumbie – DR Kongo, středa 24. června, 04:00
- DR Kongo – Uzbekistán, neděle 28. června, 01:30
- Kolumbie – Portuglasko, neděle 28. června, 01:30
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kolumbie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
DR Kongo
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Portugalsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Uzbekistán
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
Skupina L – Angličané v čele společně s Ghanou
Anglie s kapitánem Harry Kanem i díky jeho dvěma brankám porazila Chorvatsko 4:1 a již přemýšlí nad postupem. Chorvaté, kteří patří mezi další favority, jsou v nepříjemné situaci a pouze výhra s Panamou je dostane zpátky do hry. Ghana proti Jihoameričanům vyhrála, tudíž může proniknout mezi 32 nejlepších i ze 3. místa.
- Anglie – Chorvatsko 4:2
- Ghana – Panama 1:0
- Anglie – Ghana, úterý 23. června, 22:00
- Panama – Chorvatsko, středa 24. června, 01:00
- Chorvatsko – Ghana, sobota 27. června, 23:00
- Panama – Anglie, 27. června, 23:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|2
Ghana
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Panama
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4
Chorvatsko
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0