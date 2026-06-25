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Postupová matematika na MS: Česko na turnaji končí, Korea musí čekat na další výsledky

Základní sestava Česka před utkáním MS proti JAR
Základní sestava Česka před utkáním MS proti JARZdroj: ČTK / AP / Mike Stewart
Ruka Pavla Šulce, po které se pískala penalta
Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JAR
Zklamaní Češi po remíze s JAR
Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JAR
Patrik Schick v diskusi s rozhodčí Tori Pensovou
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
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Otakar Plzák, Petr Adam
MS fotbal 2026
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Čeští fotbalisté na mistrovství světa končí už ve skupině. Po porážce s Koreou a remíze s JAR přišla na závěr porážka s domácím Mexikem (0:3). Národní tým obsadil ve skupině A poslední čtvrté místo, už tak nežije ani teoretická naděje přes tabulku celků ze třetích míst. Jak teď vypadá postupová matematika v dalších skupinách? Program MS naleznete ZDE>>>

Skupina ASkupina BSkupina CSkupina DSkupina E
Skupina FSkupina GSkupina HSkupina ISkupina J
Skupina KSkupina L

Skupina A – Česko končí, postup slaví JAR

Z českého pohledu už bohužel není co počítat. Jediný bod znamená čtvrté místo ve skupině, ze kterého se postoupit nedá. Mexiko zvládlo roli favorita s přehledem, vyhrálo všechny tři zápasy a díky prvnímu místu si zajistilo, že první zápas play off (a případně i druhý) znovu sehraje na domácí půdě Aztéckého stadionu.

Z druhého místa nakonec překvapivě postupuje JAR. Jihoafričané dokázali na závěr porazit Jižní Koreu 1:0. Asijský celek musí čekat na vývoj v pořadí třetích týmů, tři body a záporné skóre nakonec vůbec nemusí stačit.

Přehled zápasů ve skupině A:

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko33006:09
2JAR31112:34
3Již. Korea31022:33
4Česko30122:61

    Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?

    Základní pravidla postupu:

    • Z každé skupiny postupují první dva týmy. 
    • Ze třetích míst postupuje osm nejlepších týmů.

    Co rozhoduje o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?

    1. Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
    2. Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
    3. Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
    4. Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
    5. Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
    6. Disciplinární skóre.
    7. Postavení v žebříčku FIFA před turnajem

    Skupina B – Švýcarsko postupuje z prvního místa

    Z prvního místa skupiny B do play off po výhře 2:1 nad Kanadou půjdou Švýcaři. Ti ve skupinové fázi posbírali hned sedm bodů, jejich soupeř postoupí z druhé pozice díky skóre před Bosnou.

    Ta v posledním duelu porazila Katar 3:1 a zajistila si tak jistotu třetího místa se čtyřmi body, což na postup jistě bude stačit. Naopak Katar na MS definitivně končí.

    Přehled zápasů ve skupině B:

    #TýmZVRPSkóreB
    1Švýcarsko32107:37
    2Kanada31118:34
    3Bosna31115:64
    4Katar30122:101

      Skupina C – Brazílie urvala první místo před Marokem

      Podle očekávání nakonec z prvního místa postupuje Brazílie se sedmi body. Stejný počet bodů, ale horší skóre (i kvůli výhře 4:2 s Haiti) znamená druhé místo pro reprezentaci Maroka.

      Skotsko je se třemi body na třetím místě a bude čekat na vývoj tabulky třetích týmů. Haiti po třech prohrách na turnaji končí.

      Přehled zápasů ve skupině C:

      #TýmZVRPSkóreB
      1Brazílie32107:17
      2Maroko32106:37
      3Skotsko31021:43
      4Haiti30032:80

        Skupina D – USA v play off, Turecko bez šance na postup

        Domácí USA přejely v prvním zápase Paraguay 4:1, ve druhém porazily Austrálii 2:0 a mají jisté prvenství ve skupině. O druhé místo se v závěrečném utkání napřímo utkají Paraguay a Austrálie, které bude stačit na druhé místo remíza zásluhou lepšího skóre. Naopak Turecko bez bodu a vstřeleného gólu překvapivě již jistě skončí na čtvrtém místě.

        Přehled zápasů ve skupině D:

        #TýmZVRPSkóreB
        1USA22006:16
        2Austrálie21012:23
        3Paraguay21012:43
        4Turecko20020:30

          Skupina E – Německo má jistý postup, překvapení Curacaa

          Německo nejprve vyhrálo 7:1 nad Curacaem, potom zvládlo otočit i těžký zápas proti Pobřeží Slonoviny (2:1) a už jistě je ve vyřazovací části turnaje. Africký celek má tři body za výhru nad Ekvádorem a čeká ho zápas s Curacaem, postup do play off by si tak měl taky uhrát. Nejmenší země na MS ale remízou 0:0 překvapila právě Ekvádor a také stále zůstává v boji o postup.

          Přehled zápasů ve skupině E:

          #TýmZVRPSkóreB
          1Německo22009:26
          2Pobřeží slonoviny21012:23
          3Ekvádor20110:11
          4Curaçao20111:71

            Skupina F – Japonsko blízko postupu, Tunisko končí

            Švédsko na úvod skolilo Tunisko 5:1 a zdálo se, že míří do play off. Jenže stejným výsledkem pak prohrálo s Nizozemskem a s postupem ze skupiny ještě může mít potíže.

            Nizozemci jsou teď naopak v součtu s úvodní remízou s Japonskem (2:2) v klidu, se čtyřmi body a skvělým skóre mají postup takřka jistě v kapse.

            Dobře jsou na tom ale také právě Japonci, kteří porazili Tunisko 4:0 a ujali se druhého místa v tabulce. To jejich africký soupeř má už jistotu, že na šampionátu skončí po skupinové fázi.

            Přehled zápasů ve skupině F:

            #TýmZVRPSkóreB
            1Nizozemsko21107:34
            2Japonsko21106:24
            3Švédsko21016:63
            4Tunisko20021:90

              Skupina G – Egypt by měl ustát i nejhorší scénář

              Úvodní tři duely skupiny G přinesly tři remízy, až v tom čtvrtém si první tři body připsal Egypt, když porazil Nový Zéland 3:1 a se čtyřmi body se výrazně přiblížil k postupu do play off. V nejhorším scénáři může být odsunutý na třetí místo, ale i tak by neměl v pavouku mezi 32 nejlepšími týmy MS chybět.

              Dvě remízy má na svém kontě překvapivě největší favorit skupiny z Belgie, která nezvládla do vítězného konce dovést duely s Egyptem a Íránem.

              Belgie je tak momentálně na třetím místě, a pokud nechce dopustit senzační selhání, musí v posledním zápase skupiny porazit Nový Zéland, který to má s vyhlídkami na postup složité.

              Stejně jako Írán, který se dvěma body bude na závěr skupiny čelit Egyptu, proti kterému potřebuje minimálně bodovat.

              Přehled zápasů ve skupině G:

              #TýmZVRPSkóreB
              1Egypt21104:24
              2Írán20202:22
              3Belgie20201:12
              4Nový Zéland20113:51

                Skupina H – Kapverdy senzačně drží naději na postup

                Největší senzace zatím přináší skupina H, když nováček MS z Kapverd nejprve remizoval se Španělskem 0:0 a poté hrál s Uruguayí 2:2. Se dvěma body se tak drží na třetím místě a má velkou šanci na to, aby postoupil do play off. Co k tomu potřebuje?

                Když porazí Saúdskou Arábii a Uruguay neporazí Španěly, stoprocentně si zajistí postup z druhého místa.

                Když do konce skupiny získá stejně bodů jako Uruguay, bude pořadí záležet na gólovém rozdílu. Za určitých okolností může rozhodovat i počet žlutých karet. Jakýkoliv bodový zisk ale zřejmě postup ze třetího místa zařídí.

                Téměř jistý postup má se čtyřmi body Španělsko, proti kterému bude Uruguay hrát o postup.

                Přehled zápasů ve skupině H:

                #TýmZVRPSkóreB
                1Španělsko21104:04
                2Uruguay20203:32
                3Kapverdy20202:22
                4Saúdská Arábie20111:51

                  Skupina I – Norsko i Francie vyrazily za postupem

                  Skupina se po druhých zápasech rozdělila na dvě části. Favorizovaná Francie a Norsko s hvězdným kanonýrem Erlingem Haalandem mají šest bodů, jistý postup a v pátek si zahrají o to, kdo půjde do play off z prvního místa.

                  Senegal a Írák si to rozdají o třetí místo. Pokud chtějí pomýšlet na postup a dostat se mezi osmičku nejlepších týmů z třetích míst, musí jeden z nich zvítězit, remíza je nechá mezi vyřazenými.

                  Přehled zápasů ve skupině I:

                  #TýmZVRPSkóreB
                  1Francie22006:16
                  2Norsko22007:36
                  3Senegal20023:60
                  4Irák20021:70

                    Skupina J – Suverénní Argentina, Jordánsko končí

                    Na prvním místě není co řešit. Suverénní Argentina má jistý postup z prvního místa po dvou výhrách a pěti gólech Lionela Messiho. O druhou příčku budou v přímém souboji bojovat Alžírsko a Rakousko. K jeho udržení bude stačit evropskému zástupci remíza. Slušnou šanci bude mít na postup i třetí tým, který bude mít minimálně tři body. Druhá jistota ve skupině? Jordánsko po dvou porážkách zůstane čtvrté a na turnaji skončí.

                    Přehled zápasů ve skupině J:

                    #TýmZVRPSkóreB
                    1Argentina22005:06
                    2Rakousko21013:33
                    3Alžírsko21012:43
                    4Jordánsko20022:50

                      Skupina K – Kolumbie může zabojovat o první místo

                      Portugalci proti outsiderovi z Uzbekistánu nedopustili stejné překvapení jako s Kongem, vysoká výhra 5:0 je téměř jistě posílá do vyřazovacích bojů. Lépe na tom ovšem je Kolumbie, která porazila i Kongo a se šeti body má jistý postup. V posledním zápase s Portugalskem jí k prvnímu místu ve skupině stačí remíza. O třetí místo, které může znamenat postup, si to v přímém souboji rozdá Kongo s Uzbekistánem.

                      Přehled zápasů ve skupině K:

                      #TýmZVRPSkóreB
                      1Kolumbie22004:16
                      2Portugalsko21106:14
                      3DR Kongo20111:21
                      4Uzbekistán20021:80

                        Skupina L – Angličané v čele společně s Ghanou

                        Anglie namlsala fotbalové fanoušky úvodní výhrou 4:2 nad Chorvatskem. Ve druhém utkání nicméně překvapivě ztratila a pouze remizovala s Ghanou 0:0. Africký celek v úvodním duelu vyhrál 1:0 nad Panamou a společně s favoritem skupiny už má téměř jistý postup do vyřazovací fáze.

                        Chorvatsko získalo tři body proti Panamě, ale pro úplnou jistotu postupu bude zřejmě potřebovat něco uhrát i na závěr skupiny s Ghanou. Panama už je bez bodu definitivně ze hry. 

                        Přehled zápasů ve skupině L:

                        #TýmZVRPSkóreB
                        1Anglie21104:24
                        2Ghana21101:04
                        3Chorvatsko21013:43
                        4Panama20020:20

                          MS 2026 · PREDIKCE

                          Šance na play off

                          Všichni hlavní favorité + ČR
                          1.kolo
                          Osmifinále
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                          Argentina
                          100%
                          74%
                          53%
                          37%
                          17%
                          Španělsko
                          100%
                          70%
                          48%
                          31%
                          12%
                          Francie
                          100%
                          66%
                          42%
                          25%
                          8%
                          Maroko
                          100%
                          63%
                          38%
                          22%
                          6%
                          Anglie
                          100%
                          63%
                          38%
                          21%
                          6%
                          Brazílie
                          100%
                          62%
                          36%
                          21%
                          6%
                          Německo
                          100%
                          62%
                          37%
                          21%
                          6%
                          Japonsko
                          100%
                          61%
                          35%
                          19%
                          5%
                          Česko
                          0%
                          0%
                          0%
                          0%
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                          Predikce aktualizována: 25. 6. 2026 05:45
                          Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
                          Zobrazit všechny predikce

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