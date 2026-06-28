Postupová matematika na MS: Česko na turnaji končí, neprošla ani Korea. Zvraty u Rakouska
Čeští fotbalisté na mistrovství světa končí už ve skupině. Po porážce s Koreou a remíze s JAR přišla na závěr porážka s domácím Mexikem (0:3). Národní tým obsadil ve skupině A poslední čtvrté místo. Pořádně dramatická byla v poslední hrací den základních skupin situace u celků ze třetích míst. Jak teď vypadá postupová matematika ve všech skupinách? Program MS naleznete ZDE>>>
Skupina A – Skupina B – Skupina C – Skupina D – Skupina E
Skupina F – Skupina G – Skupina H – Skupina I – Skupina J
Skupina K – Skupina L
Skupina A – Česko končí, postup slaví JAR
Z českého pohledu už bohužel není co počítat. Jediný bod znamená čtvrté místo ve skupině, ze kterého se postoupit nedá. Mexiko zvládlo roli favorita s přehledem, vyhrálo všechny tři zápasy a díky prvnímu místu si zajistilo, že první zápas play off (a případně i druhý) znovu sehraje na domácí půdě Aztéckého stadionu.
Z druhého místa nakonec překvapivě postupuje JAR. Jihoafričané dokázali na závěr porazit Jižní Koreu 1:0. Asijský celek doplatil na vývoj v pořadí třetích týmů, tři body a záporné skóre nakonec nestačilo.
Přehled zápasů ve skupině A:
- Mexiko – JAR 2:0
- Jižní Korea – Česko 2:1
- Česko – JAR 1:1
- Mexiko – Jižní Korea 1:0
- Česko – Mexiko 0:3
- JAR – Jižní Korea 1:0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?
Základní pravidla postupu:
- Z každé skupiny postupují první dva týmy.
- Ze třetích míst postupuje osm nejlepších týmů.
Co rozhoduje o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?
- Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
- Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
- Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
- Disciplinární skóre.
- Postavení v žebříčku FIFA před turnajem
Skupina B – Švýcarsko postupuje z prvního místa
Z prvního místa skupiny B do play off po výhře 2:1 nad Kanadou půjdou Švýcaři. Ti ve skupinové fázi posbírali hned sedm bodů, jejich soupeř postoupí z druhé pozice díky skóre před Bosnou.
Ta v posledním duelu porazila Katar 3:1 a zajistila si tak jistotu třetího místa se čtyřmi body, což na postup jistě bude stačit. Naopak Katar na MS definitivně končí.
Přehled zápasů ve skupině B:
- Kanada – Bosna 1:1
- Katar – Švýcarsko 1:1
- Švýcarsko – Bosna 4:1
- Kanada – Katar 6:0
- Švýcarsko – Kanada 2:1
- Bosna – Katar 3:1
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|2
Kanada
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|3
Bosna
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|4
Katar
|3
|0
|1
|2
|2:10
|1
Skupina C – Brazílie urvala první místo před Marokem
Podle očekávání nakonec z prvního místa postupuje Brazílie se sedmi body. Stejný počet bodů, ale horší skóre (i kvůli výhře 4:2 s Haiti) znamená druhé místo pro reprezentaci Maroka.
Skotsko je se třemi body na třetím místě a bude čekat na vývoj tabulky třetích týmů, pozici ale nemá dobrou. Haiti po třech prohrách na turnaji končí.
Přehled zápasů ve skupině C:
- Brazílie – Maroko 1:1
- Haiti – Skotsko 0:1
- Skotsko – Maroko 0:1
- Brazílie – Haiti 3:0
- Maroko – Haiti 4:2
- Skotsko – Brazílie 0:3
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brazílie
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|2
Maroko
|3
|2
|1
|0
|6:3
|7
|3
Skotsko
|3
|1
|0
|2
|1:4
|3
|4
Haiti
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
Skupina D – Austrálie bere druhé místo, dál jde i Paraguay
Domácí USA měly už po dvou zápasech jistotu prvního místa ve skupině. Austrálii stačila před závěrečným kolem k zajištění druhé postupové pozice remíza, která se opravdu v duelu s Paraguayí zrodila, postupují nakonec oba týmy. Turecko se rozloučilo s turnajem vítězstvím nad Američany, už před utkáním ovšem vědělo, že skončí ve skupině poslední.
Přehled zápasů ve skupině D:
- USA – Paraguay 4:1
- Austrálie – Turecko 2:0
- USA – Austrálie 2:0
- Turecko – Paraguay 0:1
- Turecko – USA 3:2
- Paraguay – Austrálie 0:0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|2
Austrálie
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|3
Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|4
Turecko
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
Skupina E – Pobřeží slonoviny vyzve Norsko
Německo nejprve vyhrálo 7:1 nad Curacaem, potom zvládlo otočit i těžký zápas proti Pobřeží slonoviny (2:1) a oslavilo postup do vyřazovací části turnaje. V závěru skupinové fáze ale přišlo klopýtnutí s Ekvádorem (1:2).
Ekvádor se do play off probojoval se čtyřmi body ze třetího místa. Ze druhé pozice postupuje Pobřeží slonoviny, které má před sebou pikantní duel proti Norsku. Na šampionátu naopak končí nejmenší země Curacao.
Přehled zápasů ve skupině E:
- Německo – Curacao 7:1
- Pobřeží slonoviny – Ekvádor 1:0
- Německo – Pobřeží slonoviny 2:1
- Ekvádor – Curacao 0:0
- Curacao – Pobřeží slonoviny 0:2
- Ekvádor – Německo 2:1
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|3
|2
|0
|1
|10:4
|6
|2
Pobřeží slonoviny
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|3
Ekvádor
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|4
Curaçao
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
Skupina F – Japonsko i třetí Švédsko slaví postup
Ze skupiny F postoupí tři nejlepší týmy. Z prvního místa jde dál Nizozemsko, které nasázelo ve třech duelech hned deset gólů. Díky závěrečné výhře 3:1 nad Tuniskem si evropský favorit zajistil postup z nejlepší pozice.
Druhé skončilo Japonsko, které na závěr skupiny remizovalo se Švédskem 1:1. I evropský celek mohl být s výsledkem spokojený, protože mu zajistil jistotu postupu jako jednoho z osmi týmů ze třetích míst. Tunisko se s turnajem loučí bez zisku bodu.
Přehled zápasů ve skupině F:
- Nizozemsko – Japonsko 2:2
- Švédsko – Tunisko 5:1
- Nizozemsko – Švédsko 5:1
- Tunisko – Japonsko 0:4
- Tunisko – Nizozemsko 1:3
- Japonsko – Švédsko 1:1
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|3
|2
|1
|0
|10:4
|7
|2
Japonsko
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|3
Švédsko
|3
|1
|1
|1
|7:7
|4
|4
Tunisko
|3
|0
|0
|3
|2:12
|0
Skupina G – Belgie a Egypt jdou dál
Belgie po dvou remízách zabrala naplno, na závěr skupiny vysoko porazila Nový Zéland a zajistila si postup z prvního místa. V turnaji pokračuje i Egypt, který skončil za Belgií jen kvůli horšímu skóre. Pro Írán i Nový Zéland turnaj skončil.
Přehled zápasů ve skupině G:
- Belgie – Egypt 1:1
- Írán – Nový Zéland 2:2
- Belgie – Írán 0:0
- Nový Zéland – Egypt 1:3
- Nový Zéland – Belgie 1:5
- Egypt – Írán 1:1
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Belgie
|3
|1
|2
|0
|6:2
|5
|2
Egypt
|3
|1
|2
|0
|5:3
|5
|3
Írán
|3
|0
|3
|0
|3:3
|3
|4
Nový Zéland
|3
|0
|1
|2
|4:10
|1
Skupina H – Kapverdy senzačně postupují
Nováček turnaje z Kapverd se raduje z postupu do play off. Na závěr hrál africký celek 0:0 se Saúdskou Arábií a tři remízy mu stačí k postupu do play off. Tam Kapverdy narazí na obhájce titulu z Argentiny.
Skupinu ovládli Španělé, kteří po úvodním zaváhání porazili Saúdskou Arábii i Uruguay. Pro tyto dvě země turnaj končí.
Přehled zápasů ve skupině H:
- Španělsko – Kapverdy 0:0
- Saúdská Arábie – Uruguay 1:1
- Španělsko – Saúdská Arábie 4:0
- Uruguay – Kapverdy 2:2
- Kapverdy –Saúdská Arábie 0:0
- Uruguay – Španělsko 0:1
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|2
Kapverdy
|3
|0
|3
|0
|2:2
|3
|3
Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|4
Saúdská Arábie
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
Skupina I – Francie rozdrtila Norsko a zajistila si první místo
Na závěr skupiny ve šlágru Francie rozdrtila Norsko 4:1 a zajistila si první místo. Seveřané v duelu šetřili opory včetně Erlinga Haalanda, po porážce končí na druhém místě a v play off je čeká Pobřeží slonoviny.
Třetí místo si zajistil Senegal, který přejel Irák vysoko 5:0 a zajistil si tak výhodnou pozici v tabulce třetích týmů, postup už má jistý. Irák v těžké skupině vůbec nebodoval a odjíždí se skóre 1:12.
Přehled zápasů ve skupině I:
- Francie – Senegal 3:1
- Irák – Norsko 1:4
- Francie – Irák 3:0
- Norsko – Senegal 3:2
- Senegal – Irák 5:0
- Norsko – Francie 1:4
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|2
Norsko
|3
|2
|0
|1
|8:7
|6
|3
Senegal
|3
|1
|0
|2
|8:6
|3
|4
Irák
|3
|0
|0
|3
|1:12
|0
Skupina J – Suverénní Argentina, Jordánsko končí
Na prvním místě není co řešit. Suverénní Argentina měla jistý postup z prvního místa po dvou výhrách a pěti gólech Lionela Messiho. O druhou příčku bojovali v přímém souboji Alžírsko a Rakousko. Evropané byli už prakticky ze hry, ale gól na 3:3 v nastavení je udržel na druhém místě. Nyní vyzvou v 1. kole play off Španělsko. Postoupilo i třetí Alžírsko. Jordánsko vědělo po dvou úvodních porážkách, že zůstane čtvrté a na turnaji skončí.
Přehled zápasů ve skupině J:
- Argentina – Alžírsko 3:0
- Rakousko – Jordánsko 3:1
- Argentina – Rakousko 2:0
- Jordánsko – Alžírsko 1:2
- Jordánsko – Argentina 1:3
- Alžírsko – Rakousko 3:3
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|2
Rakousko
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|3
Alžírsko
|3
|1
|1
|1
|5:7
|4
|4
Jordánsko
|3
|0
|0
|3
|3:8
|0
Skupina K – Kolumbie udržela první místo
Portugalci proti outsiderovi z Uzbekistánu nedopustili stejné překvapení jako s Kongem, vysoká výhra 5:0 je poslala do vyřazovacích bojů. Lépe na tom ovšem byla Kolumbie, která porazila i Kongo a se šeti body měla s předstihem jistý postup. V posledním zápase s Portugalskem jí k prvnímu místu ve skupině postačila remíza. O třetí postupové místo si to v přímém souboji rozdalo Kongo s Uzbekistánem. Afričané vyhráli a v play off vyrukují na Anglii.
Přehled zápasů ve skupině K:
- Portugalsko – DR Kongo 1:1
- Uzbekistán – Kolumbie 1:3
- Portugalsko – Uzbekistán 5:0
- Kolumbie – DR Kongo 1:0
- DR Kongo – Uzbekistán 3:1
- Kolumbie – Portugalsko 0:0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kolumbie
|3
|2
|1
|0
|4:1
|7
|2
Portugalsko
|3
|1
|2
|0
|6:1
|5
|3
DR Kongo
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|4
Uzbekistán
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0
Skupina L – Angličané uhájili první místo, Chorvati jsou druzí
Anglie namlsala fotbalové fanoušky úvodní výhrou 4:2 nad Chorvatskem. Ve druhém utkání nicméně překvapivě ztratila a pouze remizovala s Ghanou 0:0. Na závěr skupiny ale porazila Panamu 2:0 a zajistila si první místo.
Chorvatsko si uhrálo druhé místo v souboji s Ghanou, kterou udolalo 2:1. Afričané si nicméně se čtyřmi body zajistili postup do play off ze třetího místa ve skupině. Panama bez bodu končí.
Přehled zápasů ve skupině L:
- Anglie – Chorvatsko 4:2
- Ghana – Panama 1:0
- Anglie – Ghana 0:0
- Panama – Chorvatsko 0:1
- Chorvatsko – Ghana 2:1
- Panama – Anglie 0:2
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|2
Chorvatsko
|3
|2
|0
|1
|5:5
|6
|3
Ghana
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|4
Panama
|3
|0
|0
|3
|0:4
|0