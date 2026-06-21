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Postupová matematika na MS: Česko vs. další týmy z třetích míst. Známý je už třetí vyřazený

Základní sestava Česka před utkáním MS proti JAR
Základní sestava Česka před utkáním MS proti JARZdroj: ČTK / AP / Mike Stewart
Ruka Pavla Šulce, po které se pískala penalta
Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JAR
Zklamaní Češi po remíze s JAR
Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JAR
Patrik Schick v diskusi s rozhodčí Tori Pensovou
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
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Otakar Plzák, Petr Adam
MS fotbal 2026
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Klíčový zápas nevyšel. Čeští fotbalisté na mistrovství světa neudrželi vedení proti Jihoafrické republice a po remíze 1:1 ve skupině A k postupu potřebují vítězství v posledním utkání proti Mexiku, mohla by stačit i remíza, ale… Jak teď vypadá postupová matematika? A co situace napříč skupinami? Už tři týmy ztratily šanci na postup, mezi nimi překvapivě Turecko. Program MS naleznete ZDE>>>

Skupina ASkupina BSkupina CSkupina DSkupina E
Skupina FSkupina GSkupina HSkupina ISkupina J
Skupina KSkupina L

Skupina A – Česko potřebuje vyhrát

Mexiko si v těsném souboji poradilo s Jižní Koreou 1:0, což může být pro Česko výhodné, jelikož si domácí výběr zajistil první místo ve skupině A, v posledním zápase by tak mohl šetřit síly.

Češi totiž stále hrají o druhé místo ve skupině. Na to dosáhnou, pokud zdolají Mexiko a Jihoafričané porazí Jižní Koreu, ale tak, že svěřenci trenéra Miroslava Koubka budou mít lepší celkové skóre. Jinak by skončili třetí, čtyři body by ale měly stačit v tabulce týmů z třetích míst na postup. Postupuje osm nejlepších z dvanácti.

V případě výher Česka i Korejců skončí Češi třetí se čtyřmi body, což by opět mělo stačit na postup. 

A co remíza Čechů s Mexikem? I dva body mohou stačit na třetí místo, ale Jihoafrická republika nesmí porazit Koreu. Pak by rozhodovalo postavení ostatních reprezentací v tabulce třetích týmů. Tam by ale Češi byli dole s minimální šancí na postup, přesto by existovala… Zatím se v ní drží na sedmém místě, nicméně dva ze tří týmů se dvěma odehranými zápasy jsou před nimi.

Prohra Česka s Mexikem znamená konec ve skupině.

Přehled zápasů ve skupině A:

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko22003:06
2Již. Korea21012:23
3Česko20112:31
4JAR20111:31

    Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?

    Základní pravidla postupu:

    • Z každé skupiny postupují první dva týmy. 
    • Ze třetích míst postupuje osm nejlepších týmů.

    Co rozhoduje o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?

    1. Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
    2. Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
    3. Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
    4. Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
    5. Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
    6. Disciplinární skóre.
    7. Postavení v žebříčku FIFA před turnajem

    Skupina B – Švýcarsko i Kanada mají postup téměř v kapse

    Vítězové druhých zápasů jsou po úvodních remízách na cestě do play off. Švýcarsko i Kanada mají čtyři body a remíza ve vzájemném zápase jim dá stoprocentní jistotu postupu z prvního a druhého místa.

    Poražený z tohoto duelu může být dostihnutý jedním z dvojice Bosna a Katar, ale Kanada i Švýcarsko mají výhodu v hodně pozitivním skóre. Švýcarsko navíc proti Bosně i ve výhře ze vzájemného zápasu.

    Ve středu to bude v duelu Bosna - Katar spíš souboj o třetí místo. Nevýhodná by v něm byla remíza, která by zajistila třetí místo Bosně, ale s dvěma body a naopak nepříznivým skóre by za takových okolností nebyla šance na postup velká.

    Přehled zápasů ve skupině B:

    #TýmZVRPSkóreB
    1Kanada21107:14
    2Švýcarsko21105:24
    3Bosna20112:51
    4Katar20111:71

      Skupina C – První vyřazený tým na MS

      Po druhých zápasech se pořadí ve skupině C seřadilo víc očekávaně. V čele je čtyřbodová Brazílie, která výhrou 3:0 udělala z Haiti první vyřazený tým na MS 2026. Outsider se už ze čtvrtého místa nepohne.

      Blízko k postupu je také Maroko po výhře nad Skotskem 1:0, má horší skóre než Kanárci, ale proti Haiti se dá čekat, že si ho vylepší.

      Evropský zástupce ve skupině se bude snažit o zázrak proti Brazílii a mít případně co nejlepší pozici mezi týmy z třetích míst. Z nich je na tom Skotsko zatím nejlíp.

      Přehled zápasů ve skupině C:

      #TýmZVRPSkóreB
      1Brazílie21104:14
      2Maroko21102:14
      3Skotsko21011:13
      4Haiti20020:40

        Skupina D – USA v play off, Turecko bez šance na postup

        Domácí USA přejely v prvním zápase Paraguay 4:1, ve druhém porazily Austrálii 2:0 a mají jisté prvenství ve skupině. O druhé místo se v závěrečném utkání napřímo utkají Paraguay a Austrálie, které bude stačit na druhé místo remíza zásluhou lepšího skóre. Naopak Turecko bez bodu a vstřeleného gólu překvapivě již jistě skončí na čtvrtém místě.

        Přehled zápasů ve skupině D:

        #TýmZVRPSkóreB
        1USA22006:16
        2Austrálie21012:23
        3Paraguay21012:43
        4Turecko20020:30

          Skupina E – Německo má jistý postup, překvapení Curacaa

          Německo nejprve vyhrálo 7:1 nad Curacaem, potom zvládlo otočit i těžký zápas proti Pobřeží Slonoviny (2:1) a už jistě je ve vyřazovací části turnaje. Africký celek má tři body za výhru nad Ekvádorem a čeká ho zápas s Curacaem, postup do play off by si tak měl taky uhrát. Nejmenší země na MS ale remízou 0:0 překvapila právě Ekvádor a také stále zůstává v boji o postup.

          Přehled zápasů ve skupině E:

          #TýmZVRPSkóreB
          1Německo22009:26
          2Pobřeží slonoviny21012:23
          3Ekvádor20110:11
          4Curaçao20111:71

            Skupina F – Japonsko blízko postupu, Tunisko končí

            Švédsko na úvod skolilo Tunisko 5:1 a zdálo se, že míří do play off. Jenže stejným výsledkem pak prohrálo s Nizozemskem a s postupem ze skupiny ještě může mít potíže.

            Nizozemci jsou teď naopak v součtu s úvodní remízou s Japonskem (2:2) v klidu, se čtyřmi body a skvělým skóre mají postup takřka jistě v kapse. Dobře jsou na tom ale také právě Japonci, kteří porazili Tunisko 4:0 a ujali se druhého místa v tabulce. To jejich africký soupeř má už jistotu, že na šampionátu skončí po skupinové fázi.

            Přehled zápasů ve skupině F:

            #TýmZVRPSkóreB
            1Nizozemsko21107:34
            2Japonsko21106:24
            3Švédsko21016:63
            4Tunisko20021:90

              Skupina G – Po remízách mají stále největší šanci na postup Belgie a Egypt

              V prvním zápase skupiny si to rozdali největší adepti na přímý postup. Belgie remizovala s Egyptem 1:1. Belgičany teď čeká Írán, proti kterému se očekávají jasné 3 body. Mužstvo Mohameda Salaha pak narazí na Nový Zéland, proti němuž bude chtít také získat vítězství a dokráčet si pro postup.

              Přehled zápasů ve skupině G:

              #TýmZVRPSkóreB
              1Írán10102:21
              2Nový Zéland10102:21
              3Belgie10101:11
              4Egypt10101:11

                Skupina H – Španělé jsou i přes ztrátu hlavním favoritem

                Obrovské překvapení se událo v úvodním zápase skupiny H, ve kterém Kapverdy remizovaly se Španělskem 0:0, a to hlavně díky čtyřicetiletému brankářskému fantomovi Vozinhovi. Přesto se dá očekávat, že španělský orchestr se brzy rozehraje k lepším výkonům a postup by ho neměl minout. Dalším přímým postupujícím by měla být Uruguay, která na úvod rovněž poněkud překvapivě jen remizovala se Saúdskou Arábií. Ta tak bude bojovat o třetí místo s Kapverdami.

                Přehled zápasů ve skupině H:

                Skupina I – Norsko i Francie vyrazily za postupem

                Francie vstoupila do turnaje vítězstvím 3:1. Norsko pak proti Iráku nedovolilo překvapení a po výhře 4:1 se usídlilo na vrcholu tabulky. Senegal nyní čekají právě Seveřané, a jestli chce myslet na postup, měl by bodovat. Jakákoliv ztráta však pro něj může být komplikací.

                Přehled zápasů ve skupině I:

                #TýmZVRPSkóreB
                1Norsko11004:13
                2Francie11003:13
                3Senegal10011:30
                4Irák10011:40

                  Skupina J – Messi táhne Argentinu za obhajobou

                  Argentina po hattricku svého kapitána Lionela Messiho porazila Alžírsko 3:0 a vykročila rázně za postupem. Ve druhém zápase Rakousko porazilo Jordánsko a mělo by být druhým postupujícím.

                  Přehled zápasů ve skupině J:

                  #TýmZVRPSkóreB
                  1Argentina11003:03
                  2Rakousko11003:13
                  3Jordánsko10011:30
                  4Alžírsko10010:30

                    Skupina K – Kolumbie vede tabulku, Portugalci si zkomplikovali situaci

                    Kolumbie dokázala porazit Uzbekistán 3:1 a vykročit za postupem. V dalším zápase si zkomplikovali situaci Portugalci. Tým plný hvězd včetně hvězdného Cristiana Ronalda nedokázal porazit Kongo a pouze remizoval 1:1. Proti outsiderovi z Uzbekistánu nesmějí již hráči z Pyrenejského poloostrova dopustit překvapení a musejí naplno bodovat. Kolumbie bude proti Kongu favoritem, avšak africký tým, jehož jádro tvoří hráči z Premier League, by si měl dojít minimálně pro třetí místo ve skupině.

                    Přehled zápasů ve skupině K:

                    #TýmZVRPSkóreB
                    1Kolumbie11003:13
                    2DR Kongo10101:11
                    3Portugalsko10101:11
                    4Uzbekistán10011:30

                      Skupina L – Angličané v čele společně s Ghanou

                      Anglie s kapitánem Harry Kanem i díky jeho dvěma brankám porazila Chorvatsko 4:1 a již přemýšlí nad postupem. Chorvaté, kteří patří mezi další favority, jsou v nepříjemné situaci a pouze výhra s Panamou je dostane zpátky do hry. Ghana proti Jihoameričanům vyhrála, tudíž může proniknout mezi 32 nejlepších i ze 3. místa.

                      Přehled zápasů ve skupině L:

                      #TýmZVRPSkóreB
                      1Anglie11004:23
                      2Ghana11001:03
                      3Panama10010:10
                      4Chorvatsko10012:40

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