Postupová matematika na MS: Další rána pro Česko! Bosna snížila šance na postup po remíze
Co je potřeba uhrát? Čeští fotbalisté na mistrovství světa museli po prohře s Koreou a remízou proti Jižní Africe sledovat před utkáním proti Mexiku, jak se vyvíjí situace i v ostatních skupinách. Ve třetím vystoupení by jim mohla stačit k postupu do play off i remíza, ale šance na takový scénář po výhře Bosny nad Katarem (3:1) opět klesla a byla by potřeba souhra dalších několika výsledků. Jak teď vypadá postupová matematika? Už šest týmů zcela ztratilo šanci na postup, mezi nimi překvapivě Turecko. Program MS naleznete ZDE>>>
Skupina A – Skupina B – Skupina C – Skupina D – Skupina E
Skupina F – Skupina G – Skupina H – Skupina I – Skupina J
Skupina K – Skupina L
Skupina A – Česko potřebuje vyhrát
Češi stále hrají o druhé místo ve skupině. Na to dosáhnou, pokud zdolají Mexiko a Jihoafričané porazí Jižní Koreu, ale tak, že svěřenci trenéra Miroslava Koubka budou mít lepší celkové skóre. Jinak by skončili třetí, čtyři body by ale měly stačit v tabulce týmů z třetích míst na postup. Postupuje osm nejlepších z dvanácti.
V případě výher Česka i Korejců skončí Češi třetí se čtyřmi body, což by opět mělo stačit na postup.
A co remíza Čechů s Mexikem? I dva body mohou stačit na třetí místo, ale Jihoafrická republika nesmí porazit Koreu. Pak by rozhodovalo postavení ostatních reprezentací v tabulce třetích týmů. Tam by ovšem Češi byli dole s malou šancí na postup, přesto by existovala…
Ve chvíli, kdy se odehrály první zápasy třetího kola, patří národnímu týmu v tabulce třetích týmů deváté, tedy nepostupové místo. V pěti skupinách už teď má celek na třetím místě tři body, situaci navíc zkomplikovala výhra Bosny nad Katarem (3:1). Tým z Balkánu aktuálně se čtyřmi body tabulku třetích týmů vede a postup má na dosah.
Češi by tak potřebovali souhru minimálně čtyř z pěti následujících výsledků, aby pod sebe v tabulce třetích týmů dokázali stlačit další soupeře. Konkrétně?
- Ekvádor ani Curacao nevyhraje
- Výhra Nového Zélandu nebo Egypta
- Španělsko porazí Uruguay
- Remíza Senegalu s Irákem ve skupině I
- Remíza DR Kongo s Uzbekistánem ve skupině K
Prohra Česka s Mexikem znamená konec ve skupině.
Přehled zápasů ve skupině A:
- Mexiko – JAR 2:0
- Jižní Korea – Česko 2:1
- Česko – JAR 1:1
- Mexiko – Jižní Korea 1:0
- Česko – Mexiko, čtvrtek 25. června, 03:00
- JAR – Jižní Korea, čtvrtek 25. června, 03:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
Šance na postup ze skupiny AŠance dle pozice
Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?
Základní pravidla postupu:
- Z každé skupiny postupují první dva týmy.
- Ze třetích míst postupuje osm nejlepších týmů.
Co rozhoduje o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?
- Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
- Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
- Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
- Disciplinární skóre.
- Postavení v žebříčku FIFA před turnajem
Skupina B – Švýcarsko postupuje z prvního místa
Z prvního místa skupiny B do play off po výhře 2:1 nad Kanadou půjdou Švýcaři. Ti ve skupinové fázi posbírali hned sedm bodů, jejich soupeř postoupí z druhé pozice díky skóre před Bosnou.
Ta v posledním duelu porazila Katar 3:1 a zajistila si tak jistotu třetího místa se čtyřmi body, což by na postup také mělo stačit. Naopak Katar na MS definitivně končí.
Přehled zápasů ve skupině B:
- Kanada – Bosna 1:1
- Katar – Švýcarsko 1:1
- Švýcarsko – Bosna 4:1
- Kanada – Katar 6:0
- Švýcarsko – Kanada 2:1
- Bosna – Katar 3:1
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|2
Kanada
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|3
Bosna
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|4
Katar
|3
|0
|1
|2
|2:10
|1
Skupina C – Brazílie má výhodu, Haiti končí
Po druhých zápasech se pořadí ve skupině C seřadilo víc očekávaně. V čele je čtyřbodová Brazílie, která výhrou 3:0 udělala z Haiti první vyřazený tým na MS 2026. Outsider se už ze čtvrtého místa nepohne.
Blízko k postupu je také Maroko po výhře nad Skotskem 1:0, má horší skóre než Kanárci, ale proti Haiti se dá čekat, že si ho vylepší.
Evropský zástupce ve skupině se bude snažit o zázrak proti Brazílii a mít případně co nejlepší pozici mezi týmy z třetích míst. Z nich je na tom Skotsko zatím nejlíp.
Přehled zápasů ve skupině C:
- Brazílie – Maroko 1:1
- Haiti – Skotsko 0:1
- Skotsko – Maroko 0:1
- Brazílie – Haiti 3:0
- Maroko – Haiti, čtvrtek 25. června 00:00
- Skotsko – Brazílie, čtvrtek 25. června 00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brazílie
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|2
Maroko
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|3
Skotsko
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|4
Haiti
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0
Skupina D – USA v play off, Turecko bez šance na postup
Domácí USA přejely v prvním zápase Paraguay 4:1, ve druhém porazily Austrálii 2:0 a mají jisté prvenství ve skupině. O druhé místo se v závěrečném utkání napřímo utkají Paraguay a Austrálie, které bude stačit na druhé místo remíza zásluhou lepšího skóre. Naopak Turecko bez bodu a vstřeleného gólu překvapivě již jistě skončí na čtvrtém místě.
Přehled zápasů ve skupině D:
- USA – Paraguay 4:1
- Austrálie – Turecko 2:0
- USA – Austrálie 2:0
- Turecko – Paraguay 0:1
- Turecko – USA, pátek 26. června, 04:00
- Paraguay – Austrálie, pátek 26. června, 04:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2
Austrálie
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4
Turecko
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
Skupina E – Německo má jistý postup, překvapení Curacaa
Německo nejprve vyhrálo 7:1 nad Curacaem, potom zvládlo otočit i těžký zápas proti Pobřeží Slonoviny (2:1) a už jistě je ve vyřazovací části turnaje. Africký celek má tři body za výhru nad Ekvádorem a čeká ho zápas s Curacaem, postup do play off by si tak měl taky uhrát. Nejmenší země na MS ale remízou 0:0 překvapila právě Ekvádor a také stále zůstává v boji o postup.
Přehled zápasů ve skupině E:
- Německo – Curacao 7:1
- Pobřeží slonoviny – Ekvádor 1:0
- Německo – Pobřeží slonoviny 2:1
- Ekvádor – Curacao 0:0
- Curacao – Pobřeží slonoviny, čtvrtek 25. června, 22:00
- Ekvádor – Německo, čtvrtek 25. června, 22:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2
Pobřeží slonoviny
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Ekvádor
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|4
Curaçao
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1
Skupina F – Japonsko blízko postupu, Tunisko končí
Švédsko na úvod skolilo Tunisko 5:1 a zdálo se, že míří do play off. Jenže stejným výsledkem pak prohrálo s Nizozemskem a s postupem ze skupiny ještě může mít potíže.
Nizozemci jsou teď naopak v součtu s úvodní remízou s Japonskem (2:2) v klidu, se čtyřmi body a skvělým skóre mají postup takřka jistě v kapse.
Dobře jsou na tom ale také právě Japonci, kteří porazili Tunisko 4:0 a ujali se druhého místa v tabulce. To jejich africký soupeř má už jistotu, že na šampionátu skončí po skupinové fázi.
Přehled zápasů ve skupině F:
- Nizozemsko – Japonsko 2:2
- Švédsko – Tunisko 5:1
- Nizozemsko – Švédsko 5:1
- Tunisko – Japonsko 0:4
- Tunisko – Nizozemsko, pátek 26. června, 01:00
- Japonsko – Švédsko, pátek 26. června, 01:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|2
|1
|1
|0
|7:3
|4
|2
Japonsko
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|3
Švédsko
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|4
Tunisko
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
Skupina G – Egypt by měl ustát i nejhorší scénář
Úvodní tři duely skupiny G přinesly tři remízy, až v tom čtvrtém si první tři body připsal Egypt, když porazil Nový Zéland 3:1 a se čtyřmi body se výrazně přiblížil k postupu do play off. V nejhorším scénáři může být odsunutý na třetí místo, ale i tak by neměl v pavouku mezi 32 nejlepšími týmy MS chybět.
Dvě remízy má na svém kontě překvapivě největší favorit skupiny z Belgie, která nezvládla do vítězného konce dovést duely s Egyptem a Íránem.
Belgie je tak momentálně na třetím místě, a pokud nechce dopustit senzační selhání, musí v posledním zápase skupiny porazit Nový Zéland, který to má s vyhlídkami na postup složité.
Stejně jako Írán, který se dvěma body bude na závěr skupiny čelit Egyptu, proti kterému potřebuje minimálně bodovat.
Přehled zápasů ve skupině G:
- Belgie – Egypt 1:1
- Írán – Nový Zéland 2:2
- Belgie – Írán 0:0
- Nový Zéland – Egypt 1:3
- Nový Zéland – Belgie, sobota 27. června, 05:00
- Egypt – Írán, sobota 27. června, 05:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Egypt
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2
Írán
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|3
Belgie
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|4
Nový Zéland
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
Skupina H – Kapverdy senzačně drží naději na postup
Největší senzace zatím přináší skupina H, když nováček MS z Kapverd nejprve remizoval se Španělskem 0:0 a poté hrál s Uruguayí 2:2. Se dvěma body se tak drží na třetím místě a má velkou šanci na to, aby postoupil do play off. Co k tomu potřebuje?
Když porazí Saúdskou Arábii a Uruguay neporazí Španěly, stoprocentně si zajistí postup z druhého místa.
Když do konce skupiny získá stejně bodů jako Uruguay, bude pořadí záležet na gólovém rozdílu. Za určitých okolností může rozhodovat i počet žlutých karet. Jakýkoliv bodový zisk ale zřejmě postup ze třetího místa zařídí.
Téměř jistý postup má se čtyřmi body Španělsko, proti kterému bude Uruguay hrát o postup.
Přehled zápasů ve skupině H:
- Španělsko – Kapverdy 0:0
- Saúdská Arábie – Uruguay 1:1
- Španělsko – Saúdská Arábie 4:0
- Uruguay – Kapverdy 2:2
- Kapverdy –Saúdská Arábie, sobota 27. června, 02:00
- Uruguay – Španělsko, sobota 27. června, 02:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|1
|1
|0
|4:0
|4
|2
Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|3
Kapverdy
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|4
Saúdská Arábie
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
Skupina I – Norsko i Francie vyrazily za postupem
Skupina se po druhých zápasech rozdělila na dvě části. Favorizovaná Francie a Norsko s hvězdným kanonýrem Erlingem Haalandem mají šest bodů, jistý postup a v pátek si zahrají o to, kdo půjde do play off z prvního místa.
Senegal a Írák si to rozdají o třetí místo. Pokud chtějí pomýšlet na postup a dostat se mezi osmičku nejlepších týmů z třetích míst, musí jeden z nich zvítězit, remíza je nechá mezi vyřazenými.
Přehled zápasů ve skupině I:
- Francie – Senegal 3:1
- Irák – Norsko 1:4
- Francie – Irák 3:0, pondělí 22. června, 23:00
- Norsko – Senegal 3:2, úterý 23. června 02:00
- Senegal – Irák, pátek 26. června, 21:00
- Norsko – Francie, pátek 26. června, 21:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2
Norsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|3
Senegal
|2
|0
|0
|2
|3:6
|0
|4
Irák
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
Skupina J – Suverénní Argentina, Jordánsko končí
Na prvním místě není co řešit. Suverénní Argentina má jistý postup z prvního místa po dvou výhrách a pěti gólech Lionela Messiho. O druhou příčku budou v přímém souboji bojovat Alžírsko a Rakousko. K jeho udržení bude stačit evropskému zástupci remíza. Slušnou šanci bude mít na postup i třetí tým, který bude mít minimálně tři body. Druhá jistota ve skupině? Jordánsko po dvou porážkách zůstane čtvrté a na turnaji skončí.
Přehled zápasů ve skupině J:
- Argentina – Alžírsko 3:0
- Rakousko – Jordánsko 3:1
- Argentina – Rakousko 2:0
- Jordánsko – Alžírsko 1:2
- Jordánsko – Argentina, neděle 28. června, 04:00
- Alžírsko – Rakousko, neděle 28. června, 04:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
Rakousko
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|3
Alžírsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4
Jordánsko
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
Skupina K – Kolumbie může zabojovat o první místo
Portugalci proti outsiderovi z Uzbekistánu nedopustili stejné překvapení jako s Kongem, vysoká výhra 5:0 je téměř jistě posílá do vyřazovacích bojů. Lépe na tom ovšem je Kolumbie, která porazila i Kongo a se šeti body má jistý postup. V posledním zápase s Portugalskem jí k prvnímu místu ve skupině stačí remíza. O třetí místo, které může znamenat postup, si to v přímém souboji rozdá Kongo s Uzbekistánem.
Přehled zápasů ve skupině K:
- Portugalsko – DR Kongo 1:1
- Uzbekistán – Kolumbie 1:3
- Portugalsko – Uzbekistán 5:0
- Kolumbie – DR Kongo 1:0
- DR Kongo – Uzbekistán, neděle 28. června, 01:30
- Kolumbie – Portugalsko, neděle 28. června, 01:30
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kolumbie
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2
Portugalsko
|2
|1
|1
|0
|6:1
|4
|3
DR Kongo
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|4
Uzbekistán
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
Skupina L – Angličané v čele společně s Ghanou
Anglie namlsala fotbalové fanoušky úvodní výhrou 4:2 nad Chorvatskem. Ve druhém utkání nicméně překvapivě ztratila a pouze remizovala s Ghanou 0:0. Africký celek v úvodním duelu vyhrál 1:0 nad Panamou a společně s favoritem skupiny už má téměř jistý postup do vyřazovací fáze.
Chorvatsko získalo tři body proti Panamě, ale pro úplnou jistotu postupu bude zřejmě potřebovat něco uhrát i na závěr skupiny s Ghanou. Panama už je bez bodu definitivně ze hry.
Přehled zápasů ve skupině L:
- Anglie – Chorvatsko 4:2
- Ghana – Panama 1:0
- Anglie – Ghana 0:0
- Panama – Chorvatsko 0:1
- Chorvatsko – Ghana, sobota 27. června, 23:00
- Panama – Anglie, 27. června, 23:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2
Ghana
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|4
Panama
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0