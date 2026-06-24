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Postupová matematika na MS: Remíza Čechů s Mexikem? Může stačit, ale... Pět týmů je ze hry

Základní sestava Česka před utkáním MS proti JAR
Základní sestava Česka před utkáním MS proti JARZdroj: ČTK / AP / Mike Stewart
Ruka Pavla Šulce, po které se pískala penalta
Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JAR
Zklamaní Češi po remíze s JAR
Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JAR
Patrik Schick v diskusi s rozhodčí Tori Pensovou
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
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Otakar Plzák, Petr Adam
MS fotbal 2026
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Co je potřeba uhrát? Čeští fotbalisté na mistrovství světa museli po prohře s Koreou a remízou proti Jižní Africe sledovat před utkáním proti Mexiku, jak se vyvíjí situace i v ostatních skupinách. Ve třetím vystoupení by jim mohla stačit k postupu do play off i remíza, ale šance na takový scénář spíš klesají a byla by potřeba souhra několika výsledků. Jak teď vypadá postupová matematika? Už pět týmů zcela ztratilo šanci na postup, mezi nimi překvapivě Turecko. Program MS naleznete ZDE>>>

Skupina ASkupina BSkupina CSkupina DSkupina E
Skupina FSkupina GSkupina HSkupina ISkupina J
Skupina KSkupina L

Skupina A – Česko potřebuje vyhrát

Češi stále hrají o druhé místo ve skupině. Na to dosáhnou, pokud zdolají Mexiko a Jihoafričané porazí Jižní Koreu, ale tak, že svěřenci trenéra Miroslava Koubka budou mít lepší celkové skóre. Jinak by skončili třetí, čtyři body by ale měly stačit v tabulce týmů z třetích míst na postup. Postupuje osm nejlepších z dvanácti.

V případě výher Česka i Korejců skončí Češi třetí se čtyřmi body, což by opět mělo stačit na postup. 

A co remíza Čechů s Mexikem? I dva body mohou stačit na třetí místo, ale Jihoafrická republika nesmí porazit Koreu. Pak by rozhodovalo postavení ostatních reprezentací v tabulce třetích týmů. Tam by ovšem Češi byli dole s malou šancí na postup, přesto by existovala…

Ve chvíli, kdy je kompletně odehrané druhé kolo základních skupin, patří národnímu týmu v tabulce třetích týmů osmé místo, které by na postup těsně stačilo. V pěti skupinách však už teď má celek na třetím místě tři body, prostor pro postup se dvěma se tak zmenšuje... 

Češi by v takové chvíli potřebovali souhru různých výsledků v dalších skupinách, aby pod sebe v tabulce třetích týmů dokázali stlačit minimálně čtyři soupeře. Například?

  • Remíza Bosny s Katarem ve skupině B
  • Výhry Německa a Pobřeží Slonoviny ve skupině E
  • Remíza Senegalu s Irákem ve skupině I
  • Remíza DR Konga s Uzbekistánem ve skupině K

Kromě toho je šance také v zamotaných skupinách G a H. V každé z nich už došlo ke třem remízám a je možné, že tým na třetím místě na tom nebude bodově nejlépe.

Prohra Česka s Mexikem znamená konec ve skupině.

Přehled zápasů ve skupině A:

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko22003:06
2Již. Korea21012:23
3Česko20112:31
4JAR20111:31

    MS 2026 · PREDIKCE

    Šance na postup ze skupiny A

    Šance dle pozice
    1. místo
    2. místo
    3. místo
    4. místo
    MexikoMexiko
    100%
    0%
    0%
    0%
    Jižní KoreaKorea
    0%
    80%
    16%
    4%
    Česká republikaČesko
    0%
    3%
    60%
    37%
    Jihoafrická republikaJAR
    0%
    17%
    24%
    59%
    1., 2., případně 3. místo = postup do play off
    Predikce aktualizována: 24. 6. 2026 06:40
    Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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    Jaký je postupový klíč do play off na MS ve fotbale 2026?

    Základní pravidla postupu:

    • Z každé skupiny postupují první dva týmy. 
    • Ze třetích míst postupuje osm nejlepších týmů.

    Co rozhoduje o pořadí ve skupině při rovnosti bodů?

    1. Vyšší počet získaných bodů ve vzájemných zápasech
    2. Lepší rozdíl skóre ve vzájemných zápasech.
    3. Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
    4. Lepší rozdíl skóre ve všech skupinových zápasech.
    5. Vyšší počet vstřelených gólů ve všech skupinových zápasech.
    6. Disciplinární skóre.
    7. Postavení v žebříčku FIFA před turnajem

    Skupina B – Švýcarsko i Kanada mají postup téměř v kapse

    Vítězové druhých zápasů jsou po úvodních remízách na cestě do play off. Švýcarsko i Kanada mají čtyři body a remíza ve vzájemném zápase jim dá stoprocentní jistotu postupu z prvního a druhého místa.

    Poražený z tohoto duelu může být dostihnutý jedním z dvojice Bosna a Katar, ale Kanada i Švýcarsko mají výhodu v hodně pozitivním skóre. Švýcarsko navíc proti Bosně i ve výhře ze vzájemného zápasu.

    Ve středu to bude v duelu Bosna - Katar spíš souboj o třetí místo. Nevýhodná by v něm byla remíza, která by zajistila třetí místo Bosně, ale s dvěma body a naopak nepříznivým skóre by za takových okolností nebyla šance na postup velká.

    Přehled zápasů ve skupině B:

    #TýmZVRPSkóreB
    1Kanada21107:14
    2Švýcarsko21105:24
    3Bosna20112:51
    4Katar20111:71

      Skupina C – Brazílie má výhodu, Haiti končí

      Po druhých zápasech se pořadí ve skupině C seřadilo víc očekávaně. V čele je čtyřbodová Brazílie, která výhrou 3:0 udělala z Haiti první vyřazený tým na MS 2026. Outsider se už ze čtvrtého místa nepohne.

      Blízko k postupu je také Maroko po výhře nad Skotskem 1:0, má horší skóre než Kanárci, ale proti Haiti se dá čekat, že si ho vylepší.

      Evropský zástupce ve skupině se bude snažit o zázrak proti Brazílii a mít případně co nejlepší pozici mezi týmy z třetích míst. Z nich je na tom Skotsko zatím nejlíp.

      Přehled zápasů ve skupině C:

      #TýmZVRPSkóreB
      1Brazílie21104:14
      2Maroko21102:14
      3Skotsko21011:13
      4Haiti20020:40

        Skupina D – USA v play off, Turecko bez šance na postup

        Domácí USA přejely v prvním zápase Paraguay 4:1, ve druhém porazily Austrálii 2:0 a mají jisté prvenství ve skupině. O druhé místo se v závěrečném utkání napřímo utkají Paraguay a Austrálie, které bude stačit na druhé místo remíza zásluhou lepšího skóre. Naopak Turecko bez bodu a vstřeleného gólu překvapivě již jistě skončí na čtvrtém místě.

        Přehled zápasů ve skupině D:

        #TýmZVRPSkóreB
        1USA22006:16
        2Austrálie21012:23
        3Paraguay21012:43
        4Turecko20020:30

          Skupina E – Německo má jistý postup, překvapení Curacaa

          Německo nejprve vyhrálo 7:1 nad Curacaem, potom zvládlo otočit i těžký zápas proti Pobřeží Slonoviny (2:1) a už jistě je ve vyřazovací části turnaje. Africký celek má tři body za výhru nad Ekvádorem a čeká ho zápas s Curacaem, postup do play off by si tak měl taky uhrát. Nejmenší země na MS ale remízou 0:0 překvapila právě Ekvádor a také stále zůstává v boji o postup.

          Přehled zápasů ve skupině E:

          #TýmZVRPSkóreB
          1Německo22009:26
          2Pobřeží slonoviny21012:23
          3Ekvádor20110:11
          4Curaçao20111:71

            Skupina F – Japonsko blízko postupu, Tunisko končí

            Švédsko na úvod skolilo Tunisko 5:1 a zdálo se, že míří do play off. Jenže stejným výsledkem pak prohrálo s Nizozemskem a s postupem ze skupiny ještě může mít potíže.

            Nizozemci jsou teď naopak v součtu s úvodní remízou s Japonskem (2:2) v klidu, se čtyřmi body a skvělým skóre mají postup takřka jistě v kapse.

            Dobře jsou na tom ale také právě Japonci, kteří porazili Tunisko 4:0 a ujali se druhého místa v tabulce. To jejich africký soupeř má už jistotu, že na šampionátu skončí po skupinové fázi.

            Přehled zápasů ve skupině F:

            #TýmZVRPSkóreB
            1Nizozemsko21107:34
            2Japonsko21106:24
            3Švédsko21016:63
            4Tunisko20021:90

              Skupina G – Egypt by měl ustát i nejhorší scénář

              Úvodní tři duely skupiny G přinesly tři remízy, až v tom čtvrtém si první tři body připsal Egypt, když porazil Nový Zéland 3:1 a se čtyřmi body se výrazně přiblížil k postupu do play off. V nejhorším scénáři může být odsunutý na třetí místo, ale i tak by neměl v pavouku mezi 32 nejlepšími týmy MS chybět.

              Dvě remízy má na svém kontě překvapivě největší favorit skupiny z Belgie, která nezvládla do vítězného konce dovést duely s Egyptem a Íránem.

              Belgie je tak momentálně na třetím místě, a pokud nechce dopustit senzační selhání, musí v posledním zápase skupiny porazit Nový Zéland, který to má s vyhlídkami na postup složité.

              Stejně jako Írán, který se dvěma body bude na závěr skupiny čelit Egyptu, proti kterému potřebuje minimálně bodovat.

              Přehled zápasů ve skupině G:

              #TýmZVRPSkóreB
              1Egypt21104:24
              2Írán20202:22
              3Belgie20201:12
              4Nový Zéland20113:51

                Skupina H – Kapverdy senzačně drží naději na postup

                Největší senzace zatím přináší skupina H, když nováček MS z Kapverd nejprve remizoval se Španělskem 0:0 a poté hrál s Uruguayí 2:2. Se dvěma body se tak drží na třetím místě a má velkou šanci na to, aby postoupil do play off. Co k tomu potřebuje?

                Když porazí Saúdskou Arábii a Uruguay neporazí Španěly, stoprocentně si zajistí postup z druhého místa.

                Když do konce skupiny získá stejně bodů jako Uruguay, bude pořadí záležet na gólovém rozdílu. Za určitých okolností může rozhodovat i počet žlutých karet. Jakýkoliv bodový zisk ale zřejmě postup ze třetího místa zařídí.

                Téměř jistý postup má se čtyřmi body Španělsko, proti kterému bude Uruguay hrát o postup.

                Přehled zápasů ve skupině H:

                #TýmZVRPSkóreB
                1Španělsko21104:04
                2Uruguay20203:32
                3Kapverdy20202:22
                4Saúdská Arábie20111:51

                  Skupina I – Norsko i Francie vyrazily za postupem

                  Skupina se po druhých zápasech rozdělila na dvě části. Favorizovaná Francie a Norsko s hvězdným kanonýrem Erlingem Haalandem mají šest bodů, jistý postup a v pátek si zahrají o to, kdo půjde do play off z prvního místa.

                  Senegal a Írák si to rozdají o třetí místo. Pokud chtějí pomýšlet na postup a dostat se mezi osmičku nejlepších týmů z třetích míst, musí jeden z nich zvítězit, remíza je nechá mezi vyřazenými.

                  Přehled zápasů ve skupině I:

                  #TýmZVRPSkóreB
                  1Francie22006:16
                  2Norsko22007:36
                  3Senegal20023:60
                  4Irák20021:70

                    Skupina J – Suverénní Argentina, Jordánsko končí

                    Na prvním místě není co řešit. Suverénní Argentina má jistý postup z prvního místa po dvou výhrách a pěti gólech Lionela Messiho. O druhou příčku budou v přímém souboji bojovat Alžírsko a Rakousko. K jeho udržení bude stačit evropskému zástupci remíza. Slušnou šanci bude mít na postup i třetí tým, který bude mít minimálně tři body. Druhá jistota ve skupině? Jordánsko po dvou porážkách zůstane čtvrté a na turnaji skončí.

                    Přehled zápasů ve skupině J:

                    #TýmZVRPSkóreB
                    1Argentina22005:06
                    2Rakousko21013:33
                    3Alžírsko21012:43
                    4Jordánsko20022:50

                      Skupina K – Kolumbie může zabojovat o první místo

                      Portugalci proti outsiderovi z Uzbekistánu nedopustili stejné překvapení jako s Kongem, vysoká výhra 5:0 je téměř jistě posílá do vyřazovacích bojů. Lépe na tom ovšem je Kolumbie, která porazila i Kongo a se šeti body má jistý postup. V posledním zápase s Portugalskem jí k prvnímu místu ve skupině stačí remíza. O třetí místo, které může znamenat postup, si to v přímém souboji rozdá Kongo s Uzbekistánem.

                      Přehled zápasů ve skupině K:

                      #TýmZVRPSkóreB
                      1Kolumbie22004:16
                      2Portugalsko21106:14
                      3DR Kongo20111:21
                      4Uzbekistán20021:80

                        Skupina L – Angličané v čele společně s Ghanou

                        Anglie namlsala fotbalové fanoušky úvodní výhrou 4:2 nad Chorvatskem. Ve druhém utkání nicméně překvapivě ztratila a pouze remizovala s Ghanou 0:0. Africký celek v úvodním duelu vyhrál 1:0 nad Panamou a společně s favoritem skupiny už má téměř jistý postup do vyřazovací fáze.

                        Chorvatsko získalo tři body proti Panamě, ale pro úplnou jistotu postupu bude zřejmě potřebovat něco uhrát i na závěr skupiny s Ghanou. Panama už je bez bodu definitivně ze hry. 

                        Přehled zápasů ve skupině L:

                        #TýmZVRPSkóreB
                        1Anglie21104:24
                        2Ghana21101:04
                        3Chorvatsko21013:43
                        4Panama20020:20

                          MS 2026 · PREDIKCE

                          Šance na play off

                          Všichni hlavní favorité + ČR
                          1.kolo
                          Osmifinále
                          Čtvrtfinále
                          Semifinále
                          Titul
                          Argentina
                          100%
                          74%
                          53%
                          37%
                          17%
                          Španělsko
                          100%
                          71%
                          48%
                          31%
                          12%
                          Francie
                          100%
                          66%
                          41%
                          25%
                          8%
                          Maroko
                          100%
                          63%
                          38%
                          22%
                          6%
                          Anglie
                          100%
                          63%
                          37%
                          21%
                          6%
                          Brazílie
                          100%
                          62%
                          36%
                          20%
                          6%
                          Německo
                          100%
                          62%
                          36%
                          20%
                          5%
                          Japonsko
                          100%
                          60%
                          34%
                          19%
                          5%
                          Česko
                          21%
                          6%
                          2%
                          0.39%
                          0.01%
                          Predikce aktualizována: 24. 6. 2026 06:40
                          Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
                          Zobrazit všechny predikce

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