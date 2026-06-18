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NEJ prvních zápasů na MS: králova show, dojem udělal někdo nečekaný a propadák 1:5

Jaká NEJ přineslo první kolo fotbalového MS?
Jaká NEJ přineslo první kolo fotbalového MS?Zdroj: Koláž iSport.cz
Lionel Messi kraloval úvodnímu zápasu Argentiny na MS proti Alžírsku
Lionel Messi vstřelil v prvním utkání letošního MS hattrick proti Alžírsku
Lionel Messi.
Lionel Messi.
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Lionel Messi nasázel proti Alžírsku hattrick, Argentina vyhrála 3:0
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Petr Fantyš
MS fotbal 2026
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Fotbalová párty v Severní Americe jede naplno, představilo se už všech 48 účastníků a první kolo nabídlo spoustu nečekaných zvratů. Poprvé v historii mistrovství světa některý z týmů odvolal trenéra po prvním kole a Tunisko je jasným poraženým dosavadního průběhu. Mezi hráči nepřišla žádná změna. Král posledního šampionátu Lionel Messi znovu ční nad všemi. Který z týmů zaujal nejvíc a který zápas byl nejzábavnější? Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Nejlepší hráč

Na turnaj přijel zástup velkých kanonýrů s ambicí dotáhnout svůj tým co nejdál. Bitva o zlatou kopačku slibovala hodně. Bude znovu zářit Mbappé? Zvládne Haaland debut? Má na nejvyšší úroveň ještě Messi? Ano. Ano. Ano. Největší show předvedl právě nestárnoucí Argentinec a nakonec strčil veškerou konkurenci do kapsy. Messi se postaral o jediný hattrick prvního kola a dělá si zálusk na cenu pro nejlepšího střelce. Tahle trofej mu v nabité vitríně zatím chybí.

Nejlepší střelci MS po prvním kole

Hráč

Země

Góly

Lionel Messi

Argentina

3

Yasin Ayari

Švédsko

2

Folarin Balogun

USA

2

Erling Haaland

Norsko

2

Kai Havertz

Německo

2

Elijah Henry Just

Nový Zéland

2

Harry Kane

Anglie

2

Kylian Mbappé

Francie

2

Největší překvapení

Rozšířený formát pro 48 týmů vyvolával otázky a obecně se čekalo, že favorité skupinu projedou bez problémů. V zápasech proti fotbalovým trpaslíkům se daly předpokládat i velké gólové příděly. K tomu ovšem příliš nedochází. Nejlepším příkladem je naprostý šok, když mistři Evropy ze Španělska nedokázali prorazit obranu Kapverd, čtyřicetiletý brankář Vozinha exceloval a nováček z ostrovního státu na západě Afriky obral jednoho z největších favoritů o body hned v prvním kole.

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První kolo přineslo jediný bezbrankový výsledek. Překvapivě šlo o zápas Španělsko–Kapverdy 0:0.

Nejlepší tým

Nabízí se Německo, které zapsalo nejvyšší výhru 7:1. Těžký test na úvod zvládla Anglie či Francie. Největší dojem ovšem udělal domácí výběr Spojených států amerických. Tým Mauricia Pochettina hrál zábavně, hrozil především po křídlech, vytvářel si šance a proti Paraguayi uspěl s přehledem 4:1. Už po prvním kole tak slavili fanoušci USA víckrát, než za celý předchozí šampionát dohromady (3 góly). Američané o sobě dali vědět a řadí se mezi černé koně turnaje.

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Tolik branek v jednom utkání mistrovství světa nasázel tým USA vůbec poprvé v historii.

Největší propadák

Prohra 1:5 proti soupeři ze čtvrtého koše a odvolání trenéra po prvním zápase na šampionátu je obrovská ostuda. Tunisko proti Švédsku naprosto shořelo, Sabri Lamouchi skončil na lavičce svého týmu jako vůbec první trenér v historii mistrovství světa a tuniské naděje na postup ze skupiny se výrazně smrskly. Vzhledem k tragickému skóre bude pravděpodobně potřebovat uhrát ze zápasů s Japonskem a Nizozemskem čtyři body. Nový kouč Hervé Renárd má před sebou hodně náročný úkol.

Odvolaní trenéři v průběhu mistrovství světa

Trenér

Země

Ročník

Odehrané zápasy na turnaji

Sabri Lamouchi

Tunisko

2026

1

Henry Kasperczak

Tunisko

1998

2

Ča Bum-kun

Jižní Korea

1998

2

Carlos Alberto Parreira

Saúdská Arábie

1998

2

Nejlepší zápas

Neustálé změny stavu, šest branek a velké emoce na obou stranách. Anglie a Chorvatsko připravily pro diváky parádní podívanou. Už na papíře šlo možná o nejatraktivnější duel prvního kola a hráči doručili zábavu. V prvním poločase dvakrát pálil kapitán Harry Kane, Chorvaté pokaždé dokázali srovnat. Do druhé půle nastoupil Albion drtivým tlakem, branku soupeře zasypal obrovským množstvím střel, prosadil se Bellingham a v závěru přidal pojistku Rashford. Reklama na fotbal.

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Tolik střel vyslaly na branku v součtu oba týmy duelu Anglie–Chorvatsko (4:2). Víc přesných ran nepřinesl žádný zápas prvního kola šampionátu. Víc branek než 6 padlo jen v duelu Německo–Curacao (7:1), a to 8.

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