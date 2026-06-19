ZNÁMKY Česka: Šulcova smůla, Souček bil do očí. Krejčího promluvy ke Kovářovi

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Tak tohle se nepovedlo. Česká reprezentace remizovala ve druhém zápase na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou a výrazně si zkomplikovala cestu za postupem ze skupiny A. Našla se nějaká pozitiva? Ano, třeba výkony Tomáše Holeše či Michala Sadílka. A jak si vedli ostatní? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10 - nejlepší, 1 - nejhorší). Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>