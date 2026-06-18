Krejčí o nadějích na postup: Kdo nevěří, nemá tady co dělat. Pasivita? Do očí si musíme říct…
PŘÍMO Z USA | Nezbavíte se dojmu, že tento zápas prostě měli vyhrát. Českým fotbalistům hrálo ve druhém utkání skupiny A na mistrovství světa všechno do karet. Od 6. minuty zásluhou Michala Sadílka vedli, jenže v poslední čtvrthodině nastal šok. Šulcova ruka a soupeřova proměněná penalta zapříčinily, že tým Miroslava Koubka bral proti JAR jen bod. Navíc znovu byla tématem až přílišná pasivita. „Všichni zúčastnění si musíme sednout a do očí si říct, co jen ten problém,“ hlásil kapitán Ladislav Krejčí po remíze 1:1. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Čím si vysvětlujete, že se vám úvody poločasů vydařily, ale pak jste tempo ztratili?
„Jestli je to otázka sebevědomí, odvahy, sil? Nebo je to tím, jak k tréninkovému cyklu přistupujeme jak v tomhle týdnu, tak i celkově? Musíme si říct, jestli je to správné a nastavit si to tak, aby se to už nestalo. Sami jsme si na začátcích poločasů ukázali, jak můžeme hrát. To je něco, co musíme předvádět. Já jsem šel ze hřiště rovnou sem, takže to bude téma, které budeme rozebírat. Musíme na to přijít a nesmí se to opakovat. Rád bych vám na to odpověděl, ale všichni si na to musíme sednout a pravdu si říct do očí. A trošku to i přizpůsobit, že máme po sezonách, které jsou dlouhé. Teď už nic nedoženeme, musíme být chytří, abychom měli síly po celý zápas úplně na všechno.“
Má vůbec tento tým v sobě odvahu, aby na Aztéckém stadionu porazil Mexiko?
„Kdo nevěří, nemá tady co dělat. V prvních patnáctiminutovkách nebo dvacetiminutovkách jsme sami sobě odpověděli, že hrát můžeme. Jestli tam bude 80 tisíc Mexičanů nebo bylo 80 tisíc tady? Bude tam jen větší hukot, ale vidíme, že hrát můžeme a chceme. To už bych však jen navazoval na otázku, kterou jste předtím položili.“
Neležel klíč k postupu právě v tomto utkání?
„Teď už ne. Teď víme, že jediná šance, jak pokračovat dál, je porazit Mexičany. Takhle k tomu musíme přistoupit, taková je realita. Musíme ji přijmout a nehrabat se v tom, že kdybychom vyhráli, s Mexikem bychom to měli jednodušší. To už je teď jedno. Musíme pracovat s věcmi, jaké jsou.“
Jak jste se popasovali se rošádami v sestavě? Pět změn je dost.
„Velký respekt přede všemi. Těm, co nastoupili od začátku a také těm, kteří tam šli později. Pracovali jako profesionálové, vzali to a přijali roli. Tak to má být. Turnaj je dlouhý, jeden zápas hraje jeden, druhý naopak další a teď budeme potřebovat zase něco jiného. Za mě tam byl přístup, který jsme chtěli mít. Všichni přinesli to, co měli. Věřím, že takový mindset budou mít všichni i v dalším zápase.“
Při ochlazovacích pauzách se znovu pískalo, jak je vůbec vnímáte?
„Beru to jako něco, co uvítáte. Je na to mnoho pohledů. Můžete si během nich říct nějaké taktické pokyny, co vychází a nevychází. Záleží na vás, jak na to nahlížíte. Když se na to podíváte z hráčského pohledu, jakmile máte tempo hry, nechcete, aby se to přerušilo. Zároveň když jste trochu pod tlakem, každou pauzu vítáte.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1