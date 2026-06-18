Češi po remíze s JAR: Ještě stále žijeme! Výkon hodnotím pozitivně, překvapil Koubek
Vysněný postup do play off světového šampionátu si čeští fotbalisté pořádně zkomplikovali. V posledním skupinovém zápase budou muset vyhrát nad domácím Mexikem, nic jiného už nepřipadá v úvahu. S Jihoafrickou republikou sice dlouho vedli, jenže v 83. minutě inkasovali z penalty. Remíza 1:1 je zkrátka málo. „Strašně špatně se mi to hodnotí, pro mě je to zklamání,“ uvedl Pavel Kuka ve vysílání České televize. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Ani podruhé na turnaji Češi své vedení neudrželi. S Jižní Koreou ztratili náskok v závěrečné půlhodině, v Atlantě proti Jihoafrické republice si znovu zavařili kvůli přílišné pasivitě. Ačkoliv byli zkraje druhé půle nebezpeční, poté se zbytečně zatáhli.
Přesto však z utkání špatné pocity neměli. „Výkon hodnotím pozitivně. Hráli jsme s mužstvem, které je mimořádně dobré na balonu. Mají neskutečně šikovné hráče. Oproti Mexiku udělali změny v sestavě a dali tam právě tyto hráče. Věděli jsme, co nás čeká, že vždycky nebudeme úplně dominovat. Ale začali jsme dobře, dali jsme branku. Měli jsme ještě čtyři pět velmi dobrých šancí, skoro vyložených. Tam jsme utkání ztratili, i když pak přišel ten nešťastný moment. Měli jsme dát alespoň dva góly,“ měl jasno kouč Miroslav Koubek.
„V závěru jsme měli tlak, oni hrozili z protiútoků. Stojí to hodně sil, hráči šli nadoraz. Měli křeče, Holeš, Červ… Klukům nemůžu nic vytknout, naopak pochválit. Dali do toho úplně všechno, a to je někdy možná víc než vítězství,“ líčil kouč.
Krejčí: V závěru nebyly síly
Před zápasem udělal hned několik změn v sestavě, třeba Tomáš Souček, Lukáš Provod, Jaroslav Zelený nebo Pavel Šulc šli do hry až ve druhém dějství. „Zvýšila se tam kombinační složka, jak jsme předpokládali, byly tam dobré věci. Určitě je na čem stavět, my si to vyhodnotíme. Rádi budeme v tomto trendu pokračovat, bohužel teď máme domácí Mexiko a uvidíme, jak to dopadne večer. Uděláme nějaké opatření a strategii. Ano, ještě stále žijeme,“ prohlásil Koubek.
Kapitán Ladislav Krejčí, podobně jako po zápase s Jižní Koreou, těžko hledal slova. Tentokrát však mluvil pozitivněji. „Mísí se to ve mně. Řekl bych, že slušný úvod, jeden z nejlepších, co jsme v poslední době měli. Měli jsme odvahu, hráli jsme, nebáli jsme se. I z toho vzniklo plno šancí a gól, ale potom jsme začali hrát zase jednodušeji a dostali jsme je do hry. Závěr zápasu? Bohužel, nebyly síly,“ řekl.
Proč? „To je ta otázka. Musíme si to mezi sebou rozebrat, protože sami vidíme, že to jde a odvahu na to máme. Jestli nás něco potom sevře, nebo je tam únava? Nevím, musíme si to říct, teď vám to neřeknu. Mě samého to zajímá. Viděli jsme, že tam možnosti jsou, okna jsou, že presují, mají velké hřiště… Když si uděláme správné nohy ve středu hřiště, tak se přes ně dostaneme. Škoda, ale žijeme,“ doplnil Krejčí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1