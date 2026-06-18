Spor s Koubkem o výkon! Brutální hodnocení, slovo zanďour nepřijímám, odrážel kritiku
PŘÍMO Z ATLANTY | S českými ani zahraničními novináři se Miroslav Koubek při hodnocení remízy 1:1 s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa absolutně neshodl. „To je brutální hodnocení.“ „Je to až komické.“ „Slovo zanďour nepřijímám.“ Takhle reagoval kouč české reprezentace. V čem byl spor? O herní úrovni výkonu. „Máme protiútoky, šance. Převaha? Podívejte se na jiné zápasy. Spousta mužstev si to uhraje z nižšího postavení. To přece ve fotbale nehraje žádnou roli. Já jsem spokojený, že jsme si vytvořili řadu gólových situací,“ bránil se kritice Koubek. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Před vámi mluvil trenér Jihoafrické republiky a o hře vašeho týmu řekl zhruba toto: Jediné, co Česko hrálo, byly nakopávané balóny na druhou polovinu hřiště na vysoké hráče. Co na to říkáte?
„Je to jeho názor, já mám opačný.“
Prvních patnáct minut zápas vypadal velmi silně ve vaší režii. Pak se ale situace na ploše razantně změnila. Působí to na mě dojmem, že tým absolutně postrádá sebevědomí ve chvíli, kdy má kontrolovat zápas. Máte podobný pocit?
„Takové brutální hodnocení nepřijímám. Máme protiútoky, šance. Převaha? Podívejte se na jiné zápasy. Spousta mužstev si to uhraje z nižšího postavení. To přece ve fotbale nehraje žádnou roli. Já jsem spokojený, že jsme si vytvořili řadu gólových situací. Tohleto držení míče, převaha, dominance – když si otáčí soupeř balon, hraje diagonálně, tak všechno máme pod kontrolou. Žádné gólové šance jsem neviděl. Jen pár závarů, centrů a střel vedle. Fotbal má dvě tváře. Na šampionátu vidím mužstva, která hrají méně dominantněji, než my. My nejsme favorit mistrovství světa. Máme svoji úroveň. Kluci ze sebe vydali všechno. Výkon akceptuji, přijímám. Hráči šli do křečí. Že soupeři ve skupině budou na balonu silnější, to víme od samého počátku. Ale to neznamená, že si je neumíme pohlídat. Kdybychom neudělali hlouposti taktického rázu s Koreou, tak jsme uhlídali i ji. Na tom to musíme stavět a umět udeřit. Dnes jsme mohli vstřelit dva tři góly. Vám se to nelíbí. Já bych taky hrál hezčí fotbal. Ano, zase tam bylo pár míčů zbytečně vyhozených, ale také tam byly zajímavé kolmé kombinační akce. Mužstvo má vývoj, hrajeme proti těžkým soupeřům.“
Reakce fanoušků na sociálních sítích jsou asi takové, že Česko vstřelilo první gól a pak hrálo „zanďoura“. Co na to říkáte? Chcete to fanouškům nějak vysvětlit?
„Takový úmysl nebyl, ostatně já žádného „zanďoura“ neviděl. Já to tak vůbec nevnímám. Jsou pasáže zápasu, kdy musíte hrát z bloku, ale žádný takový pokyn hráči nedostali. Naopak, chtěli jsme být aktivní a napadat co nejvýše to půjde. Stále zdůrazňuji, že z tohoto takzvaného „zanďoura“ jsme si vytvořili dost šancí. Slovo „zanďour“ nepřijímám. Je to normální obraz fotbalu. Zahustit prostředí na své půlce, pak zase vyrazit. To je až komické… Dívejte se na velké zápasy, třeba finále Ligy mistrů. Soupeři jsou silní na balonu, tak si někdy musíte couvnout.“
Šance JAR? To jsem tam neviděl
Před utkáním jste mluvil o tom, že právě tento zápas je klíčem k postupu. Jak byste po remíze 1:1 zhodnotil situaci, ve které se nacházíte?
„Výsledek nás samozřejmě mrzí. Myslím si, že jsme měli oprávnění se domnívat, že na základě vytvořených šancí jsme měli k vítězství blíž. Kdybychom dali druhý gól, tak bychom ten zápas asi uzavřeli. Nebo zcela určitě uzavřeli. To se nám nepodařilo, takže potom přišla nešťastná chyba, nešťastný moment a penalta. Dokud druhý gól nedáte, tak prostě nevyhrajete, i když jsme těch možností měli poměrně dost. Pokud jde o průběh, ten byl celkem očekávaný. Víme, že soupeř je velmi silný kombinačně. Věděli jsme, že se v bloku neproráží snadno, takže jsme měnili rytmus – chtěli jsme je napadat, hrát vyšší presink, zatlačit je do bloku. V podstatě si myslím, že až na nějaké dva tři závary si soupeř šance nevytvořil. Naše defenzivní činnost fungovala, mohli nás ohrozit jen střelami z dálky. Je to škoda. Byli jsme blíž k vítězství, nicméně máme bod a čeká nás další zápas.“
Ve druhém poločase se však zdálo, že výkon týmu klesl. Útočníci vypadali izolovaně a nedostávali tolik míčů. Soupeř si vypracoval řadu možností. Střídání, která jste udělal, měla přinést čerstvé síly, ale to se nestalo. Proč?
„Souhlasím, že první půle byla z naší strany lepší. Nicméně nesouhlasím s názorem, že by Jižní Afrika měla tolik šancí, to jsem tam neviděl. A co nám chybělo? Pravděpodobně lepší úroveň hry v momentě, kdy byl soupeř na balónu. Oni si ho umí udržet, mají technické hráče. Spíše nám ubývaly síly, proto jsme se častěji dostávali do hlubšího bloku. Je to potom o vyčerpání. Soupeř si sice vytvořil optickou převahu, ale z hlediska vyložených šancí si nemyslím, že by nás ohrozil. Chápu, že ten dojem z druhé půle mohl být horší, ale na druhou stranu musím říct, že my jsme tam šance měli.“
Jaký je váš názor na pokutový kop?
„Dá se to pískat, to akceptuji, ale byl to nešťastný moment a nešťastná penalta. Hráč s tím v té rychlosti nemůže nic dělat, ruka mu nevisí někde ve vzduchu, že by chtěl zabránit letu míče. Je to přirozený pohyb těla, když se trochu natočí. Hráč zkrátka nemůže dát ruku pryč od těla. Akceptuji pískání rozhodčí, z mého pohledu to byla přísná penalta, ale pískat se dala.“
Tomáše Součka jste už podruhé za čtyři soutěžní zápasy vynechal v sestavě. Snižuje se jeho důležitost nebo role pro tým?
„Každé mužstvo má nějaký vývoj. Tomáš Souček je pro tým velmi důležitý, ale vždycky je na prvním místě tým a žádný hráč není nepostradatelný.“
Střídající hráči mužstvo neoživili, spíš naopak. Jak vidíte formu Pavla Šulce, nebo Lukáše Provoda?
„Nebudu hodnotit hráče na tiskové konferenci. Jestli máte pocit, že jsme ztratili stabilitu – ano, to se dá přijmout. Jsou tam úbytky sil, střídat musím. Minule jsem vystřídal čtyřikrát a zase to bylo špatně… Trénujeme neustále v horku, to taky síly stojí. Proto je nabíledni, že v druhém poločase střídáte. Dali jsme tam hráče s velkým renomé… Jo, trochu jsme pak ztratili stabilitu. Červík nemohl, měl křeče. Vláďa Darida také začal pociťovat problémy.“
V každém zápase jste vedli, náskok jste ale neudrželi. Není to na takovém turnaji smrtící?
„Dnes nám chybělo i trochu štěstí. Předtím jsme udělali dvě hrubé chyby, ale to přináší fotbal. Byli jsme deset minut od postupu, gól od postupu. Když se nad tím zamyslíte, moc nechybělo. Tři body by asi stačily, ale nemáme je. Musíme se dívat dopředu.“
Jaké šance máte proti Mexiku?
„Popereme se o postup, zcela určitě. Uzpůsobíme taktiku. Podmínkám budeme čelit vhodnou strategií.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1