Čeští fanoušci odcházeli v Atlantě zklamaní: Jednou za život jedeme na MS a vidíme tohle...
PŘÍMO Z USA | Remíza 1:1, první bod na turnaji, jakžtakž naděje na postup. Česko i JAR jsou po vzájemném zápase ve stejné situaci, nicméně nálada mezi fanoušky obou zemí byla diametrálně odlišná. Zatímco Jihoafričané si plichtu užívali divokými tanečními kreacemi před krásným Mercedes-Benz Stadium, čeští příznivci se po utkání trousili z arény po devadesáti minutách s úplně jinými emocemi. Radost z účasti na mistrovství světa po dvaceti letech se přeměnila v absolutní skepsi. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Nepotřebovali ani reproduktor, párty spustili bez pomoci. Ano, fanoušci JAR se v Atlantě baví. Bod s Českem po výkonu, který ocenili oni i jejich trenér Hugo Broos, oslavili. Před stadionem i dál ve městě. Že se po utkání městem prohnal silný liják, který odkládal lety? Žádný problém, zpěv ani tanec počasí nijak neovlivnilo.
Zato tisícovky českých příznivců nemile ovlivnil průběh utkání. Výsledek samozřejmě taky, ještě víc však zaznívalo slovo hra. Ženy a děti to ještě braly sportovně, ale chlapi působili bez přehánění zničeně.
„Strašně jsem se těšil, ale zklamala mě hra,“ vykládal do mikrofonu iSportu sympatický padesátník. Bylo vidět, že se nechce přiživovat na kritice, přijel si užít šampionát, ale smutek nezakryl.
„Myslel jsem si, že když už jedu jednou za život na mistrovství, tak tady něco uvidím, ale tady takovou hru… Jsem zklamaný z předvedené hry. Atmosféra byla super, všechna čest. Ale výkon mě zklamal. Myslím si, že určitě nepostoupíme,“ dodal.
Chlapík se šálou kolem krku přirozeně nadhodil téma, které trenéři často házejí do autu. Líbivý fotbal je skoro tabu, důležité jsou přece v profesionálním odvětví výsledky. Ty rozhodují o úspěších a neúspěších, opakuje se pravidelně. Jak v Atlantě vidno, divák jezdí i za zábavou, zážitkem. A tu mu nedodají šmrncovní stadiony tolik jako dění na dokonale připravených trávnících.
„Po gólu jsem to viděl pozitivně, pak se to celé pokazilo. Vážíme si toho, že jsme postoupili a jsme po dvaceti letech na mundialu. Uhráli jsme bod, ale... No, naděje umírá poslední,“ popisoval další Čech.
A do třetice ještě muž v bílém dresu se lvíčkem na prsou: „Začátek byl úplně perfektní. My jsme si mysleli, že to bude třeba 4:0. Ale oni zase polevili. Přitom klimatizace tam byla, ne? Takže se nemůžeme na nic vymlouvat. Doufejme, že ty Mexikány porazíme.“
Na sociálních sítích se už dokonce objevili i takoví, kteří sice v následujících dnech odlétají do Mexico City, mají vstupenku na duel s domácími, ale zvažují změnu plánu. „Mám chuť prodat lístky Mexičanům za strašné hrachy a udělat si dovolenou snů v Karibiku,“ píše třicátník z Moravy.
Národ je rozčarovaný.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1