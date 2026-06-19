Názor Sportu na Koubkovy výroky: Komický zanďour? Nikdo nehraje nudněji než Česko
PŘÍMO Z USA | Bezprostředně po remízovém utkání 1:1 české fotbalové reprezentace na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou pronesl Miroslav Koubek v rozhovoru pro Českou televizi, že výkon hodnotí pozitivně. Za několik desítek minut se dostavil na tiskovou konferenci a byl zaskočený kritickými dotazy českých i zahraničních novinářů. „Tohle brutální hodnocení nepřijímám,“ nazlobeně koulel očima. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
- Proč mužstvo nemá sebevědomí?
- Proč hrajete zanďoura?
- Proč jste ve druhém poločase vypadali mnohem hůř?
- Mají opory formu?
- A co kondice?
Otázek padala řada. Trenér v diskusi neztratil glanc, bránil se, ovšem byl v příkrém rozporu s většinovým názorem. Deník Sport a web iSport některé Koubkovy výroky vybral a okomentoval je.
Koubek: „Takové brutální hodnocení nepřijímám. Máme protiútoky, šance. Převaha? Podívejte se na jiné zápasy. Spousta mužstev si to uhraje z nižšího postavení. To přece ve fotbale nehraje žádnou roli. Já jsem spokojený, že jsme si vytvořili řadu gólových situací.“
Názor Sportu: „Novinář přednesl názor, že mužstvu absolutně chybí sebevědomí. To je brutální hodnocení? Spíš zbytečně prchlivá reakce trenéra. Neříkáte si, že až brutálně prchlivá? Ano, na turnaji jsou týmy hrající proti favoritům z bloku, vědomě jsou zatažené, jenže drtivá většina z nich se snaží bránit proaktivně, nahánět soupeře, nahánět míč, dostat ho rychle pod kontrolu, spouštět presink. Kdežto Češi hrají v defenzivě extrémně pasivně. Jen sestupují a sestupují dolů. A když získají balon, až na výjimky platí, že ho prásknou dopředu. Úroveň hry to logicky devalvuje, atraktivitu snižuje.“
Koubek: „Na šampionátu vidím mužstva, která hrají méně dominantněji než my. My nejsme favorit mistrovství světa. Máme svoji úroveň. Kluci ze sebe vydali všechno. Výkon akceptuji, přijímám.“
Názor Sportu: „Upřímně, snad vyjma Kataru a bránících Kapverd, nikdo nehraje nudněji a bázlivěji než národní tým vedený Koubkem. Úroveň hry není kritizovaná jen fanoušky, českými médii, ale i těmi zahraničními. Vlastně se nenajde nikdo, koho reprezentace baví. V českém případě platí rovnice extrémně taktiky = málo zábavy. Jenže fanoušek se na stadionu chce bavit. Netouží pro šachové partii, chce se projet horskou dráhou, zažít emoce, nadšení, mít pocit hrdosti z výkonu. Kdyby Krejčí a spol. s JAR padli, ale předvedli skvělou show, všem to bude milejší. Otázkou je, zda je případné show národní tým schopný…“
Koubek: „Takový úmysl nebyl, ostatně já žádného „zaňďoura“ neviděl. Já to tak vůbec nevnímám. Jsou pasáže zápasu, kdy musíte hrát z bloku, ale žádný takový pokyn hráči nedostali. Naopak, chtěli jsme být aktivní a napadat co nejvýše to půjde. Stále zdůrazňuji, že z tohoto takzvaného „zaňďoura“ jsme si vytvořili dost šancí. Slovo „zanďour“ nepřijímám. Je to normální obraz fotbalu. Zahustit prostředí na své půlce, pak zase vyrazit. To je až komické…“
Názor Sportu: „Další rozpor na tiskové konferenci, byť označení „zanďour“ je přitažené za vlasy. Tak Česko nehrálo. Ale míra pasivity v určitých pasážích zápasů přesahovala únosnou mez. Koubek si vybral jediné slovo, na kterém se točil. Přitom součástí otázky byla i férová nabídka, aby fanouškům vysvětlil, proč takový způsob hry zvolil. Škoda, šlo o promarněnou šanci. Trenér mohl lidem zaslat zprávu: dělali jsme to proto a proto, záměr nám (ne)vyšel z těchto a těchto důvodů. Jenže Koubek už neměl náladu, otázka zazněla ke konci rozhovoru s médii.“
Koubek: „A co nám chybělo? Pravděpodobně lepší úroveň hry v momentě, kdy byl soupeř na balónu. Oni si ho umí udržet, mají technické hráče. Spíše nám ubývaly síly, proto jsme se častěji dostávali do hlubšího bloku.“
Názor Sportu: „Fyzická připravenost týmu je častým tématem diskusí mezi fanoušky, ale i odbornou veřejností. Pravdou je, že Česko má na šampionátu extrémně náročný program. Přelety, změny časových pásem, nadmořských výšek. Na základně v Dallasu pak obrovské horko a dusno. V tak zběsilém režimu a klimatu síly po náročné sezoně ubývají o to rychleji. Na hráčích je to znát. Berou je křeče, dohrávají na hraně absolutního vyčerpání. „Musíme trošku přizpůsobit i to, že máme po sezonách, které jsou dlouhé. Teď už nic nedoženeme,“ vyprávěl po zápase Ladislav Krejčí. Na co narážel? Hráči si údajně stěžovali, že během tréninků stráví na hřišti víc času, než je nezbytně nutné…“
Koubek: „Jestli máte pocit, že jsme ztratili stabilitu – ano, to se dá přijmout. Jsou tam úbytky sil, střídat musím. Minule jsem vystřídal čtyřikrát a taky to bylo špatně… Trénujeme neustále v horku, to taky síly stojí. Proto je nabíledni, že v druhém poločase střídáte. Dali jsme tam hráče s velkým renomé… Jo, trochu jsme pak ztratili stabilitu.“
Názor Sportu: „Trenér si některé komentáře a hodnocení až moc bere k srdci. Třeba konkrétně o střídání v minulém utkání s Jižní Koreou. Těžko říct z jakého zdroje čerpá, možná z rozhovoru s Janem Rezkem, kde otázka na počet střídání padla. Jenže šlo o zcela nevinnou diskusi, nikdo trenéra nekritizoval. Meritem otázky na tiskovce po utkání s JAR byla forma střídajících hráčů. Koubek přiznal, že po změnách úroveň hry spadla. Konkrétní fotbalisty však odmítl zkritizovat. Zřejmě proto, že jde o nosné hráče. Nechtěl narušovat atmosféru uvnitř mužstva. Je však jasné, že Souček, Provod ani Šulc nehrají na turnaji vůbec dobře. Dosud se s formou nepotkali. Snad se něco zázračně změní během pěti dnů zbývajících do posledního skupinového duelu s Mexikem.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1