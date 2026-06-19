Předplatné

ONLINE: USA - Austrálie 2:0. Domácí Američané míří k postupu, před pauzou zvýšili

Australan Cameron Burgess si dává vlastní gól na MS proti USA
Australan Cameron Burgess si dává vlastní gól na MS proti USAZdroj: ČTK / Maddy Grassy
Australan Cameron Burgess si dává vlastní gól na MS proti USA
Fotbalisté USA slaví gól proti Austrálii na MS
Fotbalisté USA slaví gól proti Austrálii na MS
USA v utkání proti Austrálii na domácím MS
USA v utkání proti Austrálii na domácím MS
Folarin Balogun se spoluhráči raduje z gólu
USA porazily na MS Paraguay vysoko 4:1
28
Fotogalerie
iSport.cz
MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (1)

Večerní program fotbalového mistrovství světa nabízí duel USA proti Austrálii. Domácí reprezentace vstoupila do turnaje přesvědčivou výhrou 4:1 proti Paraguayi a dnes si v Seattlu může zajistit jistotu postupu do play off. Povedený vstup do šampionátu však prožili i Australané, kteří v prvním zápase porazili Turecko 2:0. Účast v prvním kole vyřazovacích bojů si tak mohou s předstihem zajistit oba týmy. Kdo uspěje? ONLINE přenos ze zápasu sledujte na iSportu od 21.00. Postupová matematika na MS 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
20

#TýmZVRPSkóreB
1USA11004:13
2Austrálie11002:03
3Turecko10010:20
4Paraguay10011:40

    Vstoupit do diskuze (1)

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů