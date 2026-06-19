ONLINE: USA - Austrálie. Boj o jistotu postupu do vyřazovací fáze, uspějí hostitelé?
Večerní program fotbalového mistrovství světa nabízí duel USA proti Austrálii. Domácí reprezentace vstoupila do turnaje přesvědčivou výhrou 4:1 proti Paraguayi a dnes si v Seattlu může zajistit jistotu postupu do play off. Povedený vstup do šampionátu však prožili i Australané, kteří v prvním zápase porazili Turecko 2:0. Účast v prvním kole vyřazovacích bojů si tak mohou s předstihem zajistit oba týmy. Kdo uspěje? ONLINE přenos ze zápasu sledujte na iSportu od 21.00. Postupová matematika na MS 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Austrálie
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Turecko
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|4
Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0