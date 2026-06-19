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USA - Austrálie 2:0. Domácí výběr uspěl i podruhé, náskok získal už v první půli

Alex Freeman se raduje z gólu
Alex Freeman se raduje z góluZdroj: ČTK
Strkanice v závěru duelu USA - Austrálie
Strkanice v závěru duelu USA - Austrálie
Australan Cameron Burgess si dává vlastní gól na MS proti USA
Fotbalisté USA slaví gól proti Austrálii na MS
Australan Cameron Burgess si dává vlastní gól na MS proti USA
USA v utkání proti Austrálii na domácím MS
Fotbalisté USA slaví gól proti Austrálii na MS
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté USA porazili Austrálii 2:0, zvládli i druhý zápas skupiny D na domácím mistrovství světa a zajistili si postup do vyřazovací fáze. Tým Mauricia Pochettina dnes v Seattlu hladce kráčel za vítězstvím přesto, že mu vinou zraněného lýtka chyběla jedna z největších hvězd, ofenzivní univerzál Christian Pulisic. Postupová matematika na MS 2026 ZDE >>>

Američané potvrdili, že jim domácí prostředí na šampionátu svědčí a už v 11. minutě šli do vedení, když si Balogunův centr srazil do vlastní branky australský obránce Burgess. Pochettinovi svěřenci diktovali tempo hry i po zbytek prvního dějství a v závěru přidal pojistku do šatny obránce Villarrealu Alex Freeman. Australané po změně stran dokázali hru vyrovnat, v největší šanci však střídající Volpato mířil nad.

Spojené státy tak navázaly na úvodní výhru 4:1 nad Paraguayí a zahájily mistrovství světa dvěma triumfy podruhé v historii a poprvé od úvodního světového šampionátu v roce 1930 v Uruguayi. Austrálie po vítězství 2:0 nad Tureckem tentokrát zůstala bez bodu.

Američané na závěr skupiny D příští pátek od 04:00 SELČ v Los Angeles vyzvou Turecko. Austrálie ve stejný čas nastoupí v San Franciscu proti Paraguayi.

KonecLIVE
20

#TýmZVRPSkóreB
1USA22006:16
2Austrálie21012:23
3Turecko10010:20
4Paraguay10011:40

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