USA - Austrálie 2:0. Domácí výběr uspěl i podruhé, náskok získal už v první půli
Fotbalisté USA porazili Austrálii 2:0, zvládli i druhý zápas skupiny D na domácím mistrovství světa a zajistili si postup do vyřazovací fáze. Tým Mauricia Pochettina dnes v Seattlu hladce kráčel za vítězstvím přesto, že mu vinou zraněného lýtka chyběla jedna z největších hvězd, ofenzivní univerzál Christian Pulisic. Postupová matematika na MS 2026 ZDE >>>
Američané potvrdili, že jim domácí prostředí na šampionátu svědčí a už v 11. minutě šli do vedení, když si Balogunův centr srazil do vlastní branky australský obránce Burgess. Pochettinovi svěřenci diktovali tempo hry i po zbytek prvního dějství a v závěru přidal pojistku do šatny obránce Villarrealu Alex Freeman. Australané po změně stran dokázali hru vyrovnat, v největší šanci však střídající Volpato mířil nad.
Spojené státy tak navázaly na úvodní výhru 4:1 nad Paraguayí a zahájily mistrovství světa dvěma triumfy podruhé v historii a poprvé od úvodního světového šampionátu v roce 1930 v Uruguayi. Austrálie po vítězství 2:0 nad Tureckem tentokrát zůstala bez bodu.
Američané na závěr skupiny D příští pátek od 04:00 SELČ v Los Angeles vyzvou Turecko. Austrálie ve stejný čas nastoupí v San Franciscu proti Paraguayi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2
Austrálie
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Turecko
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|4
Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0