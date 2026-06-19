Svět kritizuje český zápas: strašná reklama, totální nekvalita a panika. Hráli jako děti!
Pachuť mají čeští fanoušci, ale také zahraniční experti. Čtvrteční zápas národního týmu na mistrovství světa proti Jihoafrické republice (1:1) zkrátka nenadchnul. Zaznívají slova o strašné reklamě, dětském fotbale i obrovské pasivitě. „Je to děsivý výsledek pro oba týmy, ale pro Česko možná ještě horší. Kolikrát mohli být v poslední třetině lepší,“ vyprávěl bývalý útočník Troy Deeney ve studiu televizní stanice CBS. Jaké jsou další ohlasy? Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Hugo Broos, trenér JAR
„Za výkon, který jsme předvedli, jsme si zasloužili víc. Hlavně ve druhém poločase jsme byli neustále na soupeřově polovině, zatímco Češi pouze nakopávali míče na vysoké útočníky. Mají fyzický tým, ale fotbal moc hrát nechtějí. Jsou přímočaří, na což mají i hráče. Spousta chlapů přes metr devadesát, z našeho týmu se jim může rovnat jedině stoper Okon, jinak jsme všichni menší. Bylo to pro nás složité se vypořádat s dlouhými nákopy, ale rozumím tomu, že taková byla jejich taktika. Je to trenérova věc, jak se rozhodne. Třeba bych udělal to samé, kdybych trénoval Česko, ale myslím si, že pokud máte rádi fotbal, spíš se vám bude líbit náš výkon.“
Petr Čech, účastník MS 2006
„Chybělo trochu víc odvahy, abychom hráli aktivně. Nejde napadat a hrát agresivně pořád, jsou fáze hry, kdy je potřeba zalézt do bloku a počkat si na soupeře. Ale když jsme se stáhli do bloku, byli jsme strašně pasivní. A to rozhodla. Pasivita není o tom, jak se zaleze dolů, ale jestli se napadá, zmenšuje hřiště. Byli jsme sice kompaktní, ale prostě pasivní a soupeř toho využil.“
Benni McCarthy, bývalý útočník JAR
„Jihoafrická republika bude s remízou spokojenější, ale podle mě je to opravdu promarněná šance. V závěru zápasu bylo vidět, že českým hráčům už docházely síly.“
Troy Deeney, bývalý útočník Watfordu
„Je to děsivý výsledek pro oba. Pro Česko možná ještě horší, protože kolikrát mohli být lepší v poslední třetině hřiště. Asi nikdy jsem neviděl profesionální zápas s tolik střelami z dálky. Upřímně, bylo to jako dětský fotbal. Víte, jak máte v týmu jedno dítě, které dokopne nejdál, a všichni mi říkají: Střílej odkudkoli!“ Přesně takhle to vypadalo. Gratulace Jihoafrické republice za penaltu, ale jinak to byl hrozný zápas. Bohužel oba týmy teď budou hrát a o třetí místo a může rozhodovat i lepší skóre. Je to strašná reklama mistrovství světa, na kterém si představuju, že budou hrát nejlepší týmy hrající nejlepší fotbal. Tohle bylo hrozné.“
Roman Hubník, někdejší český reprezentant
„Začátek prvního i druhého poločasu jsme měli velmi vydařený, ale bez efektivity, což rozhodlo. Pak jsme šli dozadu, byli hodně pasivní. Soupeř si toho moc nevytvořil, penalta byla nešťastná, ale my jsme k ní šli naproti.“
Kamil Čontofalský, bývalý slovenský brankář
„Češi byli trochu připosraní. Čekal jsem od nich větší odhodlání, že půjdou víc za vítězstvím, protože ho potřebovali. Takový pocit jsem z nich ale neměl. Nechci kritizovat jejich systému, ale fakt mi to nepřišlo jako dobrý výkon. Bylo to málo. Měli jen 38 % držení míče, což je dost smutné. Sledoval jsem potom české studio, kde to zhodnotili v duchu, že nástup do obou poločasů byl dobrý. Slyšel jsem i rozhovor kapitána Krejčího, že byli unavení. Přitom hráli pod zataženou střechou a na klimatizovaném stadionu. Nemyslím si, že by se na to měli vymlouvat. V závěru byli Jihoafričané lepší, ale celkově to byla totální nekvalita a panika. Přišlo mi to jako hrozný fotbal a vůbec se mi to nelíbilo. Budu Česku fandit, ale nemyslím si, že Mexiko na domácí půdě porazí. Česko nepředvádí oku lahodící fotbal, spíš naopak. Platilo to v kvalifikaci, v baráži postoupili na penalty. Troufám si tvrdit, že s dávkou štěstí a zaťatosti, kterou v sobě mají, můžou nakonec uspět. Byl by to malý zázrak, ale jsou toho schopní.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1