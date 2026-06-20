Skotsko - Maroko 0:1. Bučení na Hakimiho kvůli obvinění ze znásilnění. Jasná reakce kouče
Ta zpráva nebyla ideálně načasovaná. V době, kdy se maročtí fotbalisté připravovali na své druhé vystoupení na mistrovství světa, vyšlo najevo, že největší hvězda výběru Ašráf Hakimi předstoupí v Paříži před soud kvůli tři roky starému obvinění ze znásilnění. Že takové věci fanoušci vnímají, dali pak hvězdě PSG pořádně vědět skotské tribuny v Bostonu. To ale nezastavilo Maroko v cestě za důležitou výhrou 1:0.. Postupová matematika na MS 2026 ZDE >>>
Kouč Muhammad Vahbí se na otázku, jak Hakimiho mohou nepříjemné zprávy ovlivnit zamračit a hodil zpátky do placu dotaz. „Viděli jste ten zápas? Hakimi byl neuvěřitelný.“
Je to tak, marocký hráč na sobě nedal v utkání vůbec znát, že se jeho jméno v posledních desítkách hodin objevovalo v médiích až nadměrně často. Africký celek stejně jako v prvním utkání s Brazílií (1:1) zaujal technickým a líbivým fotbalem a byť se často trápil v koncovce, Skoty nakonec zaslouženě porazil.
Skotští fanoušci, tedy takzvaná „Tartan Army“, ale na tribunách zápas Hakimimu pořádně ztížili. Od prvních minut zasypalo pravého beka či křídelníka hlasité bučení pokaždé, když se dotkl míče. Je zřejmé, že podobný jev se může opakovat i v dalších utkáních. Tématem to bylo samozřejmě i na pozápasové tiskové konferenci.
„Proč bychom se měli bavit o tom, že na něj lidé bučeli? Ráno se vzbudil, jedl jako všichni ostatní, soustředil se a hrál dobře. Nemuseli jsme s ním o tom mluvit, stojíme za ním. Věřím, že na tomto mistrovství světa ukáže, že je nejlepším wingbekem na světě. To je pro mě důležité. Pro mě, pro tým a pro 44 milionů Maročanů, kteří nám fandí,“ odpověděl Vahbí.
Hakimiho obvinila ze znásilnění čtyřidvacetiletá žena už v roce 2023, hráč od začátku vinu odmítal. Kauza se táhla a v pátek ale rozhodl odvolací soud ve Versailles, že se kapitán národního týmu bude muset hájit u soudu.
Sám sedmadvacetiletý hráč stihl vydat vyjádření na sociální síť X: „Justice se mi podívala do očí a řekla mi, že kdybych nebyl slavný, nikdy by k takové věci nedošlo. Mnoho let jsem mlčel a věřil jsem, že když budu trpělivý a budu věřit spravedlnosti, bude rozhodnuto správně. Na tento soud čekám od prvního dne s netrpělivostí. Konečně budu moci promluvit,“ napsal.
Maroko, úřadující mistr Afriky, se po dvou zápasech vyprofiloval jako možný černý kůň turnaje. Po vítězství nad Skotskem jsou nadále v boji o postup z prvního místa základní skupiny C.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brazílie
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|2
Maroko
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|3
Skotsko
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|4
Haiti
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0