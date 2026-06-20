Brazílie - Haiti 3:0. Kmenový hráč Pardubic naháněl favorita, vystrašil i Alissona
Amar Memič, Ermin Mahmič, Merchas Doski, Prince Adu... Česká liga a především Plzeň má na mistrovství světa v zahraničních týmech solidní zastoupení, ale věděli jste, že hráče na mundialu mají i Pardubice? Je to tak, kmenový fotbalista východočeského celku Dominique Simon naskočil při prohře proti slavné Brazílii 0:3 na celý druhý poločas. Pomůže to Pardubicím ho zpeněžit? Postupová matematika na MS 2026 ZDE >>>
Do české ligy téměř před dvěma lety vlétl jako malé zjevení. V trápícím se týmu Pardubic působil krátce po svém příchodu z Dinama Batumi záložník Dominique Simon jako možná jediný zajímavý prvek, po vzájemném střetnutí se Slavií zaujal i Jindřicha Trpišovského. I kvůli řadě zranění to ale s odchovancem PSG nedopadlo nijak slavně a po roce a půl ho Východočeši poslali na hostování do slovenského Prešova. Simon je ale stále jejich, má rok do konce kontraktu.
I nejisté místo v kádru Pardubic a působení ve slovenské lize vám ale může zajistit setkání s hvězdami toho nejvyššího kalibru. Simon byl totiž před světovým šampionátem poprvé nominován do týmu Haiti a ve druhém kole se dostal i na hřiště - odehrál celý poločas proti slavné Brazílii.
„Na jeho hře je něco typicky pařížského: klid pod tlakem, technická vytříbenost a schopnost být vždy o krok napřed,“ představil veřejnosti neznámého hráče pro web Guardian novinář Pierre Richard Midy.
Podsaditý záložník ale po pauze přišel takzvaně „k hotovému“. Brazílie vedla o poločase 3:0 a byť outsider z Haiti rozhodně neudělal ostudu, k jakémukoliv bodovému zisku měl daleko. Simon se postavil do tříčlenné zálohy a ačkoliv si připsal 32 doteků s balonem, vedle slavnějších kolegů Bellegarda a Jacquese spíše zapadl. Sám zažil několik situací, kdy musel otočit a nadhánět Vinícuse, Cunhu či Endricka. Nic lehkého.
Přesto se pětadvacetiletý hráč mohl nakonec dokonce zapsat mezi střelce. Kdo si ho pamatuje z české ligy ví, že jeho rána ze střední vzdálenosti nebyla vůbec špatná, což zažili i Alisson. Gólman Liverpoolu musel v 94. minutě likvidovat Simonovu štiplavou střelu. Jednu ze tří, která letěla na brazilskou bránu. Brzy poté sudí zapískal konec s tím, že se Haiti stalo s nula body prvním vyřazeným týmem na šampionátu.
Pomůže Pardubicím představení hráče na té největší fotbalové scéně s možným prodejem? Ze zkušenosti tomu tak bývá. Jedno je jisté, Simon v kádru náročného kouče Jana Trousila nezůstane. V klubu údajně nepanovala plná spokojenost s jeho přístupem, zásadní otazníky jsou i v jeho zdravotní kartě. Prešov, který měl na hráče opci, sestoupil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brazílie
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|2
Maroko
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|3
Skotsko
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|4
Haiti
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0