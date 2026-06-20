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Brazílie - Haiti 3:0. Kmenový hráč Pardubic naháněl favorita, vystrašil i Alissona

Dominique Simon si za Haiti zahrál proti Brazílii
Dominique Simon si za Haiti zahrál proti BrazíliiZdroj: Profimedia.cz
Pardubický Dominique Simon z Haiti při zápase s Brazílií u trenéra Carla Ancelottiho
Dominique Simon v dresu Pardubic
Snadná výhra pro Brazílii, Haiti na MS porazila 3:0
Snadná výhra pro Brazílii, Haiti na MS porazila 3:0
Snadná výhra pro Brazílii, Haiti na MS porazila 3:0
Snadná výhra pro Brazílii, Haiti na MS porazila 3:0
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Bartoloměj Černík
MS fotbal 2026
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Amar Memič, Ermin Mahmič, Merchas Doski, Prince Adu... Česká liga a především Plzeň má na mistrovství světa v zahraničních týmech solidní zastoupení, ale věděli jste, že hráče na mundialu mají i Pardubice? Je to tak, kmenový fotbalista východočeského celku Dominique Simon naskočil při prohře proti slavné Brazílii 0:3 na celý druhý poločas. Pomůže to Pardubicím ho zpeněžit? Postupová matematika na MS 2026 ZDE >>>

Do české ligy téměř před dvěma lety vlétl jako malé zjevení. V trápícím se týmu Pardubic působil krátce po svém příchodu z Dinama Batumi záložník Dominique Simon jako možná jediný zajímavý prvek, po vzájemném střetnutí se Slavií zaujal i Jindřicha Trpišovského. I kvůli řadě zranění to ale s odchovancem PSG nedopadlo nijak slavně a po roce a půl ho Východočeši poslali na hostování do slovenského Prešova. Simon je ale stále jejich, má rok do konce kontraktu.

I nejisté místo v kádru Pardubic a působení ve slovenské lize vám ale může zajistit setkání s hvězdami toho nejvyššího kalibru. Simon byl totiž před světovým šampionátem poprvé nominován do týmu Haiti a ve druhém kole se dostal i na hřiště - odehrál celý poločas proti slavné Brazílii.

„Na jeho hře je něco typicky pařížského: klid pod tlakem, technická vytříbenost a schopnost být vždy o krok napřed,“ představil veřejnosti neznámého hráče pro web Guardian novinář Pierre Richard Midy.

Podsaditý záložník ale po pauze přišel takzvaně „k hotovému“. Brazílie vedla o poločase 3:0 a byť outsider z Haiti rozhodně neudělal ostudu, k jakémukoliv bodovému zisku měl daleko. Simon se postavil do tříčlenné zálohy a ačkoliv si připsal 32 doteků s balonem, vedle slavnějších kolegů Bellegarda a Jacquese spíše zapadl. Sám zažil několik situací, kdy musel otočit a nadhánět Vinícuse, Cunhu či Endricka. Nic lehkého.

Přesto se pětadvacetiletý hráč mohl nakonec dokonce zapsat mezi střelce. Kdo si ho pamatuje z české ligy ví, že jeho rána ze střední vzdálenosti nebyla vůbec špatná, což zažili i Alisson. Gólman Liverpoolu musel v 94. minutě likvidovat Simonovu štiplavou střelu. Jednu ze tří, která letěla na brazilskou bránu. Brzy poté sudí zapískal konec s tím, že se Haiti stalo s nula body prvním vyřazeným týmem na šampionátu.

Pomůže Pardubicím představení hráče na té největší fotbalové scéně s možným prodejem? Ze zkušenosti tomu tak bývá. Jedno je jisté, Simon v kádru náročného kouče Jana Trousila nezůstane. V klubu údajně nepanovala plná spokojenost s jeho přístupem, zásadní otazníky jsou i v jeho zdravotní kartě. Prešov, který měl na hráče opci, sestoupil.

KonecLIVE
30

#TýmZVRPSkóreB
1Brazílie21104:14
2Maroko21102:14
3Skotsko21011:13
4Haiti20020:40

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