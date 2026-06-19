ONLINE: Brazílie - Haiti. Kanárci v roli obrovského favorita vyzvou trpaslíka
Brazilští fotbalisté chtějí zapsat první výhru na letošním mistrovství světa. Po úvodní remíze 1:1 proti houževnatému Maroku nyní čeká soubor italského kouče Carla Ancelottiho trpaslík z Haiti. Ostrovní státeček na úvod MS padl v duelu proti Skotsku 0:1 a nyní vyzve nejúspěšnější tým v historii šampionátu. Duel skupiny C startuje ve 2.30 SEČ, sledujte jej ONLINE na iSportu. Postupová matematika na MS 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Skotsko
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|2
Brazílie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Maroko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Haiti
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0