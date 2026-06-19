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ONLINE: Brazílie - Haiti. Kanárci v roli obrovského favorita vyzvou trpaslíka

Brazilec Vinícius se raduje z trefy proti Maroku
Brazilec Vinícius se raduje z trefy proti MarokuZdroj: ČTK / AP / Adam Hunger
Brazilec Vinícius se raduje z trefy proti Maroku
Brazilec Vinícius se raduje z trefy proti Maroku
Brazilec Vinícius se raduje z trefy proti Maroku
Brazilec Vinícius se raduje z trefy proti Maroku
Brazilec Vinícius se raduje z trefy proti Maroku
Hráči Brazílie děkují fanouškům za podporu po zápase proti Maroku
Hráči Brazílie děkují fanouškům za podporu po zápase proti Maroku
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Brazilští fotbalisté chtějí zapsat první výhru na letošním mistrovství světa. Po úvodní remíze 1:1 proti houževnatému Maroku nyní čeká soubor italského kouče Carla Ancelottiho trpaslík z Haiti. Ostrovní státeček na úvod MS padl v duelu proti Skotsku 0:1 a nyní vyzve nejúspěšnější tým v historii šampionátu. Duel skupiny C startuje ve 2.30 SEČ, sledujte jej ONLINE na iSportu. Postupová matematika na MS 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Skotsko11001:03
2Brazílie10101:11
3Maroko10101:11
4Haiti10010:10

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