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Další kauza během šampionátu, kapitána Maroka budou ve Francii soudit kvůli znásilnění

Kapitán Maroka Ašraf Hakimí bude ve Francii souzen kvůli znásilnění
Kapitán Maroka Ašraf Hakimí bude ve Francii souzen kvůli znásilněníZdroj: Profimedia.cz
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Marocký fotbalista Achraf Hakimi na MS 2022
Marocký reprezentant, obránce francouzského PSG Achraf Hakimi čelí nařčení ze sexuálního znásilnění. Svou nevinu musí dokázat před soudem
Marocký reprezentant, obránce francouzského PSG Achraf Hakimi čelí nařčení ze sexuálního znásilnění. Svou nevinu musí dokázat před soudem
Marocký reprezentant, obránce francouzského PSG Achraf Hakimi čelí nařčení ze sexuálního znásilnění. Svou nevinu musí dokázat před soudem
Marocký reprezentant, obránce francouzského PSG Achraf Hakimi čelí nařčení ze sexuálního znásilnění. Svou nevinu musí dokázat před soudem
Marocký reprezentant, obránce francouzského PSG Achraf Hakimi čelí nařčení ze sexuálního znásilnění. Svou nevinu musí dokázat před soudem
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Obránce Paris Saint-Germain Ašraf Hakimí, který je momentálně s Marokem na mistrovství světa v USA, bude ve Francii souzen kvůli obvinění ze znásilnění. V pátek o tom podle agentury AFP rozhodl odvolací soud ve Versailles. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Sedmadvacetiletého Hakimího obvinila ze znásilnění v roce 2023 čtyřiadvacetiletá žena, se kterou se seznámil na instagramu. Tvrdila, že ji sexuálně napadl ve svém domě. Termín soudního procesu zatím nebyl stanoven.

Hakimí od začátku obvinění zásadně odmítá. „Na soud netrpělivě čekám od prvního dne. Těším se, že konečně budu moci promluvit,“ napsal na sociálních sítích kapitán marocké reprezentace.

Hakimí hraje za PSG od roku 2021 a s týmem získal pět titulů a dvakrát vyhrál Ligu mistrů. S Marokem vstoupil do mistrovství světa remízou 1:1 s Brazílií a ve skupině budou ještě hrát se Skotskem a Haiti.

#TýmZVRPSkóreB
1Skotsko11001:03
2Brazílie10101:11
3Maroko10101:11
4Haiti10010:10

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